استثمار FIFA يجلب وجوهًا جديدة إلى الساحة العالمية

جمهورية الدومينيكان والإكوادور وكينيا وبولندا تستعد للمشاركة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

ساعدت استثمارات FIFA والبرامج الخاصة بكرة القدم للسيدات على النمو في الدول الأربع

سترتفع البطولة إلى 24 فريقاً في عام 2025 مما يزيد من بصمة كرة القدم النسائية

يستمر تركيز FIFA المتضافر على تطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم في تحقيق ثماره، حيث من المقرر أن تشارك أربع دول جديدة في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™. ستشهد النسخة الثامنة من البطولة انضمام الإكوادور وكينيا وبولندا إلى البلد المضيف في أول ظهور لها في البطولة. بالنسبة لجميع المنتخبات باستثناء الإكوادور، ستمثل البطولة الظهور الأول لها في أي من بطولات FIFA للسيدات.

تمتعت كل من الاتحادات الأعضاء في الدول الأربع بتمويل كبير في السنوات الأخيرة من برامج FIFA المختلفة المقدمة لمساعدة كرة القدم النسائية على مستوى العالم. في المقابل، تساعد مشاركة المنتخبات الأربعة على الساحة العالمية على زيادة البصمة العالمية لكرة القدم النسائية. ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 فريقاً في العام المقبل، سيكون هناك المزيد من الفرص للدول الأخرى لإظهار تطورها في كرة القدم النسائية. قبل انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، يسلط موقع Inside FIFA الضوء على بعض الطرق التي ساعدت الاستثمار والتفاني في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي للدول الأربع.

جمهورية الدومينيكان

أتاح الاستثمار الكبير من خلال برنامج FIFA Forward إدخال تحسينات كبيرة على البنية التحتية في جمهورية الدومينيكان، وكان مساهماً رئيسياً في تطوير كرة القدم النسائية. تم الانتهاء من إعادة بناء المقر الحديث للاتحاد الدومينيكي لكرة القدم [FEDOFUTBOL] الذي أعيد بناؤه حديثاً في عام 2022، ومؤخراً، تم إعادة تصميم مركز الأداء العالي في سان كريستوبال مما يسمح للمنتخب الوطني بالتحضير للبطولة في المنشأة. تم استثمار ما يقرب من 4.8 مليون دولار أمريكي وسيتم استثمارها في المركز الفني الذي سيعود بالنفع المباشر على مختلف المنتخبات الوطنية في البلاد. ستعود هذه الأعمال بالفائدة المباشرة على كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة حيث سيتم استخدام ملعب واحد على الأقل كموقع للتدريب خلال البطولة. ”وقال خوسيه ديشامب رئيس اتحاد جمهورية الدومينيكان لكرة القدم في وقت سابق من هذا العام: ”فيما يتعلق بالبنية التحتية، فإن انفتاح بلدنا يؤتي ثماره. ”[استضافة البطولة والمشاركة فيها] أمر سيغير كرة القدم بالكامل [في بلدنا].“

الإكوادور

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان على تأهلها غير المتوقع لكأس العالم للسيدات في كندا 2015، عادت الإكوادور أخيراً إلى الساحة العالمية في كرة القدم النسائية، وبالنظر إلى مستوى الاستثمار خارج الملعب، فإن انتظارها للظهور الثالث لن يطول. يستثمر الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم [FEF] في مركز تقني في مقاطعة غواياس في الإكوادور لفئتي الشباب من الذكور والإناث، بتمويل يبلغ حوالي 4.5 مليون دولار أمريكي من برنامج FIFA Forward. ومن بين أهداف FIFA المعلنة للمشروع زيادة عدد الفتيات والسيدات اللاتي يلعبن كرة القدم، وتحسين مستوى لاعبي البلد والمنتخبات الوطنية في المسابقات الدولية.

وقد انتهت المرحلة الأولى بالفعل وشملت بناء ملعبين لكرة القدم من العشب الطبيعي، وغرفتين لتبديل ملابس الفرق، وواحدة للحكام، ومدرجات، وأعمال مدنية تكميلية أخرى. وكانت هذه الملاعب أيضاً الموقع الذي أقيمت فيه برامج تطوير كرة القدم النسائية في يوليو الماضي. وتوشك المرحلة الثانية حالياً على الانتهاء ومن المقرر افتتاحها قريباً. أشاد جايير بيرتوني، مدير FIFA للاتحادات الأعضاء في الأمريكتين، بالعمل المنجز في الإكوادور وجمهورية الدومينيكان: ”إن مشاركة هذين البلدين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة القادمة يسلط الضوء على الأثر الإيجابي لهذه الجهود في رعاية المواهب وزيادة الاهتمام بكرة القدم النسائية. من خلال إعطاء الأولوية لكرة القدم النسائية بشكل استراتيجي، فإننا نمكّن الفتيات والنساء في كل مكان من التألق داخل وخارج الملعب، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر شمولاً للعبة الجميلة“.

بولندا

أما بالنسبة لبولندا، يأتي تأهلها الأول لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ في وقت محوري. تأمل العديد من اللاعبات من تشكيلة هذا العام في المشاركة مرة أخرى عندما تستضيف الدولة الأوروبية كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في بولندا 2026 FIFA™ - أول بطولة FIFA للسيدات على أرضها. أنهت بولندا البطولة متفوقة على مجموعة من المنتخبات الأوروبية التقليدية ذات الثقل قبل أن تتغلب على فرنسا في مباراة حاسمة لتتأهل إلى نسخة 2024. جاء هذا الإنجاز غير المسبوق على خلفية مجموعة متنوعة من مبادرات FIFA المدعومة في السنوات الأخيرة. في إطار برنامج FIFA لتطوير كرة القدم النسائية، كان هناك دعم من حملة كرة القدم النسائية التي أنشأت 16 مهرجاناً في 16 منطقة، بمشاركة 1600 فتاة. واستضاف FIFA ورشة عمل لأصحاب المصلحة لمواءمة جميع الأطراف للمساهمة في أول استراتيجية لكرة القدم النسائية على الإطلاق، بالإضافة إلى تمويل إطلاقها. وفي الوقت نفسه، استفادت مدربة المنتخب البولندي الأول نينا باتالون من مشاركتها كمدربة في برنامج FIFA لإرشاد المدربين.

كينيا