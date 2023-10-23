محطات هامة في تطور كرة القدم النسائية في كينيا

كجزء من برنامج FIFA لتنمية المرأة، أجرى الاتحاد الكيني لكرة القدم ورشات عمل مختلفة

ورشة عمل لأخصائيي العلاج الطبيعي والتركيز على ترخيص النادي

الاستدامة المالية لأندية كرة القدم النسائية، موضوع رئيس

احتفلت استراتيجية كرة القدم النسائية التابعة لـFIFA مؤخرًا بالذكرى الخامسة لتأسيسها، وفي يوليو 2021، كشف الاتحاد الكيني لكرة القدم (FKF) عن استراتيجيته الخاصة، مما يبشر بعصر جديد لكرة القدم النسائية. والآن، اتخذ الاتحاد الكيني لكرة القدم زمام المبادرة لعقد ورش عمل مختلفة كجزء من برنامج FIFA لتنمية المرأة. ومن بين المجالات الأخرى، هناك التركيز على ترخيص الأندية وبناء قدرات أخصائيي العلاج الطبيعي العاملين في كرة القدم للسيدات. تم تصميم ورش العمل التي استضافتها كينيا لتحسين مهارات أخصائيي العلاج الطبيعي الذين يعملون مع أندية الدوري الممتاز للسيدات (FKF WPL) والدوري الوطني الممتاز للسيدات (FKF WNSL). الهدف هو ضمان وصول اللاعبين إلى أخصائيي العلاج الطبيعي المدربين بشكل احترافي والذين يمكنهم تقديم رعاية شاملة، بما في ذلك التقييم والتشخيص والعلاج وإعادة تأهيل الإصابات.

وقالت الدكتورة نونهلانهلا "لقد أتيت مؤخرًا من كينيا حيث كنت أدير ورشة عمل في مجال العلاج الطبيعي. أعتقد أنني سأضع ذلك كمثال مثالي على حماية صحة الرياضيات، لأن هذا هو الاتحاد، وهنا قسم كرة القدم للسيدات يبذل جهدًا واعيًا حيث سنقوم بتدريب أخصائيي العلاج الطبيعي لدينا، وسنقوم بتدريب الأشخاص الذين يعتنون بالرياضيات لدينا في الجوانب المتعلقة بصحة المرأة". تقول نونهلانهلا مكومبوزي، التي تحدثت عن الفروق بين الجنسين، والهرمونات، والتغذية، والترطيب والتعافي. "لا ندري فعلاً مدى معرفته، ولا بأنهم حصلوا على المعلومات اللازمة، لكن بذل هذا الجهد الواعي لإعداد وتعزيز قدرات الأطباء، والأشخاص الذين يديرون الرياضيات من خلال التعليم وصحة الرياضيات، أعتقد أن هذا أمر يستحق الثناء في إتاحة المساحة لهم وإتاحة الفرصة لهم للحصول على هذا التعليم." وبعد أيام قليلة، نظم الاتحاد أيضًا أول ورشة عمل لترخيص الأندية لأندية الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2023/24. وجمعت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام مسؤولين من الأندية الـ12 الذين تم إعطاؤهم لمحة عامة عن عملية ترخيص الأندية، لا سيما المعايير القانونية والبنية التحتية والشبابية والمالية والإدارية التي يجب على الأندية استيفائها في المستقبل.

ولم يكن الهدف من ورشة العمل هذه تعزيز الاحتراف على مستوى الأندية فحسب، بل كان أيضًا ضمان قدرة الأندية على تحسين بنيتها التحتية الرياضية وأدائها الاقتصادي والمالي.

لقد بدأ نادي فيهيجا كوينز بالعمل بترخيص الأندية في عام 2021، وفي هذا الصدد يقول مايكل سينيلوا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فيهيجا كوينز "يسعدنا أن نكون النادي الذي يتمتع بأغنى تراث في شرق إفريقيا. في وقت دوري أبطال أفريقيا للسيدات، كان لدينا لاعبات محترفات في نادينا. وفي نفس الوقت تقريبًا، اضطررنا إلى تحويل العديد من اللاعبات إلى أوروبا. أعتقد أننا النادي الوحيد الذي لديه لاعبات في أوروبا. حتى الآن، لدينا أكثر من عشرة لاعبات تلعبن في الخارج وهن محترفات هناك، هذه بعض الثمار التي أنتجها ترخيص الأندية". فاز ناديه بلقب الدوري الممتاز للسيدات أعوام 2017، 2018، 2019 و2023 وأصبح بطل منطقة "سيكافا" في عام 2021.

"أرى أن ترخيص الأندية خطوة في الاتجاه الصحيح. ويضمن الممارسات المالية العادلة والانضباط. إنه يشجعنا على ضمان بيئة عمل آمنة للاعباتنا. تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من قيامنا بحراسة وحماية الفئات الضغرى لدينا. الأمر يتعلق بمكان لعب اللاعبات، وأشياء مثل البنية التحتية - ليس فقط لصالح اللاعبات - ولكن أيضًا كيف يمكن للأندية استخدامها كمصدر للدخل الآن".

تم توضيح أهمية الاستقرار المالي بشكل أكبر في دورة تدريبية خاصة بكرة القدم بعنوان "افهم الشؤون المالية لناديك". ويهدف البرنامج إلى تحسين الاستدامة المالية لأندية كرة القدم للسيدات، والتي تعد ركيزة مهمة لنجاح هذه الرياضة على المدى الطويل. الدورة الموجهة لمديري كرة القدم، والتي تركز على الميزانيات العمومية والميزانية والتدفق النقدي، تم تطويرها من قبل Xero، مزود برامج المحاسبة للشركات الصغيرة وشريك FIFA لكرة القدم للسيدات. تعمل Xero بالتعاون مع FIFA على تشجيع النساء في الشركات الصغيرة وكرة القدم. أحد المجالات الرئيسية هو دعم القدرة المالية للأندية خارج الملعب حتى تتمكن من تحقيق أداء أفضل فيه. "من خلال شراكتنا مع FIFA، نعمل معًا لدعم نمو كرة القدم للسيدات. ونظرًا لخبرة Xero، أردنا تقديم دورة تركز على فهم الشؤون المالية للأندية، للمسؤولين الذين يلعبون دورًا مهمًا في مجتمع كرة القدم للسيدات. قال جيمس كيد، الرئيس العالمي لاستراتيجية العلامة التجارية والتسويق في Xero: "هذا أمر مهم لأننا نعلم أن الأرقام الأفضل خارج الميدان تعني أرقامًا أفضل في الميدان".

هل تعلم؟

تُعد الدورة التدريبية "فهم الشؤون المالية لناديك" جزءًا من برنامج Better Numbers الخاص بـ Xero، وهو عبارة عن سلسلة من الموارد المصممة لمساعدة أندية كرة القدم على النجاح داخل وخارج الملعب. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة xero.com/uk/better-numbers/clubs.