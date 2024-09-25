مندوبو تشيلي وبولندا يتابعون ختام كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة كولومبيا 2024™

تشيلي تستضيف كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة في 2025

بولندا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة القادمة في 2026

قام المندوبون بجولة في مختلف الملاعب وناقشوا المسائل التنظيمية مع FIFA واللجنة المحلية المنظمة

حضر مسؤولون من تشيلي وبولندا الأسبوع الأخير من بطولة كأس العالم FIFA لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة في كولومبيا 2024™، والذي انتهى في 22 سبتمبر.

ستستضيف تشيلي كأس العالم FIFA تحت 20 سنة في عام 2025، بينما ستستضيف بولندا كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي بعدها في عام 2026.

عقد المندوبون عدة اجتماعات مع ممثلي FIFA واللجنة المحلية المنظمة في بوغوتا، حيث تعرفوا على المتطلبات والجوانب الرئيسية التي ينطوي عليها تنظيم بطولة FIFA للشباب.

وناقشوا قضايا مثل تجديد وإدارة الملعب، والعمليات التلفزيونية والإعلامية والتكنولوجية، والعمليات الطبية الواجب تنفيذها، ومتطلبات خدمات الفرق، وقضايا إدارة البطولة.

بعد ذلك، شاهد المسؤولون التشيليون والبولنديون مباريات نصف النهائي التي أقيمت في كالي. كما زاروا العديد من الملاعب ومراكز التدريب، حيث أحاطوا علماً بالمتطلبات الرئيسية للفرق المشاركة.

بعد ذلك، عاد الوفدان إلى بوغوتا لمشاهدة مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية. وأثناء وجودهم هناك، تم اصطحابهم في جولة حول مركز البث الدولي (IBC) وشاهدوا مراسم تسليم الجوائز وكل ما يترافق مع الترفيه في ملعب كأس العالم.