تنمية لعبة السيدات (يوليو/تموز 2025)

يقدم برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات 13 مجالاً لدعم الاتحادات الأعضاء

أقيمت فعاليات في لاوس وأرمينيا وإريتريا بينما أقيمت بطولات كبرى على مستوى النخبة في جميع أنحاء العالم

FIFA Inside يستعرض أعمال التطوير الأخيرة مع تقديم دورة جديدة لمعلمي مدربي كرة القدم للسيدات في FIFA

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. ويدعم هذا الهدف الطموح برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات، والذي يقدم 13 مجالاً من الدعم لجميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً.

قام FIFA مؤخراً بتجديد البرنامج وتوسيع نطاقه في تعزيز إضافي لكرة القدم النسائية. يمكن العثور على معلومات إضافية للاتحادات الأعضاء هنا.

يسلط موقع Inside FIFA الضوء على بعض الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في توسيع نطاق كرة القدم النسائية على مستوى العالم.

لاوس

واصلت لاوس البناء على استثمارها الكبير في كرة القدم النسائية على مدى السنوات الأخيرة من خلال استضافة فعالية حملة FIFA لكرة القدم النسائية بعنوان ”إلى الأمام من أجل المرأة“.

شارك في الحدث الذي أقيم في مقاطعة تشامباساك حوالي 250 مشاركة، بما في ذلك فتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و14 عاماً، ومدربات ومعلمات ولاعبتان في المنتخب الوطني. وتتمثل الأهداف الأساسية للحملة في خلق بيئات آمنة وشاملة وممتعة، مما يسمح للفتيات باللعب بحرية وبناء الثقة واستكشاف إمكاناتهن الكاملة من خلال ثقافة كرة قدم شاملة وداعمة.

“نحن في اتحاد لاو لكرة القدم نؤمن بأن كل فتاة تستحق فرصة التألق داخل الملعب وخارجه على حد سواء"، قالت كانيا كيوماني، نائبة رئيس اتحاد لاو لكرة القدم وأول لاوية تُنتخب لعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

"إن الأمر أكثر من مجرد رياضة؛ إنه يتعلق ببناء الثقة والصداقة والعمل الجماعي وتعلم اللعب الجماعي وأن نصبح مستقبل كرة القدم النسائية في لاوس. من خلال هذه الحملة، نحن لا نمنح الفتيات فرصة لعب كرة القدم فحسب، بل نمنحهن صوتاً ومجتمعاً وإحساساً بالفخر"

وتستند الحملة إلى الحدث الافتتاحي لحملة كرة القدم النسائية في العاصمة فيينتيان العام الماضي، في حين شهدت السنوات الأخيرة البرنامج التجريبي لدوري لاو لكرة القدم النسائية، واستكمال مركز شامبي-تشامبا للتدريب التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم بمساعدة FIFA Forward، فضلاً عن افتتاح ملعب صغير كجزء من مشروع FIFA Arena وهو ملعب فيينتيان.

أرمينيا

اكتسبت ساحة يريفان الشهيرة في الهواء الطلق خارج مسرح أرمينيا الوطني للباليه والأوبرا منظوراً مختلفاً في يونيو بفضل مبادرة مميزة من قبل اتحاد كرة القدم في أرمينيا (FFA). وشهد هذا المركز السياحي مشاركة مئات الفتيات الصغيرات في مبادرة ”هيا تلعب“ التي أطلقها الاتحاد الأرميني لكرة القدم بدعم من حملة كرة القدم النسائية التابعة لـFIFA.

وتتمثل الأهداف الأساسية للمشروع في خلق مسار مستدام من المدارس إلى الأندية، وزيادة عدد اللاعبات المسجلات وتعزيز كرة القدم النسائية في جميع أنحاء البلاد.

وقد استقطبت منطقة المشجعين الضخمة العديد من السياح والعائلات مع أنشطة تضمنت خياماً ترويجية ومباريات صغيرة وغيرها. وقد حظيت الفعالية بمزيد من الشهرة مع حضور لاعبات المنتخبات الكبرى وتحت 19 سنة بالإضافة إلى بعض الشخصيات المحلية المؤثرة المعروفة.

تقدم اتحاد كرة القدم أرمينيا بطلب للمشاركة في حملة كرة القدم النسائية من أجل تسريع تطوير كرة القدم النسائية في أرمينيا وإبرازها. ويرتبط هذا الحدث باستراتيجية FIFA النسائية الجديدة والسابقة التي تركز على النمو والاستدامة على المدى الطويل.

إرثيريا

أطلق الاتحاد الوطني الإريتري لكرة القدم (ENFF)، بالتعاون مع الاتحاد FIFA وأصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، رسمياً الخطة الاستراتيجية لكرة القدم النسائية، وهي علامة فارقة في تطوير اللعبة النسائية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. يحدد هذا الإطار الشامل رؤية واضحة لتنمية وتعزيز كرة القدم النسائية من القاعدة الشعبية إلى مستوى النخبة.

ومن الركائز الأساسية للاستراتيجية بناء القدرات، مع التركيز على تمكين الموظفين والأندية وأصحاب المصلحة الإقليميين الذين سيلعبون دوراً حاسماً في تنفيذ الخطة. ولدعم ذلك، عُقدت ورشة عمل لبناء القدرات بالتزامن مع إطلاق الخطة في العاصمة أسمرة.

تأتي هذه الاستراتيجية وورشة العمل متابعة لبرنامج FIFA Football for Schools الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

إطلاق مسار FIFA لتطوير المدربات

اتخذ FIFA خطوة أخرى في الارتقاء بكرة القدم النسائية على مستوى العالم من خلال النسخة الافتتاحية من دورة FIFA لتطوير المدربات. تهدف الدورة إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في زيادة عدد المدربات الإناث، وهي عبارة عن برنامج على غرار برنامج ”تدريب المدربين“.

”وقالت السيدة ساراي بارمان، مديرة كرة القدم النسائية في FIFA: “يعتمد مستقبل رياضتنا على من نقوم بتمكينه اليوم - ويجب أن يشمل هذا المستقبل النساء على جميع مستويات اللعبة - داخل وخارج الملعب.

عُقدت النسخة الأولى من البرنامج على مدار أسبوع ناجح للغاية في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة بمشاركة مدربين من جميع الاتحادات القارية الستة. وشمل البرنامج مجموعة واسعة من الأنشطة النظرية والعملية، وكلها موجهة لتزويد المشاركات بالأساسيات اللازمة لمواصلة تطوير المدربات.

تعتبر هذه الدورة، التي عُقدت قبل عامين من موعد انطلاق بطولة كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™، خطوة قيّمة أخرى نحو المساعدة في تعزيز دور المدربات. وقالت الحاضرة البرازيلية ديبورا فيريرا: "ربما لا ترى الكثير من النساء أن هذه المساحة موجودة. أعتقد أن شيئًا مثل ما يروج له FIFA هو وسيلة للقول: ”انظري، هناك طريق يمكنك اتباعه. الفرصة هنا ويمكنك الآن الاختيار. في السابق، لم أكن أرى ذلك خياراً متاحاً."

ورشة عمل البرنامج الإرشادي لمدربي النخبة

كانت هناك دفعة أخرى للمدربات مع انطلاق النسخة الثالثة من برنامج ”أداء النخبة“ التابع لـFIFA: انطلق برنامج إرشاد المدربات في زيورخ.

يهدف البرنامج إلى تطوير وتمكين المدربات اللاتي يتم توجيههن بشكل فردي من قبل مدربات بارزات من اللعبة النسائية على مدار 18 شهراً، وقد عزز البرنامج بالفعل مسيرة العشرات من المشاركات.

وكما هو الحال في السنوات السابقة، استقدم FIFA مجموعة من المدربين المعروفين من جميع أنحاء العالم لتقديم الإرشاد والتوجيه. ومن بين الأسماء البارزة تينا ثيون وإيفن بيليرود وميلاني بيهرنجر الفائزات سابقاً بكأس العالم للسيدات في FIFA™، بالإضافة إلى مدربي المنتخب الوطني الحاليين آرثر إلياس وديزيريه إليس وجو مونتيمورو، على سبيل المثال لا الحصر.

البطولات القارية تصل إلى آفاق جديدة

أقيمت المباريات القارية في أربع بطولات خلال الشهر الماضي، مع احتساب المباريات في آسيا أيضاً ضمن التصفيات المؤهلة لـكأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™.

وأثبتت أول بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات التي استضافتها سويسرا نجاحاً كبيراً مع مواقع البث المباشر التي حظيت بشعبية كبيرة وتحطيم رقم قياسي في الحضور الجماهيري للبطولة قبل انتهاء دور المجموعات. كما تم الوصول إلى آفاق جديدة مع ظهور بولندا وويلز لأول مرة في البطولة التي تضم 16 منتخباً، بينما وصلت إيطاليا إلى نصف النهائي لأول مرة منذ عام 1997.

بدأ الطريق إلى كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للسيدات 2027 في 23 يونيو في شيانغ ماي، تايلاند، حيث افتتحت الهند مشوارها في كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس العالم للسيدات 2027 بالفوز على منغوليا. تصدرت الهند في النهاية المجموعة الثانية متقدمة على تايلاند المشاركة مرتين في كأس العالم للسيدات FIFA.

صُنع التاريخ في يانغون، ميانمار، حيث وصلت بنغلاديش إلى كأس آسيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها بتصدرها المجموعة الثالثة. اقتربت نيبال من محاكاتها لكنها خسرت أمام أوزبكستان في ركلات الترجيح التي احتُكم إليها لتحديد المجموعة السادسة بعد أن أنهى الفريقان البطولة بسبع نقاط. مع اكتمال قائمة المنتخبات الـ 12 النهائية، يتحول التركيز إلى القرعة التي ستقام في سيدني يوم 29 يوليو.

انطلقت بطولة كوبا أمريكا للسيدات في 11 يوليو في الإكوادور، على الرغم من أن كونميبول سيقيم لأول مرة مسابقة منفصلة لتحديد المتأهلات إلى كأس العالم للسيدات التي ستقام في الفترة ما بين أكتوبر 2025 ويونيو 2026.