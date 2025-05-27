تحتفي لاوس بافتتاح ملعب مصغّر في إطار مشروع FIFA Arena

تم افتتاح ملعب صغير في عاصمة لاوس تماشياً مع تعهد رئيس FIFA بإتاحة 1000 ملعب صغير في خدمة الأطفال حول العالم

يُركّز مشروع FIFA Arena على المناطق المحرومة وسط المدينة والمناطق الريفية

رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم: اتحادنا ملتزم بتطوير كرة القدم في فئتي الشباب والبراعم

انضمّت لاوس إلى طليعة الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تفتتح ملعباً صغيراً في إطار مشروع FIFA Arena الذي يهدف لإنشاء ما لا يقل عن 1000 منشأة من هذا النوع على مستوى العالم لتوفير المزيد من فرص اللعب للأطفال دعماً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا المشروع عقب تعهد أعلنه رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال قمة الرياضة المستدامة في العاصمة الفرنسية باريس في يوليو/تموز 2024.

وقد تم إنشاء الملعب في مدرسة ناكوي الثانوية في العاصمة فيينتيان تزامناً مع إحياء لاوس للأسبوع العالمي لكرة القدم. وحضر حفل التدشين رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم فيفيت سياشاكر، وعضوة مجلس FIFA ونائبة رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم كانيا كيوماني، ومحافظ منطقة سايسيثا فيلايفون شانتالاتي، والمدير الإقليمي للاتحادات الوطنية الأعضاء لدى FIFA (آسيا وأوقيانوسيا) سانجيفان بالاسينغام. وبعد حفل الافتتاح، نظّم القسم الفني التابع للاتحاد الوطني ورشة كروية لحوالي 40 طفلاً.

وبهذه المناسبة، قال سياشاكر: "تمثِّل هذه المبادرة إنجازاً نفخر به ويُظهر التزامنا بتطوير كرة القدم في فئتي الشباب والبراعم. سيوفّر الملعب المصغّر بيئة آمنة ومتاحة وعصرية لطلاب المدارس كي يلعبوا ويتعلّموا ويكبروا، سواء كرياضيين أو كأفراد. فمن خلال كرة القدم، لا نصقل المواهب فحسب، بل نروّج لقيم مثل روح الجماعة والاحترام والصمود.

افتتاح ملعب FIFA Arena في لاوس Previous 01 / 18 Aerial view of the mini-pitch in Vientiane, Laos 02 / 18 Inauguration ceremony at the Nakhouay Secondary School in the capital Vientiane 03 / 18 Following the ceremony, the LFF Technical Department organised a football clinic for around 40 children 04 / 18 Children playing football in the new FIFA Arena in Laos 05 / 18 The pitch was installed as Laos celebrated World Football Week 06 / 18 Group picture during the inauguration of the mini-pitch as part of the FIFA Arena project 07 / 18 A young footballer shows his skills 08 / 18 A video message from FIFA President Gianni Infantino was played at the inauguration ceremony 09 / 18 Laos has joined the starting XI of FIFA Member Associations to have installed a mini-pitch as part of the FIFA Arena project 10 / 18 Girls pose for a photo during the opening of the mini-pitch 11 / 18 The mini-pitch was installed at the Nakhouay Secondary School in the capital Vientiane 12 / 18 Laos became one of the first 11 countries to officially inaugurate the FIFA Arena mini-pitch 13 / 18 The Lao Football Federation is committed to youth development and grassroots football 14 / 18 The pitch was installed at the Nakhouay Secondary School in the capital Vientiane as Laos celebrated World Football Week 15 / 18 The FIFA Arena project aims to ensure that generations of children around the world, particularly those living in disadvantaged areas in inner cities or in the countryside, will now have the chance to enjoy playing football 16 / 18 Inaugurated in conjunction with FIFA World Football Week, this project will provide every boy and girl who wants to play football with a safe space to learn, play and grow 17 / 18 Aerial view of the FIFA Arena mini-pitch in Laos 18 / 18 Aerial view of the FIFA Arena mini-pitch in Laos Next

“نيابة عن اتحاد لاوس لكرة القدم، أودّ أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لـ FIFA على دعمه المستمر، وإيمانه بقدرة كرة القدم على إلهام أجيال المستقبل من أبناء لاوس".

يُذكر أن برنامج FIFA Arena، الذي انطلق في أرجاء العالم، يهدف إلى ضمان أن يحظى الأطفال حول العالم، وبالأخص أولئك الذين يعيشون في مناطق محرومة وضواحي المدن أو الأرياف، بفرصة لعب كرة القدم.