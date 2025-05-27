تحتفي لاوس بافتتاح ملعب مصغّر في إطار مشروع FIFA Arena

تم افتتاح ملعب صغير في عاصمة لاوس تماشياً مع تعهد رئيس FIFA بإتاحة 1000 ملعب صغير في خدمة الأطفال حول العالم
يُركّز مشروع FIFA Arena على المناطق المحرومة وسط المدينة والمناطق الريفية
رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم: اتحادنا ملتزم بتطوير كرة القدم في فئتي الشباب والبراعم
انضمّت لاوس إلى طليعة الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تفتتح ملعباً صغيراً في إطار مشروع FIFA Arena الذي يهدف لإنشاء ما لا يقل عن 1000 منشأة من هذا النوع على مستوى العالم لتوفير المزيد من فرص اللعب للأطفال دعماً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا المشروع عقب تعهد أعلنه رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال قمة الرياضة المستدامة في العاصمة الفرنسية باريس في يوليو/تموز 2024.
وقد تم إنشاء الملعب في مدرسة ناكوي الثانوية في العاصمة فيينتيان تزامناً مع إحياء لاوس للأسبوع العالمي لكرة القدم. وحضر حفل التدشين رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم فيفيت سياشاكر، وعضوة مجلس FIFA ونائبة رئيس اتحاد لاوس لكرة القدم كانيا كيوماني، ومحافظ منطقة سايسيثا فيلايفون شانتالاتي، والمدير الإقليمي للاتحادات الوطنية الأعضاء لدى FIFA (آسيا وأوقيانوسيا) سانجيفان بالاسينغام. وبعد حفل الافتتاح، نظّم القسم الفني التابع للاتحاد الوطني ورشة كروية لحوالي 40 طفلاً.
وبهذه المناسبة، قال سياشاكر: "تمثِّل هذه المبادرة إنجازاً نفخر به ويُظهر التزامنا بتطوير كرة القدم في فئتي الشباب والبراعم. سيوفّر الملعب المصغّر بيئة آمنة ومتاحة وعصرية لطلاب المدارس كي يلعبوا ويتعلّموا ويكبروا، سواء كرياضيين أو كأفراد. فمن خلال كرة القدم، لا نصقل المواهب فحسب، بل نروّج لقيم مثل روح الجماعة والاحترام والصمود.
افتتاح ملعب FIFA Arena في لاوس
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Aerial view of the mini-pitch in Vientiane, Laos
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Inauguration ceremony at the Nakhouay Secondary School in the capital Vientiane
“نيابة عن اتحاد لاوس لكرة القدم، أودّ أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لـ FIFA على دعمه المستمر، وإيمانه بقدرة كرة القدم على إلهام أجيال المستقبل من أبناء لاوس".
يُذكر أن برنامج FIFA Arena، الذي انطلق في أرجاء العالم، يهدف إلى ضمان أن يحظى الأطفال حول العالم، وبالأخص أولئك الذين يعيشون في مناطق محرومة وضواحي المدن أو الأرياف، بفرصة لعب كرة القدم.
وفي رسالة عبر الفيديو تم عرضها في حفل الافتتاح، قال رئيس FIFA: "تهانينا لاتحاد كرة القدم في لاوس وللرئيس فيفيت وعضوة مجلس FIFA كانيا، لكونكم من الدول الـ 11 الأولى التي تفتتح رسمياً ملعب FIFA Arena المصغر وتطلق مشروعاً من شأنه أن يغير حياة الملايين من الأطفال. كرة القدم حقّ لكلّ فتى وكل فتاة يرغبون بممارستها. فهم يستحقون التمتع بمساحة آمنة، ليتعلموا ويلعبوا ويكبروا. وهذا هو جوهر (مشروع) FIFA Arena، وهذا ما أتحتموه للأطفال في لاوس. أنتم الآن في الطليعة، وسيسير الكثيرون على خطاكم".