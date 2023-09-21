نجاح تجربة برنامج المراقبين في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

أكمل 50 ضيفاً برنامج المراقبين FIFA خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™

قدّم البرنامج للمشتركين فكرة واضحة عن العمليات الداخلية وراء تنظيم البطولة

شارك في البرنامج ضيوف ومسؤولون من عشرة اتحادات وطنية وهيئات تمثل رياضات أخرى

أُسدل الستار في أغسطس/آب على أكبر وأفضل نسخة في تاريخ بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، ولم تقتصر الذكريات الجميلة والتجارب المثيرة على اللاعبات والمشجعين الذين غادروا أستراليا ونيوزيلندا وعادوا أدراجهم لإلهام بلدانهم ونشر رياضة كرة القدم النسائية فيها، بل شملت أيضاً بعثات الدول المرشحة لاستضافة البطولة في المسقبل.

فقد أمضى مسؤولون من عشرة اتحادات وطنية أعضاء وأربعة اتحادات قارية وعدد كبير من المنظمات الرياضية الأخرى فترة البطولة في اكتشاف خبايا العمليات الداخلية التي تقف وراء تنظيم بطولة كأس العالم للسيداتFIFA 2023™، وذلك من خلال برنامج المراقبين FIFA.

وجرت العادة أن يدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم مدراء ومسؤولين رياضيين من الفعاليات الرياضية المستقبلية إلى بطولة كأس العالم FIFA™، حيث يتعرفون إلى مختلف الجهات التي تشكّل الآلية المنظمة لأكبر فعالية رياضية على الإطلاق ويراقبون طريقة عملها.

وهذه المرة استقبل FIFA خمسين ضيفاً من 4 جهات مرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA التالية، ومسؤولين من اتحادات قارية لكرة القدم ورياضات أخرى كالرغبي والكريكت وكرة السلة واتحادات أخرى لكرة القدم بالإضافة إلى منظمات حكومية من أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا.

فعبر برنامج المراقبين، تمّت إحاطة الضيوف عن مركز العمليات الرئيسي، المسؤول عن تنظيم مختلف الإدارات التي تتولّى شؤون العمليات، كما شاهدوا عروضاً عن عمليات القوى العاملة والمتطوعين ومجالات تكامل الخدمات.كذلك تضمن البرنامج زيارات إلى مركز قيادة التكنولوجيا وإلى مواقع الإقامة الرسمية، ومعسكر تدريب الحكام، بالإضافة إلى جولات على الملاعب وعلى أحد مواقع التدريب في سيدني.

تجربة برنامج المراقبين تُحقق نجاحاً في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ 03:00

وكان إنييغو رييسترا، الأمين العام للاتحاد المكسيكي لكرة القدم، من بين المشاركين في البرنامج، الذي علَّق عليه قائلاً: "أودّ أن أشكر FIFA على منحنا هذه الفرصة. تختلف هذه التجربة تماماً عمّا نقرأه في الكتب، فعندما تزور المكان، تتوفر أمامك الفرص لمقابلة موظفي FIFA والاستفادة من تجاربهم."

من جهتها، قالت مانويلا بيز، مستشارة التواصل في بعثة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "هذا البرنامج يغيّر كلّ المفاهيم، إذ يمكنك رؤية المشجعين عن قرب ومشاركتهم فرحتهم وتجربتهم، وهذا يعطي معنى لما نقوم به، إنه لأمر مذهل."

وبدورها، قالت ليديا مونييباو، المديرة التنفيذية والأمينة العامة لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم: "كانت تجربة مليئة بالمعلومات الجديدة والحماسة أيضاً. لقد تعرفنا على جميع الخطوات، انطلاقاً من مواقع الإقامة إلى الملاعب، ووصولاً إلى مواقع تدريب الحكام. لقد تعلمنا الكثير من الأمور، وجلنا على الملاعب في سيدني. كما زرنا أيضاً مركز البث الدولي حيث يبثون مجريات البطولة، واختبرنا المباريات من وجهة نظر المشجعين. ستساعدنا هذه التجربة كثيراً أثناء التحضير."

وفي سياق متصل، قال بارت فان سويست، مدير المشاريع في وفد بلجيكا وهولندا وألمانيا: "التجربة على الورق تختلف تماماً عن التجربة الواقعية. على سبيل المثال، يمكن للجميع مشاهدة مباريات وفعاليات كرة القدم، ولكن رؤية ما يحصل خلف الكواليس، كالزيارة إلى مركز البث الدولي، فهذه هي التفاصيل المهمة. وهذه أمور لا يمكن إدراكها من دون هذا النوع من الجولات، حيث ترى ما هو مهمّ، كالمواقع وأماكن الاستراحة، وهذا يساعدنا كثيراً."

وحضر أعضاء الفريق مباريات في ملعب أستراليا وفي ملعب سيدني لكرة القدم، كما شاهدوا مباراة أخرى من مهرجان المشجعين FIFA™ في سيدني.

وقبل الانضمام إلى برنامج المراقبين، شارك المسؤولون الـ 18 من الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027 في ورشة عمل لتقديم معلومات عن طلبات الترشح.

وشمل البرنامج ممثلين عن بعثتي جنوب أفريقيا والبرازيل، بالإضافة إلى ممثلي الملف المشترك لبلجيكا وهولندا وألمانيا، وأيضاً المكسيك والولايات المتحدة الأميركية، وقد حضروا جميعاً عروضاً شاملة قدمها كبار الموظفين في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023 تناولوا فيها مختلف نواحي عملية التنظيم.

كأس العالم للسيدات 2027 ™ - عملية تقديم العطاءات 02:15

وشملت ورشة العمل التي تواصلت على مدى يومين عملية تقديم طلب الترشح، والملاعب، ومنشآت المنتخبات والخدمات ذات الصلة، وعمليات البثّ، والنقل، والأمن، والاستدامة، وحقوق الإنسان، والشؤون المالية والقانونية، والامتثال.