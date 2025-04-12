FIFA.com
السبت 12 أبريل 2025, 18:00
الرئيس

رئيس FIFA يقول أمام كونغرس الاتحاد الآسيوي أن تواجد القوة الآسيوية في كأس العالم للأندية FIFA™ "دليل" على الطبيعة العالمية للبطولة

  • جياني إنفانتينو يقول في رسالة فيديو إلى الجمعية العمومية الخامسة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC): "101 لاعبًا من تسع دول سيمثلون كرة القدم الآسيوية على الساحة العالمية"

  • رئيس FIFA يقول للوفود المتواجدة في كوالالمبور بماليزيا إن الطبيعة العالمية للبطولة "دليل آخر على رغبتنا في جعل كرة القدم عالمية حقًا"

  • ستمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أربعة أندية من أصل 32 ناديًا في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 الجديدة، التي ستقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز

أخبر جياني إنفانتينو رئيس FIFA الجمعية العمومية الخامسة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) إن المجموعة الواسعة من البلدان التي يمثلها لاعبو الاتحاد في كأس العالم للأندية 2025 هي "دليل آخر" على "رغبة FIFA في جعل كرة القدم عالمية بشكل فعلي".

سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 اثنان وثلاثون نادياً يمثلون جميع الاتحادات القارية الستة، بما في ذلك أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسوف يتنافسون على التتويج بلقب أول أبطال عالميين حقيقيين للأندية في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من هذا العام.

وفي إطار الأندية العالمية، يأتي لاعبو الأندية من عدد أكبر من البلدان، مما يجعل المليارات من مشجعي كرة القدم مرتبطون شخصيًا بالبطولة، حيث سيشاهدون مواطنيهم يتنافسون - بعضهم لأول مرة - على الساحة العالمية.

وقال إنفانتينو في رسالة فيديو تم عرضها لوفود كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور:"لن يمثل نادي العين والهلال وأولسان وأوراوا ريد دايموندز آسيا بفخر فحسب، بل سيمثل اللاعبون من مختلف الأمم أيضًا عدد أكبر من البلدان في هذه البطولة؛ أكثر من أي بطولة أخرى لكأس العالم FIFA منذ عام 1930. هذا دليل آخر على رغبتنا في جعل كرة القدم عالمية بشكل فعلي".

"وفي قوائم الأندية المتنافسة كما تم الإعلان عنها اليوم، سيمثل 101 لاعباً من تسع دول كرة القدم الآسيوية على الساحة العالمية. ورغم أن فلسطين وأوزبكستان لم تلعبا حتى الآن في أعظم مرحلة على الإطلاق مع المنتخبات الوطنية الأخرى، إلا أن اللاعبين من كلا البلدين قد يمثلون أنديتهم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز إلى جانب نجوم من أستراليا وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

كما هنأ رئيس FIFA اليابان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضمان مقعديهما كاثنين من بين تسعة ممثلين محتملين للاتحاد الآسيوي في نهائيات كأس العالم 26 FIFAÔ، والتي - مع مشاركة 48 منتخبًا متنافسًا - ستكون بطولة كأس العالم FIFAÔ الأكثر شمولًا حتى الآن.

SAITAMA, JAPAN - MARCH 20: Japanese players celebrate qualifying for the 2026 FIFA World Cup following the 2-0 victory after the FIFA World Cup Asian qualifier Group C match between Japan and Bahrain at Saitama Stadium on March 20, 2025 in Saitama, Japan. (Photo by Kenta Harada/Getty Images)
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وأضاف: "أود أن أتمنى كل التوفيق لجميع الأندية في المباريات المتبقية المثيرة من التصفيات في الأشهر المقبلة". "من المؤكد أن بعض الفِرق ستحقق إنجازات جديدة مع الوصول إلى تلك المنافسة؛ ليس فقط نتيجة الانتقال إلى 48 منتخبًا، مع تمكن ثمانية أو حتى تسعة منتخبات آسيوية الآن من التأهل، ولكن أيضًا نتيجة للعمل الدؤوب الذي تقومون به جميعًا فيما يتعلق بتطوير كرة القدم وتنظيم البطولات. وعلى سبيل المثال، عندما أصبحت أوزبكستان العام الماضي أول دولة من آسيا الوسطى تستضيف حدثًا عالميًا في كأس العالم لكرة الصالات FIFA."

وسلط السيد إنفانتينو الضوء على نجاح الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في البطولات العالمية، ولا سيما انتصارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنةÔ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنةÔ. كما تطلع إلى الفترة المتبقية من عام 2025 المزدحمة مع استضافة قطر لأول بطولة كأس عالم للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 48 منتخبًاÔ وكأس FIFA للعربÔ، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيداتÔ المقرر إقامتها في الفلبين.

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وقال رئيس FIFA خلال حديثه عن الجهود المبذولة داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل ضمان مستقبل مزدهر للعبة في المنطقة: "سيكون التركيز على التنمية المستدامة لكرة القدم مهمتنا ومسؤولية تحفز كل فرد منا دائمًا".

"سررت برؤية افتتاح أكاديمية FIFA للمواهب في البحرين في وقت سابق من هذا العام، وهناك العديد من مسارات المواهب التي يتم تعزيزها لتلبية الاحتياجات المحددة لاتحاداتكم بفضل العمل التعاوني مع رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، أرسين فينغر وفريقه.

"وفي الوقت نفسه، نفخر بدعمكم لبرنامج Football for Schools التابع لـ FIFA، حيث يشارك معظمكم بالفعل في المشروع الذي يدمج لعبتنا في صميم العملية التعليمية للأطفال."

MANAMA, BAHRAIN - JANUARY 16: Players pose for group photo after receiving their awards during the FIFA Talent Academy Bahrain Milestone Event on January 16, 2025 in Manama, Bahrain. (Photo by Christophe Viseux - FIFA/FIFA via Getty Images)
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