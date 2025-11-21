تأكيد جدول مباريات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA™

سيستضيف ملعبا غوادالاخارا ومونتيري مباراتين لكل منهما في إطار منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA™

ستجري مباراتا نصف النهائي يوم الخميس 26 مارس/آذار، وسيُعرف صاحبا بطاقتي التأهل الأخيرتين لكأس العالم 2026 FIFA™ يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار

ستتنافس في المكسيك منتخبات بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وجامايكا وكاليدونيا الجديدة وسورينام

إثر تنظيم قرعة منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، تم تأكيد مواعيد جدول المباريات.

سيستضيف ملعبا غوادالاخارا ومونتيري مباراتين لكل منهما في إطار منافسات الملحق العالمي، بحيث تجري في الأولى منافسات المسار الأول الذي يضم منتخبات كاليدونيا الجديدة وجامايكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تستضيف مونتيري منافسات المسار الثاني الذي يضمّ منتخبات بوليفيا وسورينام والعراق.

أما مباراتا نصف النهائي في المدينتين فستجريان يوم الخميس 26 مارس/آذار، قبل أن تجري المباراة النهائية لكل مسار يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار.

يُذكر أن منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لنهائيات كأس العالم FIFA 2026™ ستجري كمباريات إقصائية، وهو ما يعكس حجم الإثارة المنتظرة في المباريات التي تنتظر المنتخبات الستة المشارِكة في المكسيك لحجز آخر بطاقتي تأهل للنسخة الأولى من العرس الكروي العالمي الذي تشمل 48 منتخباً.

وبالنسبة للمشجعين الراغبين بحضور منافسات هذه المباريات في المدرجات في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري، ستكون التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets مطلع العام المقبل.

وإلى جانب الأحداث الرئيسية الأخرى من مراسم القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ التي ستُقام بمركز جون فيتزجيرالد كِندي لفنون الأداء يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، والدورة 76 من كونغرس FIFA المُقرّر انعقادها يوم الخميس 30 أبريل/ نيسان 2026 بمدينة فانكوفر الكندية، سيُشكِّل الملحق العالمي المقرَّر في المكسيك محطة بارزة أخرى في الطريق إلى نسخة العام المقبل من الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق، والذي ستنطلق منافساته يوم الخميس 11 يونيو/حزيران في مكسيكو سيتي.