رئيس FIFA يؤكد في الدورة 75 من كونغرس FIFA على الأثر الواسع النطاق الذي ستتركه بطولة كأس العالم للأندية FIFA™

“And we are working, obviously, on education by including racism, discrimination, (in) our (FIFA) "ولا يخفى أنّنا نعمل أيضاً من خلال التعليم عبر إضافة مواضيع العنصرية والتمييز إلى برنامج FIFA كرة القدم للمدارس. وأخيراً، لنكن واضحين بهذا الشأن، العنصرية ليست مجرّد مشكلة يمكننا مواجهتها والانتصار عليها في كرة القدم، بل هي مشكلة في المجتمع. العنصرية ببساطة هي جريمة. جريمة. ولهذا السبب نحن نعمل مع مختلف الحكومات حول العالم، ومع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للحرص على إدراج مكافحة العنصرية ضمن التشريعات الجنائية في كلّ بلد في العالم."