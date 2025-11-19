مدينتا غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتان تستضيفان منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA™

سيستضيف ملعبا غوادالاخارا ومونتيري منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA™ خلال شهر مارس/آذار المقبل

ستُشارك ستة منتخبات في هذه المنافسات التي من المزمع إجراء مراسم قرعتها هذا الخميس في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية

ستُسفر المواجهات التي ستدور رحاها على الأراضي المكسيكية عن تأهل منتخبين اثنين إلى الحدث الكروي العالمي العام المقبل

عيَّن FIFA مدينتي غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتين لاستضافة منافسات الملحق العالمي المؤهِّل لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 31 مارس/آذار 2026.

وستُسفر هذه المواجهات عن تأهل آخر منتخبين ليكتمل بهما عقد المنتخبات التي ستخوض غمار أول نسخة تُقام بنظام 48 دولة في تاريخ كأس العالم FIFA™، والتي ستنطلق في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء الملحق العالمي.

ومن المقرّر أن يستقبل ملعبا غوادالاخارا ومونتيري ستة منتخبات وطنية من خمسة اتحادات قارية للتنافس على آخر المقاعد المتاحة في هذه النسخة التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق، حيث سيكون الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً في الملحق العالمي بمنتخب العراق، بينما ستحمل الكونغو الديمقراطية مشعل كرة القدم الأفريقية على الأراضي المكسيكية، في حين ستُمثل جامايكا وسورينام أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، على أن ترفع بوليفيا لواء أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة مشعل اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

وستستضيف المدينتان أيضاً عدداً من مباريات كأس العالم 2026 FIFA™، حيث سيكون ملعب غوادالاخارا مسرحاً لأربع مواجهات في مرحلة المجموعات، بينما ستُقام على ملعب مونتيري ثلاثة لقاءات في الدور ذاته، بالإضافة إلى مباراة في دور الـ32.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "تُشكّل هذه الملاعب الأيقونية المسرح المثالي لهذا الحدث الكروي المثير الذي يعد بكثير من الشغف والإثارة والتشويق." وتابع "تُتيح منافسات الملحق العالمي للمشجعين الفرصة لحضور مباريات تاريخية في مدينتين وملعبين من الطراز العالمي في الطريق إلى الحدث الرئيسي الذي سينطلق بعد ذلك بأقل من ثلاثة أشهر في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة."

يُذكر أن ملعب غوادالاخارا يُعَدُّ من أحدث ملاعب كرة القدم في المكسيك، حيث تم افتتاحه عام 2010، وهو معقل كلوب ديبورتيفو غوادالاخارا الذي يُنافس في الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم، علماً أنه استضاف العديد من المباريات الدولية منذ تدشينه رسمياً، إذ يزخر هذا الصرح الرياضي بمَرافق حديثة ومتطورة، كما تعيش مدرجاته على إيقاع أجواء ملؤها الحماس والشغف والأهازيج، ما يجعل منه مسرحاً مثالياً لمواجهات فاصلة ستُخلَّد في كُتُب تاريخ الساحرة المستديرة.

من جانبه، افتُتح ملعب مونتيري عام 2015، ويُطلق عليه لقب "El Gigante de Acero" (العملاق الفولاذي)، وهو معقل النادي الذي يحمل لقب رايادوس والذي يُنافس في الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم، علماً أنه يُعدّ تحفة معمارية بكل المقاييس، حيث أثبت في أكثر من مناسبة قدرته العالية على استضافة كبريات الأحداث في كرة القدم الدولية، ما يؤهله لأن يكون بدوره مسرحاً مثالياً للمواجهات المصيرية المرتقبة في الملحق العالمي.

يُذكر أن قرعة الملحق العالمي المؤهِّل لكأس العالم 2026 FIFA™ ستجري في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية غداً (الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت وسط أوروبا، على أن يتم تأكيد جدول المباريات في وقت لاحق، علماً أنه بإمكان المشجعين من جميع أنحاء العالم متابعة مراسم القرعة مباشرة على موقع FIFA.com ومنصة +FIFA والشركاء الإعلاميين.

أما عشاق كرة القدم الراغبون في حضور مباريات الملحق العالمي في المكسيك، فيُمكنهم شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets، علماً أنه من المقرََر إصدار معلومات مفصَّلة حول عملية بيع التذاكر مطلع العام المقبل.