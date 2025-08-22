إجراء القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA™ في واشنطن بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول

إجراء القرعة لتحديد المجموعات في الفعالية الرياضية الأكبر في التاريخ - كأس العالم FIFA™ التي تضمّ 48 منتخباً وتستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية - في العاصمة الأمريكية

يستضيف هذه المحطة الكبرى مركز John F. Kennedy Center for the Performing Arts التاريخي في 5 ديسمبر/كانون الأول

سيكشف عن تفاصيل القرعة النهائية من البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب، ورئيس FIFA جياني إنفانتينو

سيكون العالم يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025 على موعد مع اكتشاف تفاصيل مباريات مرحلة المجموعات في كأس العالم 2026 FIFA™، إذ ستتوجه كلّ الأنظار نحو مركز Kennedy Center في العاصمة واشنطن حيث ستجري القرعة النهائية.

وكما أعلن من البيت الأبيض الرئيس الأمريكي ومدير مركز Kennedy Center دونالد ج. ترامب، ورئيس FIFA جياني إنفانتينو، فإنّ مركز Kennedy Center سيكون مقرّ تجمّع مسؤولي المنتخبات، والسفراء، والمشجعين الذين يمثّلون المدن المستضيفة بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام وغيرهم، الذين سيتهافتون للمشاركة في المحطة الأبرز على الطريق المؤدّي إلى كأس العالم FIFA™ الأكثر شعبية على الإطلاق.

ستُقام القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™ في واشنطن بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 01:54

ويُعتبر مركز Kennedy Center المركز الوطني للثقافة في أمريكا ونصباً تذكارياً للرئيس الراحل جون ف. كينيدي، وهو يستقطب ملايين الزوار كلّ سنة، ويقيم أكثر من 2000 استعراض وفعالية ومعرض. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، ستتوهّج الكأس الأصلية لكأس العالم FIFA في الموقع، حيث ستكتشف أفضل المنتخبات في العالم الخطوة التالية التي ستخطوها على الدرب المؤدية إلى رفع الكأس في ملعب نيويورك نيو جيرسي، يوم الأحد 19 يوليو/تموز من العام المقبل.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها في إطار فعالية القرعة الأخيرة لكأس العالم FIFA، سيتمكّن المشجعون من المدن المستضيفة الـ16 (مدينتين في كندا وثلاث في المكسيك و11 في الولايات المتحدة الأمريكية) من المشاركة في قرعة خاصة للفوز ببطاقة دخول مجانية إلى هذه الفعالية المنقطعة النظير، بالإضافة إلى تجربة كبار الشخصيات. كما سيُخَصّص عدد من بطاقات الدخول لكل واحدة من المدن المستضيفة، بحيث سيتمّ الإعلان عن إجراءات القرعة في الوقت المناسب.

وبهذه المناسبة، أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو "نحن متحمّسون جداً لاستضافة القرعة النهائية لنسخة كأس العالم FIFA الأكثر انتظاراً في التاريخ التي ستجري في القلب الثقافي والترفيهي للولايات المتحدة الأمريكية، مركز Kennedy Center في العاصمة واشنطن. وهذه القرعة هي محطة أساسية في البطولة ومن شأنها مواصلة بناء الحماسة والتشوق استعداداً للفعالية الرياضية الأكبر على الإطلاق، بينما نستعدّ لإقامة مجموعة من فعاليات FIFA الكبرى في أمريكا الشمالية في العام 2026. ونتطلّع قدماً لاستقبال وفود المنتخبات، وشركائنا، ووسائل الإعلام العالمية، والمشجعين المميزين القادمين من المدن الـ 16 المستضيفة، في العاصمة الأمريكية لهذه الفعالية المميزة."

تنطلق القرعة عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت وسط أوروبا) وسوف يبثّها شركاء FIFA الإعلاميون في الدول المستضيفة الثلاث والعالم. وستُنشر لاحقاً على موقع FIFA.com المزيد من التفاصيل عن القرعة وستشمل المعلومات المتعلقة بعملية البثّ والإجراءات الكاملة للقرعة. علماً أنّ منتخبات الدول الثلاث المستضيفة ستكون على رأس المجموعة الأولى (المكسيك) والمجموعة الثانية (كندا) والمجموعة الرابعة (الولايات المتحدة الأمريكية)، بحسب جدول المباريات الذي تمّ توزيعه العام الماضي.

وبالإضافة إلى القرعة النهائية لكأس العالم 2026 FIFA في العاصمة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول، ستستضيف أمريكا الشمالية في مارس/آذار من العام المقبل بطولة FIFA الإقصائية، وهي فعالية جديدة ستشهد منافسة ستّ دول من خمسة اتحادات قارية للظفر بمقعدين في كأس العالم (بحيث سيقيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منافسة إقصائية منفصلة لتحديد المقاعد الأوروبية الأربعة). ثمّ في 30 أبريل/نيسان، سينعقد كونغرس FIFA السادس والسبعون في فانكوفر الكندية، في ظلّ استمرار العدّ التنازلي لصافرة البداية في ملعب إستاديو أزتيكا بمكسيكو سيتي في 11 يونيو/ حزيران.