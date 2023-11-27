FIFA يكشف عن تشكيلة الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، المخصص للنسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم FIFA

يجمع الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ كوكبة من الفنانين العالميين ضمن أكبر مشروع موسيقي متعدد الأغاني في تاريخ كأس العالم FIFA™

ساهم في تقديم أغاني الألبوم الـ18 نجوم بارزون بحيث عكسوا تنوّع النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم FIFA™ وحيويتها وتوسيع نطاق المشارَكة فيها

في إنجاز هام لـ FIFA Sound، أصبح الألبوم الرسمي متاحاً للحفظ بشكل مسبق قبل صدوره عبر كافة منصات البث

أعلن FIFA اليوم عن التشكيلة النهائية للألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي تضمّ كوكبة نجوم عالميين يمثلون ثقافات متنوعة تحتفي بالنسخة الأكبر من بطولة كأس العالم FIFA™ بالتاريخ، إذ يضمّ 18 أغنية ليكون أكبر مشروع موسيقي وثقافي لهذه البطولة الرياضية الاستثنائية، وليُجسِّد مشاعر الحماس والشغف السائدين حول العالم احتفالاً بأعظم حدث على الأرض ستستضيفه كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن من الآن حفظ الألبوم بشكل مسبَق قبل صدوره عبر كافة منصات البث .

￼ بعد الإصدار المنفرد لأغاني Lighter وPor Ella وEcho وIlluminate وGoals وGame Time، كشف FIFA Sound عن الرؤية الإبداعية الكاملة التي يُجسِّدها الألبوم الرسمي بمساهمة كوكبة من النجوم في تشكيلة تعكس التنوّع والمكانة البارزة التي تتميَّز بها البطولة نفسها. ويضم الألبوم الرسمي فنانين من مختلف أنحاء العالم، ويقدّم سلسلة من التعاونات غير المسبوقة، بحيث أن معظم الفنانين الذين قدّموا كل مقطوعة تعاونوا للمرة الأولى في هذا الألبوم الكروي بامتياز.

ويضم الألبوم الرسمي فنانين من مختلف أنحاءالعالم، ويقدّم سلسلة من التعاونات غير المسبوقة، بحيث أن معظم الفنانين الذين قدّموا كل مقطوعة تعاونوا للمرة الأولى في هذا الألبوم الكروي بامتياز.

وبمناسبة إصدار الألبوم الكامل، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "جمع FIFA تشكيلة موسيقية استثنائية وقوية تُشكّل إضافة مثالية لأكبر حدث مخصص لرياضة واحدة في التاريخ. فمن أشهر نجوم العالم إلى أصوات صاعدة ترسم معالِم مستقبل الموسيقى، يضم الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026 فنانين من مختلف القارات واللغات والأجناس الموسيقية في مشروع يهدف إلى توحيد المشجعين حول العالم من خلال ما تتمتع به الموسيقى وكرة القدم من قوة".

القائمة الكاملة لأغاني الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026

Goals :ليسا وأنيتا وريما

Game Time: فيوتشر وتايلا

Illuminate: جيسي رييز وإليانا

Echo: دادي يانكي وشينسيا

Por Ella: لوس أنجليس أزوليس وبيليندا

Three Nations : 21 سافاج وناتا كانو وفرنش مونتانا

No Place Like Home: ميجور ليزر ونيلي فورتادو ودافيدو

In the Stars (بتوزيع جديد): ذا رولينج ستونز

Show Me: آيرا ستار ولاتو

Mi Mexico Lindo: أليخاندرو فرنانديز

Blessings: ستورمزي وفرايدي وأنجيل

Energy: آفا ماكس وبيا

Lighter: جيلي رول وكارين ليون

Siir Siir: نورة فتحي وفيجدريم وسانجوي

Partidazo: داني أوشن

Champion: آي شو سبيد

Love Always Wins: شاغي وسيمافونك وزيما

Dai Dai: شاكيرا وبورنا بوي

وهذا هو أكثر بكثير من مجرد ألبوم موسيقي، بل يُشكل منصّة لتعاون فني متعدد الأشكال على الساحة العالمية، فهو ثمرة جهود مشتركة بين فنانين من خلفية متنوعة وأساليب موسيقية مختلفة، تشاركوا لتقديم أغاني تعكس القدرة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم على توحيد الجماهير حول العالَم. هذا وستصدر المزيد من المقاطع والأغاني المنفردة خلال البطولة.