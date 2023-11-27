الإعلان عن قائمة المشاركين في حفل مكسيكو سيتي مع تواصل سلسلة حفلات العدّ التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

ستنطلق احتفالات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران عبر حفل العدّ التنازلي لانطلاق كأس العالم FIFA 2026™ الذي سيُوحِّد بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

سيُقام حفل العدّ التنازلي في مكسيكو سيتي ضمن فعالية México Vibra، وستحييه فرقة لوس أنجلوس أزوليس بمشاركة بيليندا وإيلينا روز، بالإضافة إلى ظهور مفاجئ لضيف خاص

يُنصح المشجعون الحاضرون في فعالية México Vibra بالوصول ابتداءً من الساعة 17:00 بالتوقيت المركزي للاستمتاع بحفل العدّ التنازلي، المشمول من دون أي تكلفة إضافية لحاملي تذاكر 10 يونيو/حزيران

بعد الإعلان عن كوكبة من النجوم المشاركين في سلسلة حفلات العدّ التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™ في تورنتو، باتت الجماهير في مكسيكو سيتي تعرف ما ينتظرها في هذا الاحتفال المتزامن الأول من نوعه، والذي سيجمع المشجعين من خلال كرة القدم والموسيقى عبر البلدان الثلاثة المستضيفة، وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران.

قبيل البرنامج الرئيسي لفعالية México Vibra في Auditorio Nacional، يُنصح المشجعون بالوصول في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي للاستمتاع بحفل العدّ التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™، ومشاركة الحماس والشغف باللعبة مع الجماهير في تورنتو ولوس أنجلوس. وستتضمن هذه الفقرة الافتتاحية الخاصة إطلالات مفاجئة، ولقطات بث مباشر، وعروضاً في المدن المستضيفة الثلاث. ويُعد حفل العدّ التنازلي جزءاً من تذكرة México Vibra التي يمكن الحصول عليها هنا.

وسيكون حفل México Vibra بمثابة حدث يجمع بين عالَمي كرة القدم والموسيقى في إحدى أبرز العواصم الكروية بالعالم، ويأتي في مقدمة المشاركين فرقة لوس أنجلوس أزوليس، بمشاركة الفنانتين بيليندا وإيلينا روز، بالإضافة إلى ضيف خاص، لتمنح الأجواء نغمتها الأولى قبل اللحظات الافتتاحية للبطولة التاريخية.

وبهذه المناسبة، قال يورغن ماينكا، المدير التنفيذي للبطولة في المكسيك: "تُعتبر مكسيكو سيتي من أكثر مدن العالم شغفاً بكرة القدم، حيث تتجذر الموسيقى وكرة القدم في صميم ثقافتها. وسيجسد حفل العدّ التنازلي هذه الروح، موحِّداً المشجعين والفنانين في احتفال يعكس كرم ضيافة المكسيك وغناها الثقافي والحماس المتنامي في مختلف أنحاء البلاد. كما سيجمع بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة في احتفال مشترك قبيل انطلاق كأس العالم FIFA 2026".

وفي إطار الاحتفالات المحيطة بكأس العالم FIFA 2026™، أنشأت لجنة الاستضافة في مكسيكو سيتي فعالية México Vibra، وهي فعالية رئيسية تحتفي بالهوية الثقافية للمكسيك من خلال الموسيقى.

وستأخذ فعالية México Vibra الجماهير في رحلة عبر التاريخ الموسيقي للمكسيك، جامعةً بين فنانين معاصرين بارزين وإطلالات خاصة لفنانين معروفين من مختلف الأجيال والأنماط الموسيقية، بما يبرز عراقة الموسيقى المكسيكية وتنوعها وتطورها، وذلك في تجربة موسيقية مباشرة وفريدة من نوعها.

وفي إطار احتفال متزامن عبر الدول الثلاث المستضيفة، ستُقام فقرات إضافية من حفل العدّ التنازلي في كندا والولايات المتحدة. وتشمل قائمة الفنانين الذين سبق الإعلان عن مشاركتهم في حفل تورنتو برايان آدامز، ونورا فتحي مع سانجوي، وفيجيدريم، إضافة إلى تعاون خاص بين AHI ووايكلف جين، بينما سيتم الإعلان عن مزيد من الفنانين وتفاصيل الفعالية الخاصة بالولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة .

وبالتعاون مع Grammys، سيضم حفل العدّ التنازلي فنانين معروفين على مستوى العالم شاركوا في الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026، إلى جانب فنانين عالميين وضيوف مميزين آخرين.