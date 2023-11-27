كندا تستعد لاستقبال العالم بحفل افتتاح حافل بالنجوم يليق ببطولة كأس العالم FIFA 2026™

سيُقام حفل الافتتاح الخاص بكندا في مدينة تورنتو يوم الجمعة 12 يونيو، قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة

سيشارك في العرض فنانون عالميون من بينهم ألانِيس موريسيت وأليسيا كارا وإليانا وجيسي رييز ومايكل بوبليه ونورة فتحي وسانجوي وفيجدريم وويليام برينس

ستعكس إعادة تصميم كأس العالم لكرة القدم FIFA، المستوحاة من فن الفسيفساء، تنوع كندا وثراء مجتمعها.

ستتوجه أنظار الجماهير الرياضية حول العالم، يوم الجمعة 12 يونيو في الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، إلى كندا التي ستستضيف نسختها من حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA 2026™ لترحب بالعالم في حفلٍ نابض بالحياة مستوحى من ثقافاتها المتنوعة والغنية التي ستوحد عشاق كرة القدم.

وستشارك نخبة من نجوم الموسيقى العالمية في إحياء الحفل الكبير، من بينهم: ألانيس موريسيت وأليسيا كارا وإليانا وجيسي رييز ومايكل بوبليه ونورة فتحي وسانجوي وفيجدريم وويليام برينس، وغيرهم الكثير. من خلال الموسيقى التي تعكس طاقة البطولة وتنوعها، سيربط العرض المشجعين في تورنتو بالاحتفالات التي تجري في جميع أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

سيتم إنتاج كل حفل من الحفلات الثلاث بالتعاون الإبداعي مع استوديو Balich Wonder Studio، ويرتبط كل حفل بخيط إبداعي مشترك يعيد تصور FIFA™ عبر عدسة ثقافة كل دولة مستضيفة. في النسخة الكندية من الحفل الكبير، ستتم إعادة تصوير الكأس الذهبية لبطولة كأس العالم FIFA على شكل فسيفساء، بشكل يرمز إلى الشعوب والثقافات والمجتمعات التي تحدد هوية البلاد.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "سيكون حفل الافتتاح في تورنتو انعكاساً قوياً لهوية كندا والطاقة المحيطة بكأس العالم FIFA 2026™". "من خلال الموسيقى والثقافة والعروض التي لا تُنسى، سوف نستقبل العالم باحتفال كندي فريد من نوعه، ولكنه مرتبط أيضًا بقصة أكبر تتكشف أحداثها عبر أنحاء المكسيك والولايات المتحدة. ستكون لحظة فخر ووحدة وترقب، حيث ستحتل كندا مكانتها على المسرح الأكبر لكرة القدم."

هذا ويبدأ الحفل برحلة عبر كندا، حيث يُظهر العد التنازلي لحظات تعكس البلاد من الساحل إلى الساحل إلى الساحل. ويتصاعد شعور بالحفاوة والترحاب، تحمله قلوب الناس وحماسهم المشترك، لدعوة العالم بأسره ليكون جزءاً من هذه اللحظة التاريخية.

كما ستلعب الجماهير في الملعب دورًا محوريًا في الاحتفال، ولذلك نتوجّه بدعوة المشجعين للوصول مبكرًا إلى الملاعب، لأن حفلات الافتتاح ستنطلق قبل 90 دقيقة من بداية المباراة. ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، حيث ستكون بانتظار الجماهير أنشطة مسلية وجوائز وفعاليات ترفيهية تسبق انطلاق المباراة.

ستواجه كندا البوسنة والهرسك في مباراتها الافتتاحية في ككأس العالم FIFA 2026™ في المباراة الأولى في كأس العالم FIFA™ التي يلعبها المنتخب الكندي للرجال على أرضه في لحظة تاريخية لكرة القدم في كندا.