الولايات المتحدة تستقبل العالم بحفل افتتاح حافل بالنجوم لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في لوس أنجلوس

ستنطلق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ باحتفالات تاريخية تضم كامل أنحاء أمريكا الشمالية، تتوّج بحفل افتتاح مبهر في لوس أنجلوس — عاصمة الترفيه في العالم — حيث تلتقي كرة القدم والموسيقى والترفيه على مسرح عالمي واحد.

سيكون يوم الجمعة 12 يونيو، اليوم الذي سترحب فيه الولايات المتحدة بالعالم من مدينة لوس أنجلوس خلال لحظة فارقة في تاريخ كأس العالم FIFA™. و سيعلن حفل الافتتاح في ملعب لوس أنجلوس انطلاقة موسم صيفي تاريخي بنكهة كرة القدم التي ستوحد مدن البلاد وجميع بلدان العالم..

وسوف يتصدر النجوم العالميون كاتي بيري، وفيوتشر، وأنيتا، وليسا، وريما، وتايلا حفل الافتتاح في لوس أنجلوس، مع ترقب الإعلان عن مشاركة المزيد من الفنانين العالميين لاحقاً. سيشترك الفنانون في نقل صوت كأس العالم FIFA 2026™ لجمهور عالمي، وتقديم ً عرضٍ مبهرٍ يفيض بالطاقة ويعكس حجم البطولة وطموحها وقوتها الثقافية.

وبهذه المناسبة، صرَّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يمثل حفل الافتتاح هذا في لوس أنجلوس الحجم الاستثنائي لما ستصبح عليه بطولة كأس العالم FIFA 2026™". "تعكس قائمة الفنانين التنوع الثقافي للولايات المتحدة وحيوية مجتمعات المغتربين المتعددة فيها، مما يسلط الضوء على التأثير الثري للدولة في مجالات الموسيقى والترفيه وثقافة البوب، بينما تُبرز في الوقت ذاته قدرة الموسيقى على توحيد الناس في جميع أنحاء البلاد".

هذا وسيكون للمشجعين داخل الملعب دور فعال في التجربة، ولذلك نشجعهم على الوصول مبكرًا للانغماس بشكل كامل في احتفالات الافتتاح التي سوف تُقام في لوس أنجلوس. سيبدأ الحفل قبل 90 دقيقة من ركلة البداية يوم الجمعة 12 يونيو في تمام الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي. حيث ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من ركلة البداية، مما يتيح للجماهير الوصول إلى فعاليات حصرية وتجارب ترفيهية غامرة ومكافآت وبرامج مباشرة قبل المباراة في جميع أنحاء الملعب.

ولأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، سيرتفع سقف التوقعات مع إقامة ثلاث حفلات افتتاح مبهرة ستشهدها مدن مكسيكو سيتي (11 يونيو)، وتورنتو ولوس أنجلوس (12 يونيو)؛ حيث تتوحد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لإطلاق العرض الأعظم على وجه الأرض.

وبغض النظر عن المناطق الزمنية والحدود، تتجمع الاحتفالات على فكرة مركزية واحدة: نبض واحد. وهو إيقاع اللعبة، وطاقة اللاعبين، وشغف ملايين المشجعين الذين يعيشون تجربة كأس العالم FIFA™ معًا في الملاعب وحول العالم.

ويأتي حفل لوس أنجلوس نتاج شراكة إبداعية مع Balich Wonder Studio، حيث سيجسد الهوية والطموح والطاقة الإبداعية لكل من المدينة والولايات المتحدة على حد سواء، ويربط بينها جميعًا مجسم الكأس الذهبية الأيقونية لبطولة كأس العالم FIFA. ومن خلال عروض بصرية ضخمة، وأساليب سردية غامرة، وعروض حية مبهرة، سيحتفي الحفل بثقافة البلاد وروحها، بينما يمضي قدمًا نحو لحظة مشتركة من الوحدة القارية والعالمية لا يشبهها شيء مما شهدته كرة القدم سابقًا.