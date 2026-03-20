إطلاق الألبوم الموسيقي الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™ مع أغنية Lighter من أداء جيلي رول وكارين ليون، ومن إنتاج Cirkut

تجمع الأغنية الأولى Lighter مواهب موسيقية من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في أغنية واحدة ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™ التي تمثّل الدول الثلاث

اجتمعت كرة القدم والموسيقي في الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™ لعزف إيقاع عالمي يحتفي باللعبة الجميلة

يُرفع اليوم الستارة عن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™ مع إطلاق أغنية Lighter حول العالم، من أداء جيلي رول وكارين ليون وإنتاج سيركوت في استديوهات Def Jam للتسجيل. أغنية Lighter هي الأغنية الأولى من الألبوم الثوري التي سيتمّ إطلاقه احتفاءً بالنسخة الأكثر شمولية في التاريخ من كأس العالم FIFA™ وهي متوفّرة الآن على جميع منصات البثّ.

وتُعتبر أغنية Lighter ثمرة التعاون بين ثلاثة فنّانين من الدول المستضيفة الثلاثة وهم جيلي رول (الولايات المتحدة الأمريكية) وكارين ليوم (مكسيكو) وسيركوت (كندا) الفائز بجائزة غرامي® لمنتِج العام عن فئة الأغنية غير الكلاسيكية، وبهذا، تكون هذه الأغنية قد جمعت بين ثلاث دول مستضيفة في نغمة تعاونية واحدة. ترأب هذه الأغنية الصدع بين مختلف أنواع الموسيقى، فتُناغم أسلوب الموسيقى الريفية (country) لجيلي رول مع الموسيقى المحلية المكسيكية لكارين ليون، لتلقي الضوء على الثقافة الأمريكية الشمالية المشتركة وعلى الشغف العالمي للعبة.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "كأس العالم FIFA هو واحد من تلك اللحظات النادرة عندما يتحرّك العالم بأكمله على الإيقاع نفسه، والألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA ليس مجرّد موسيقى مصاحبة للبطولة، بل هو مؤشّر على مستقبل اللعبة العالمية. فمن خلال الجمع بين الفنانين أصحاب الأصوات الصدّاحة في شتى أنحاء القارات، نقوم بمحاكاة حجم هذه البطولة التاريخية وطموحها وتأثيرها الثقافي. وأغنية Lighter ليست سوى الخطوة الأولى من هذه الرحلة. إنها رسالة قوية للتعبير عن المرونة والطاقة والفرح، وسوف تجمع المشجعين من كلّ مكان وتصبح جزءاً من بيئة الملاعب واحتفالات الجماهير والمجتمعات حول العالم طوال فترة البطولة."

أما جيلي رول، فعلَّق على الأغنية وهذا التعاون الفني "تتمتّع الموسيقى بالقدرة على الوصول إلى ملامسة الجمهور في أماكن غير متوقّعة، وخير دليل على ذلك هي الطريقة التي أبصرت بها النور هذه الأغنية مع كارين ليون وسيركوت خير دليل على ذلك. أكنّ لكليهما احتراماً كبيراً، وكان التعاون معهما على هذا العمل مميزاً للغاية، وأشعر بالامتنان لمشاركته مع الجمهور في كافة أرجاء العالم."

وفي تعليق له على الأغنية، قال كارين ليون "لا يمكنني سوى الشعور بالفخر للتعاون مع فنّان مثل جيلي رول، في إطار الفعالية الرياضية الأكبر في العالم. كمكسيكي، أنا متحمس تماماً لأكون جزءاً من هذا المشروع ونشر قطعة موسيقية من بلدنا وثقافتنا إلى كافة أقطار العالم. أنا ممتن كثيراً لهذه الفرصة وأشعر بالسعادة لمشاركة ما نحبّه فعلاً، وهي الموسيقى النابعة من القلب."

وأضاف "يُشرِّفني التعاون مع جيلي رول وكارين ليوم على الأغنية الأولى من الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA. أردنا إنتاج أغنية تعبّر عن صوت الدول المستضيفة وعن روحها، وتجمع الناس حول العالم."