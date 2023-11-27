جيسي رييز وإليانا تمزجان الصوت بالثقافة في أغنية Illuminate، وهي الإصدار الرابع من الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

تزخر هذه الأغنية الجديدة من الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ بالطاقة وبالإيقاعات الثقافية لتُشعل حماس الجماهير حول العالم

تعاونت جيسي رييز وإليانا على تقديم هذه الأغنية الفريدة التي تجمع موسيقى الآر أند بي وإيقاعات البوب مع نفحات شرق أوسطية

Illuminate هي الأغنية الرابعة في الألبوم، مع توقُّع إصدار المزيد من الأغاني في الأسابيع القليلة القادمة

تنضمّ اليوم أغنية Illuminate إلى الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، وهي ثمرة تعاون بين جيسي رييز وإليانا، ومن إنتاج SALXCO UAM وإصدار شركة Def Jam Recordings، وأشرف عليها المنتِج Cirkutالحاصل على جائزة غرامي، وتجمع موسيقى الآر أند بي وإيقاعات البوب العالمية مع نفحات شرق أوسطية لتعزف نغمات يتردّد صداها في ثقافات العالم، بحيث تحتفي بالمشاعر الجياشة والفخر بالهوية وقوة الصلات بين البشر. وأصبح الآن بإمكانكم الاستماع إلى الأغنية مباشرة على جميع منصات البثّ الكبرى.

اشتهرت جيسي رييز بأغانيها التي تسرد فيها قصصاً مختلفة وبصوتها العابر للأساليب الموسيقية، وقد بنت حولها قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل أعمالها الفنية الجريئة والشخصية. وتعاونت في هذه الأغنية مع إليانا، التي تُعتبر ظاهرة في عالَم الفن ويسطع نجمها كأحد ألمع الأصوات الصاعدة على الساحة العالمية، وتشتهر بالجمع بين الموسيقى العربية والتشيلية وإيقاعات البوب الغربية، فتنشر عبر صوتها الموسيقى الشرق أوسطية في العالم. ويُلقي هذا التعاون بين النجمتين لإنتاج أغنية Illuminate الضوء على هذه اللحظة العابرة للثقافات، فيجمع بين رؤيتين موسيقيتين وأصوات مختلفة على الساحة العالمية مع اقتراب انطلاق صافرة البداية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™. تجدر الإشارة إلى أن رييز تبرَّعت بالرسوم التي دُفعت لها مقابل هذه الأغنية لخدمة قضايا خيرية، كما تنوي إليانا دعم مبادرات خيرية متّسقة مع هذه البطولة العالمية.

هذا ويعكس التعاون بين جيسي رييز وإليانا البيئة الموسيقية التي لا تنفكّ تتطوّر، وتوحّد الجماهير عبر اللغات والأقاليم والأجيال وتعزّز قدرة كرة القدم على توحيد العالم، ويُمثّل صلة الوصل بين الرياضة والثقافة والصوت ويضاعف الطاقة العالمية التي تتمتّع بها هذه البطولة.

ويأتي إصدار Illuminate بعد أغنية Lighter لكلّ من جيلي رول وكارين ليون، وPor Ella من أداء Los Ángeles Azules وبيليندا، وEcho بصوت دادي يانكي وشينسيا، بحيث تضيف كلّ أغنية رؤية فنية وثقافية محدّدة وطابعاً صوتياً مميزّاً على الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026، الذي لا يزال يشهد توسّع هويّته الموسيقية من خلال تسليط الضوء على الدول المستضيفة للبطولة والاحتفاء بالموسيقى العالمية التي ترقص على أنغامها أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي والعالم أجمع. وتضيف أغنية Illuminate على الألبوم بعداً عاطفياً وطابعاً سينمائياً، فتجعله متناغماً مع العالم بأسره.