دادي يانكي وشينسيا يتعاونان في Echo، ثالث أغنية منفردة في الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

أغنية منفردة جديدة تحمل إيقاعات حماسية وألحاناً سيتردد صداها عبر مختلف بلدان العالَم

Echo هي ثالث أغنية منفردة ضِمن الألبوم الرسمي للحدث الرياضي الأكبر في العالم

تأتي Echo بعد إصدار Por Ella، وهي ثاني أغنية في الألبوم يتولى إنتاجها التنفيذيالفنان البورتوريكي تايني الذي حصد عدة جوائز وسبق له تقديم أغانٍ حققت شهرة واسعة

يشهد اليوم إطلاق الأغنية المنفردة الثالثة في الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ لتكون هذه محطة جديدة في مشروع فني يشهد مشارَكة كوكبة من النجوم. وتحمل هذه الأغنية الحماسية عنوان Echo، وهي ثمرة تعاون بين الفنان دادي يانكي والفنانة شينسيا، ومِن إنتاج الفنان تايني الحاصل على عدة جوائز غرامي، وتتضمن الأغنية عيّنة من مقطوعة ابراهيم معلوف Red & Black Light إلى جانب مساهمات إضافية في الإنتاج من معلوف ومساري وأديوم وجوتا روزا وألبرت هايب. وبذلك، تجمع هذه الأغنية بين اثنين من أشهر الأسماء الموسيقية في عالَم موسيقى الدانسهول وموسيقى الريغيتون، بحيث تُضيف بُعداً جديداً إلى الطابع الصوتي العالمي لألبوم البطولة. هذا وقد صدرت أغنية Echo عبر شركتي التسجيلاتSALXCO UAM وDef Jam Recordings، وأصبحت متوافرة عبر كافة منصات البث الرئيسية.

ومن خلال الجمع بين أسلوب شينسيا الحيوي القائم على مزج الأنماط الموسيقية، والأثر العميق الذي تركه دادي يانكي في موسيقى الريغيتون، توحد Echo بين الدانسهول والريغيتون عبر قاعدة إيقاعية مشتركة، إذ تلتقط الأغنية طاقة هذين اللونين الموسيقيين وحركتهما، لتقدم عملاً يملك حضوراً فورياً وصدى عالمياً، ويعكس في الوقت نفسه الصلة الثقافية بين المشهدين الموسيقيين الكاريبي واللاتيني.

وعن هذه الأغنية الجديدة، قال دادي يانكي: "أشعرُ بأني محظوظ للغاية لقدرتي على توحيد العالَم من خلال الموسيقى وكرة القدم. وما هذه إلا فرصة للتقريب بين الناس وتخطي حواجز اللغات والحدود".

من جهتها، قالت شينسيا: "تُعتبر الموسيقى وكرة القدم بمثابة لغتين عالميتين، ومشاركتي في عمل يجمع العالَم معاً هو أمر خاص جداً".