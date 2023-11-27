جماهير كأس العالم FIFA 2026™ ستحظى بحفلة احتفالية كبرى يستعد لإحيائها نخبة من النجوم في مكسيكو سيتي

ستطق المكسيك أكبر عرض على وجه الأرض في حفل الافتتاح غير المسبوق

سيشارك في إحياء الحفل نخبة من النجوم من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وداني أوشن وجي بالفين وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس وفرقة مانا، والفنانة تيلا

سيعكس الحفل، الذي ينطلق قبل ركلة بداية المباراة الافتتاحية بساعة ونصف، الثقافة المكسيكية عبر الموسيقى والرقص والفنون الاستعراضية، وذلك بمشاركة مواهب من السكان الأصليين وفناني الفلكلور الحديث.

ستتجه أنظار العالم يوم الخميس 11 يونيو إلى المكسيك التي ستفتتح بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بعرضٍ يفيض بالأصوات والألوان والرسائل العميقة. ستطلق المكسيك النوتة الأولى من سمفونية البطولة التي ستشترك في عزفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، التي سيوحدها شغف ملايين محبي كرة القدم حول العالم.

سيجمع ملعب مكسيكو سيتي نخبة من الأصوات الغنائية المميزة قبل 90 دقيقة من انطلاق أول مباراة في البطولة المنتظرة. وتضم قائمة الفنانين الذين سيشاركون في العرض المبهر لإحياء أنغام الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ كل من أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وداني أوشن وجي بالفين وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس وفرقة مانا والفنانة تيلا.

ستحظى المكسيك بإقامة أول حفل افتتاح من الحفلات الثلاثة التي ستُقام تباعًا في كندا والولايات المتحدة سيتم إنتاج كل حفل من الحفلات الثلاث بالتعاون الإبداعي مع استوديو Balich Wonder Studio، ويرتبط كل حفل بخيط إبداعي مشترك يعيد تصور FIFA™ عبر عدسة ثقافة كل دولة مستضيفة. في المكسيك، يتجسد هذا المفهوم من خلال فن "بابيل بيكادو" (الورق المقصوص) الاحتفالي والمتقن، والذي يعد رمزاً قوياً للتقاليد والبراعة الحرفية والبهجة.

وبهذه المناسبة، صرَّح رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "إن بطولة كأس العالم FIFA هي لحظة يتقاسمها العالَم، وذلك يبدأ من حفل افتتاحها. "بدءًا من مكسيكو سيتي ومرورًا بتورنتو ولوس أنجلوس خلال الأيام التالية، ستكون فعاليات الافتتاح حافلة بالموسيقى والثقافة وكرة القدم بعروض تعكس الطابع الفريد لكل دولة، وروح الوحدة التي تمتاز بها البطولة. وهي طريقة قوية نستهلّ بها احتفالاً عالمياً."

كما ستلعب الجماهير في الملعب دورًا محوريًا في الاحتفال، ولذلك نتوجّه بدعوة المشجعين للوصول مبكرًا إلى الملاعب، لأن حفلات الافتتاح ستنطلق قبل 90 دقيقة من بداية المباريات، حيث سيبدأ حفل افتتاح ملعب مكسيكو سيتي في الساعة 11:30 يوم الخميس 11 يونيو. كما ستُفتح بوابات الملعب قبل أربع ساعات من صافرة البداية، حيث ستكون بانتظار الجماهير أنشطة مسلية وجوائز وفعاليات ترفيهية تسبق انطلاق المباراة.

هذا ومن المقرر أن تواجه المكسيك جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA 2026™، في ملعب سيخلده التاريخ كأول ملعب يستضيف مباريات في ثلاث نسخ من بطولة من كأس العالم FIFA.