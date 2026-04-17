إطلاق الأغنية الرسمية الثانية من ألبوم كأس العالم FIFA 2026™ بعنوان Por Ella وهي ثمرة التعاون بين Los Ángeles Azules وBelinda

يشهد اليوم خطوة جديدة ومثيرة في رحلة كأس العالم FIFA 2026™ الموسيقية مع إطلاق أغنية Por Ella حول العالم، وهي الأغنية الثانية في الألبوم الرسمي للبطولة. وقد تعاون على إصدار هذه الأغنية كلّ من الفنانة المكسيكية صاحبة الحنجرة الذهبية Belinda، وفرقة موسيقى الكومبيا المكسيكية Los Ángeles Azules، وهي من إنتاج الفنان Tainyالفائز بعدد من جوائز GRAMMY® واستديوهات التسجيل Def Jam، وبإمكانكم الآن الاستماع إليها ومشاهدة الفيديو الرسمي على كافّة منصّات البثّ الرئيسية حول العالم.

ويُمثّل إصدار أغنية Por Ella، وهي الأغنية الثانية ألبوم كأس العالم FIFA 2026، إنجازاً آخر في البرنامج الموسيقي للبطولة العالمية. وقد مزجت هذه الأغنية بين موسيقى البوب الغنية والعصرية مع الروح الإيقاعية لموسيقى الكومبيا، فكانت النتيجة موسيقى عالمية صدّاحة تساعد على إلهاب الحماس في رحلة الوصول إلى كأس العالم FIFA 2026™.

وبهذه المناسبة، قالت الفنانة Belinda: "إنه لشرف عظيم لي أن أشارك في الألبوم الرسمي لكأس العالم"، وتابعت قائلة: "تمزج أغنية Por Ella قوّة ثقافتنا بالحماسة الفريدة من نوعها التي لا نجدها إلّا في كأس العالم. وتغمرني الفرحة لمشاركتي في هذه الأغنية التي بذلنا فيها الكثير من الشغف، والتي سيحتفل بها المشجعون من المكسيك وأمريكا اللاتينية والعالم أجمع".

وبعد إصدار الأغنية الأولى في الألبوم التي تحمل عنوان إصدار الأغنية الأولى في الألبوم التي تحمل عنوان حول العالم، جاءت أغنية Por Ella لتكمل هذه الرحلة الموسيقية المتعددة المحطات التي ستوصل بنا إلى أكبر نسخة في التاريخ من كأس العالم FIFA™. وفي الأسابيع القادمة، سيكون المشجعون بانتظار أغانٍ إضافية من جميع الأساليب الموسيقية والثقافات والفنانين، لضمان أن يحصل كلّ مشجّع على أغنية تُطربه.

أمّا فرقة Los Ángeles Azules فقد صرّحت قائلة: "إنه لشرف لنا التعاون مجدداً مع Belinda، لا سيّما وأنّ التعاون هدفه إنتاج هذا المشروع الموسيقي الضخم والمهمّ على الساحة الرياضية العالمية، كما أننا نتشرّف ونسعد لتمثيل المكسيك في كأس العالم FIFA 2026™. نحن واثقون من أنّ كلّ قلب ينبض لكرة القدم، سيرقص فرحاً على أنغام هذه الأغنية كما فعلنا نحن".

تضيف هذه أغنية Por Ella الصادرة باللغة الإسبانية نفحة مكسيكية على الألبوم، وتجسّد شعار "من مكسيك إلى العالم". وتشهد هذه الأغنية المساهمة الأولى من أصل سلسلة من المساهمات في الألبوم الرسمي للمنتج البورتوريكي Tainy الذي حاز جوائز متعددة في مسيرته المهنية وتعاون مع ألمع النجوم في عالم الموسيقى العالمية.