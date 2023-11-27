الكشف عن قائمة الفنانين المشاركين في لوس أنجلوس ضمن سلسلة حفلات العد التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

تنطلق احتفالات كأس العالم FIFA 2026™ يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران بحفل موسيقي حي هو الأول من نوعه، يمتد عبر عدة مدن في كندا والمكسيك والولايات المتحدة بالتعاون مع Grammys®

تستضيف لوس أنجلوس حفل العد التنازلي الخاص بالولايات المتحدة بمشاركة ديبلو مع فرقته ميجور ليزر، والنجم العالمي دافيدو، وسيتم الإعلان عن فنانين آخرين لاحقاً

سوف تُفتَح أبواب صالة Crypto.com في الخامسة بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ، وسيبدأ البث المباشر للحفل في السادسة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ

بعد الإعلان عن قوائم الفنانين المشاركين في حفلي تورونتو ومكسيكو سيتي، تتجه الأنظار الآن إلى لوس أنجلوس، حيث تترقب الجماهير احتفالاً استثنائياً يوم الأربعاء، 10 يونيو/حزيران. وكجزء من تجربة موسيقية حية والأولى من نوعها نظراً لإقامتها بشكل متزامن في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سيربط حفل العد التنازلي الخاص بالولايات المتحدة الجماهير في الدول المضيفة الثلاث من خلال كرة القدم والموسيقى والثقافة عشيّة انطلاق كأس العالم FIFA 2026™.

وستستضيف لوس أنجلوس احتفالاً حماسياً، يتصدره ديبلو مع فرقته ميجور ليزر والنجم دافيدو، بوصفهم أولَ الفنانين المُعلَن عنهم في أمسية حافلة بالموسيقى وكرة القدم والثقافة. وخلال الحفل، سيتم بث عروض مباشرة من مكسيكو سيتي وتورنتو، وتشمل قائمة النجوم المشارِكين كلاً من براين آدمز ونورة فتحي وسانجوي، وفيجيدريم، وفرقة لوس أنجلوس أزوليس وبيليندا وإلينا روز، فضلاً عن تعاون خاص بين AHI وويكليف جين.

سوف تُفتَح أبواب صالة Crypto.com في الخامسة بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ، ويمكن للجماهير حجز تذاكرهم ابتداءً من العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 3 يونيو/حزيران بتوقيت المحيط الهادئ من هنا للمشاركة في احتفال فريد بمناسبة العد التنازلي لأكبر حدث رياضي في العالم.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال مانولو زوبيريا، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم FIFA 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية: "تُقام سلسلة حفلات العد التنازلي عبر الدول الثلاث المضيفة وحول العالم للاحتفال بالشغف والوحدة والروابط الثقافية، وهي القيم التي تُجسّد روح كأس العالم FIFA 2026".

وأردف: "قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة، ستقدم لوس أنجلوس عرضاً لا يُنسى من تقديم أفضل المواهب في واحدة من عواصم الترفيه الرائدة في العالم، جامعةً الموسيقى وكرة القدم والجماهير في احتفال عالمي بينما نستعد لاستقبال العالم".

هذا وبالشراكة مع Grammys®، ستُقام حفلات عد تنازلي إضافية تضم فنانين عالميين من الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب فنانين عالميين إضافيين وضيوف مميزين، في كندا والمكسيك.