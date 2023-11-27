الإعلان عن قائمة فناني حفل العدّ التنازلي في تورونتو مع انطلاق كأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة

تتحد كرة القدم والموسيقى في تورونتو مع الإعلان عن قائمة الفنانين الأولى ضمن سلسلة حفلات العدّ التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™. وستُقام هذه التجربة الموسيقية الحية الأولى من نوعها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة يوم الأربعاء 10 يونيو/حزيران، وستوحد الجماهير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية عشية انطلاق كأس العالم FIFA 2026™، وستمثل إنجازًا جديدًا في برنامج FIFA المتنامي للموسيقى والترفيه.

هذا وسوف تستقبل تورونتو الجماهير باحتفال كبير في مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ بمدينة تورونتو في موقع "فورت يورك" التاريخي وممشى "ذا بنتواي". وسوف يشهد الحفل عروضًا لكل من برايان آدامز، ونورا فتحي مع سانجوي، وفيجيدريم، بالإضافة إلى تعاون فني بين "AHI" ووايكلف جين، إلى جانب فنانين آخرين وضيوف مميزين سيُعلَن عنهم في الوقت المناسب. وستُطرح التذاكر للبيع يوم الجمعة 29 مايو/أيار في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا الصيفي (EDT) على Host City Toronto، ونشجع الجماهير على حجز أماكنهم مبكرًا لحضور هذا الاحتفال الذي لن يُنسى وسيسبق انطلاق أكبر حدث رياضي في العالم.

ففي ظل الأجواء المميزة لواحدة من أكثر مُدن العالم تنوعاً ثقافياً، سيجمع حفل العدّ التنازلي في تورونتو بين الموسيقى وكرة القدم والثقافة، وذلك قبيل اللحظات الافتتاحية التاريخية لكندا في كأس العالم FIFA 2026™.

هذا وصرّح بيتر مونتوبولي، رئيس عمليات البطولة، FIFA كندا 2026: "تُعد تورونتو واحدة من أكثر مُدن العالم تنوعًا وحيوية من الناحية الثقافية، مما يجعلها المسرح الأمثل لأول حفل من نوعه للعدّ التنازلي لكأس العالم FIFA 2026™". وأضاف: "الجمع بين الفنانين العالميين ومشجعي كرة القدم والمجتمعات من جميع أنحاء البلاد هو انعكاس قوي للطاقة والشغف والروح المتعددة الثقافات التي ستُظهرها كندا للعالم على مدار البطولة."

وكجزء من الاحتفالات المتزامنة عبر الدول الثلاث المستضيفة، ستُقام حفلات عدّ تنازلي إضافية في المكسيك والولايات المتحدة، وسوف يُعلَن عن التفاصيل المتعلقة بالفنانين والفعاليات في المكسيك يوم الاثنين 1 يونيو/حزيران، وفي الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 2 يونيو/حزيران.

وسيحوِّل حفل العدّ التنازلي لانطلاق كأس العالم FIFA 2026 المدن المستضيفة للمباريات الأولى في كل واحدة من الدول الثلاث إلى مسارح عالمية توحّد كرة القدم والموسيقى وثقافات المشجعين في احتفال واحد كما أنه بالتعاون مع GRAMMYs®، سيضم حفل العدّ التنازلي فنانين معروفين على مستوى العالم شاركوا في الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب فنانين عالميين آخرين وضيوف مميزين.

وسوف يُبَث حفل العدّ التنازلي في تورونتو مباشرةً من الساعة 21:00 إلى 22:30 بتوقيت شرق أمريكا الصيفي، بحيث تستطيع الجماهير حول العالم متابعته عبر قنوات البث الرقمي والعالمية التابعة لـ FIFA، بما في ذلك بث مباشر عالمي على حساب كأس العالم FIFA على منصة تيكتوك، بصفتها الشريك الحصري للبث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي اليوم التالي، سيكون الحفل الموسيقي الكامل، بالإضافة إلى لقطات حصرية من خلف الكواليس، متوفراً عبر منصة VuMe Live، الشريك الرسمي لخدمة الفيديو حسب الطلب.