نجوم الأغنية العالمية ليزا وأنيتا وريما يطلقون أغنية جديدة ضمن الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ استعداداً لأدائها في حفل الافتتاح بلوس أنجلوس

يضع الإصدار الأحدث من الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ الإيقاعات العالمية في الواجهة

يجتمع كل من ليزا وأنيتا وريما في تعاون عالمي نابض بالحيوية والحماس يمزج بين البوب اللاتيني وكي-بوب وأفروبيتس في احتفال مليء بالطاقة

سيؤدي الفنانون أغنية Goals مباشرة للمرة الأولى خلال حفل الافتتاح المذهل المنتظَر في ملعب لوس أنجلوس يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران

يشهد اليوم إطلاق أغنية Goals، أحدث إصدارات الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، والتي تجمع بين ثلاثة من أبرز الفنانين تأثيراً على الساحة الثقافية العالمية: ليزا وأنيتا وريما. وقد صدرت الأغنية عبر SALXCO UAM وDef Jam Recordings بالتزامن مع طرح الفيديو الموسيقي الرسمي الخاص بها، لتجسد واحدة من أكثر لحظات الألبوم عالميةً واتساعاً. وأصبحت Goals متاحة الآن عبر أبرز منصات البث الموسيقي، إلى جانب الفيديو الموسيقي الرسمي.

وتسهم أغنية Goals في توسيع البعد الثقافي والموسيقي للألبوم، إذ تستلهم إيقاعاتها من البوب اللاتيني وأفروبيتس وكي-بوب، وهي أنماط موسيقية ساهمت في رسم ملامح الموسيقى العالمية المعاصرة. والأغنية، التي تولّى إنتاجها سيركوت الحائز على جائزة غرامي، تتميز بإيقاعات حماسية تتجاوز حدود أي نمط موسيقي أو منطقة جغرافية واحدة، بما يعكس الطاقة العابرة للحدود والطابع العالمي لبطولة كأس العالم FIFA™. ويمنح كل من ليزا وأنيتا وريما الألبوم واحداً من أكثر إصداراته حضوراً وانتشاراً.

وعن هذا التعاون، قالت ليزا: "كان من المثير للغاية بالنسبة لي أن أكون جزءاً من الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA هذا العام. فالموسيقى توحّد الناس في جميع أنحاء العالم، ولذلك كان من دواعي سروري العمل مع أنيتا وريما".

من جهتها، قالت أنيتا: "تربطني بكأس العالم علاقة عاطفية عميقة. فأنا برازيلية، ومن الطبيعي أن أحتفظ بذكريات رائعة مرتبطة بهذه البطولة. ومن المميز للغاية بالنسبة لي أن أساهم الآن في تاريخها من خلال التعاون مع ليزا وريما في (أغنية) Goals! وأنا ممتنة جداً لهذه الفرصة".

وأضاف ريما: "ثلاث قارات، وأغنية واحدة... إن جمع كل هذه الأصوات معاً بهذه الطريقة يشكل لحظة كبيرة للموسيقى على الساحة العالمية".

وستكون الجماهير على موعد مع الطاقة الإبداعية للفنانين ليزا وأنيتا وريما خلال حفل الافتتاح المذهل المنتظَر في ملعب لوس أنجلوس، والذي يسبق أولى المباريات في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران.

وبعد إطلاق أغاني Lighter وPor Ella وEcho وIlluminate، يتواصل تصاعد درجة الحماس مع تبلور ملامح الألبوم الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™ من خلال مزيج واسع من الفنانين العالميين وفرص التعاون العابر بين فنانين يمثلون مختلف الأنماط الموسيقية، بما يجسد الطاقة والتنوع والروح الثقافية التي تميز بطولة كأس العالم FIFA 2026™.