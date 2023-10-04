مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™

ستكون كأس العالم 2030 FIFA™ نسخة لتوحيد العالم في احتفال عالمي فريد من نوعه

الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وأسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 FIFA™

سيُقام احتفال بالذكرى المئوية للبطولة كما ستُجرى مباريات احتفالية في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي

وُجِّهت الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم من أجل تقديم ملفات الترشيح لاستضافة كأس العالم FIFA 2034™

بعد مشاورات مكثَّفة مع جميع الاتحادات القارية المعنية، ونظراً لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم FIFA™، اتخذ مجلس FIFA قرارات هامة بشأن تنظيم نسخة 2030 من المسابقة وعملية الترشح لاستضافتها، وذلك خلال اجتماعه المنعقد عبر الفيديو من مقر FIFA. ففي عام 2030، ستوحّد بطولة كأس العالم FIFA™ ثلاث قارات وست دول في نسخة تدعو العالم بأسره للانخراط في الاحتفاء بلعبتنا الجميلة وتخليد الذكرى المئوية للمسابقة، وذلك في خضم الاستمتاع بمجريات الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، إذ وافق مجلس FIFA بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وأسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم 2030 FIFA™، على أن تتأهل منتخبات هذه الدول الثلاث تلقائياً إلى تلك النسخة من البطولة، وذلك عبر المقاعد المخصَّصة للاتحادين القاريين المعنيين، شريطة نجاح هذا الملف الثلاثي في عملية تقديم العطاءات وتأكيد كونغرس FIFA لهذا القرار خلال اجتماعه المقرَّر في 2024. وأخذاً بعين الاعتبار السياق التاريخي للنسخة الأولى لكأس العالم FIFA على الإطلاق، والتي أقيمت في أوروغواي عام 1930، وافق مجلس FIFA بالإجماع كذلك على إقامة حدث فريد يحتفي بالذكرى المئوية للبطولة عام 2030 بالعاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، فضلاً عن إجراء ثلاث مباريات ضمن دور مجموعات كأس العالم في كل أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي. وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "في عالم يطغى عليه الانقسام، يجد FIFA وكرة القدم أرضية مشتركة للاتحاد والانسجام. فباعتباره الهيئة التي تمثّل عالم كرة القدم برمته، وافق مجلس FIFA بالإجماع على الاحتفال كما يجب بالذكرى المئوية لبطولة كأس العالم FIFA، التي أقيمت نسختها الأولى في أوروغواي عام 1930. وعلى هذا الأساس، سيُقام حفل في أمريكا الجنوبية لتخليد هذه الذكرى كما ستستضيف ثلاث دول من اتحادها القاري - أوروغواي والأرجنتين وباراغواي - ثلاث مباريات من بطولة كأس العالم FIFA 2030، بواقع مباراة واحدة في كل دولة، على أن تقام المباراة الأولى من هذه المباريات الثلاث في الملعب حيث بدأ كل شيء، إستاديو سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، وذلك احتفاءاً بالذكرى المئوية لكأس العالم FIFA."

اجتماع مجلس FIFA الخامس والعشرون | خطاب رئيس FIFA 04:12

كما أعلن الرئيس إنفانتينو "موافقة مجلس FIFA بالإجماع على أن يكون الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا هو ملف الترشُّح الوحيد لاستضافة كأس العالم FIFA عام 2030"، مضيفاً أن هذه الخطوة تُجسد "اتحاد قارتين - أفريقيا وأوروبا - ليس فقط في إطار حدث يحتفي بكرة القدم، ولكن أيضاً في إطار عملية فريدة تنم عن التماسك الاجتماعي والثقافي، وهو ما يُشكّل رسالة رائعة تشجّع على السلام والتسامح والإدماج والوئام،" مؤكداً في الوقت ذاته أن "عام 2030 سيشهد بصمة عالمية فريدة من نوعها: ثلاث قارات - أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية - وست دول - الأرجنتين والمغرب وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وأوروغواي - سترحّب بالعالم وستوحّد العالم في خضم حدث يحتفي بلعبتنا الجميلة: الذكرى المئوية وكأس العالم FIFA." إطلاق عملية التقدّم بملفات استضافة كأس العالم 2030 FIFA™ وحرصاً على مراعاة مبدأ التناوب بين الاتحادات القارية وضمان أفضل ظروف الاستضافة الممكنة، تقرَّر إطلاق عملية تقديم ملفات الترشيح لاستضافة نسختي 2030 و2034 في آن واحد، مع توجيه الدعوة إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء التابعة لكل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم من أجل تقديم ملفات ترشُّحها لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2034™، علماً أن الحد الأدنى من متطلبات استضافة كأس العالم 2030 FIFA التي وافق عليها مجلس FIFA بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2023 سيكون أيضاً هو الأساس الذي ستقوم عليه عملية تقديم ملفات الترشيح الخاصة بهذه النسخة، حيث سيتم تعيين البلدان المضيفة في اجتماع منفصل لكونغرس FIFA. كما وافق مجلس FIFA على لوائح تقديم العطاءات المتعلقة بكلتا النسختين من بطولة كأس العالم FIFA، ويُمكن الاطلاع على معلومات إضافية في هذا الشأن من خلال اللمحة العامة عن عمليات تقديم العطاءات.

رفع الإيقاف عن المنتخب الوطني الروسي تحت 17 سنة

بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الصادر في 26 سبتمبر/أيلول 2023 والقاضي بالسماح بعودة المنتخب الوطني الروسي للناشئين والناشئات إلى المشاركة في منافسات الفئة العمرية تحت 17 سنة، وافق مجلس FIFA على تمديد هذا القرار ليشمل المشاركة في بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، علماً أن مسابقتي الاتحاد الأوروبي في هذه الفئة العمرية تُعتبران المسابقة التأهيلية إلى النهائيات العالمية، مما يعني بالتالي رفع الإيقاف المفروض عن أي منتخب روسي يشارك في هاتين البطولتين، شريطة أن يلعب المنتخب المعني تحت اسم "اتحاد روسيا لكرة القدم" بدلاً من "روسيا"، وفي غياب عَلم ونشيد روسيا الوطنيين، ودون اللعب بأطقم ومعدات المنتخب الوطني المعتادة، وعلى أن يلعب بألوان محايدة. كما جدَّد مجلس FIFA إدانته للحرب الروسية غير القانونية في أوكرانيا، مؤكداً أن الشروط المنصوص عليها في القرار المُتَّخذ بتاريخ 28 فبراير/شباط 2022 لا تزال سارية حتى انتهاء النزاع. إطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA أكد مجلس FIFA أن النسخة الافتتاحية من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA ستُقام عام 2025 كمسابقة قائمة بذاتها، وستشهد مشاركة 16 منتخباً وطنياً، حيث ستوزَّع المقاعد المخصَّصة للاتحادات القارية على النحو التالي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 3؛ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: 2؛ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: 2؛ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 3؛ اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: 1؛ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 4؛ الدولة المضيفة: 1. هذا وسيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد إجراء البطولة والدولة المضيفة. تحديث حول مسابقات FIFA كما أكد المجلس توسيع بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ من 16 إلى 24 منتخباً، على أن تقام خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول 2024، حيث ستوزَّع المقاعد المخصَّصة للاتحادات القارية على النحو التالي: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: 4؛ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: 4؛ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم: 4؛ اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: 4؛ اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم: 2؛ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: 5؛ البلد المضيف (كولومبيا): 1. وفي سياق متصل، أكد المجلس أن بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومنيكان 2024 FIFA™ ستُقام العام القادم من 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُجرى كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 11 مايو/أيار 2025. تعيين جديد كما وافق مجلس FIFA على تعيين نائب الأمين العام لـFIFA، ماتياس غرافستروم، أميناً عاماً مؤقتاً بأثر فوري.