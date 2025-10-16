فتح باب التسجيل في النسخة الرابعة من دبلوم FIFA في قانون كرة القدم

إثر نجاح النسخ الثلاث السابقة، أطلق FIFA النسخة الرابعة من دبلوم قانون كرة القدم . وكما كان عليه الأمر في الدورات السابقة من هذا البرنامج، تتوجه نسخة 2026-2027 خصيصاً للمسؤولين عن الشؤون القانونية العاملين في المجال الرياضي الذين يرغبون في رفع مستوى معارفهم ذات الصلة بنطاق عملهم، مع الاطلاع بشكل شامل على أحدث القواعد والاتجاهات القانونية في عالم كرة القدم، وذلك من خلال دروس يقدمها خبراء مشهود لهم في شتى المجالات المتعلقة باللعبة.

وتماشياً مع رؤية FIFA بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، والسعي لتوحيد العالم من خلال اللعبة الجميلة، يهدف دبلوم FIFA في قانون كرة القدم إلى توفير معارف عملية متعلقة بأحدث المسائل القانونية للمسؤولين التنفيذيين في أقسام الشؤون القانونية والعاملين لدى الاتحادات الوطنية والقارية والدوريات والأندية ونقابات اللاعبين واللاعبات والوكلاء والمكاتب القانونية الخاصة في كافة أرجاء العالم. هذا ويُغطي الدبلوم خمس وحدات ويستمر على مدى 12 شهراً، بحيث تدوم كل وحدة أربعة أيام. ويمكن الاطلاع هنا على تفاصيل تقديم طلبات المشاركة وكافة الجوانب الأخرى ذات الصلة بالنسخة الرابعة من هذا الدبلوم، مع التنويه إلى أن باب إرسال الطلبات مفتوح حتى تاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2026. الوحدة الأولى: مدخل إلى قانون كرة القدم ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية): من 12 إلى 15 مايو/أيار 2026 تُقدّم الوحدة الأولى لمحة عامة عن الإطار القانوني الناظم لكرة القدم، وتعرض المبادئ الأساسية وأدوار مختلف الجهات الناظمة لكرة القدم. الوحدة الثانية: لوائح FIFA الخاصة بانتقالات اللاعبين واللاعبات (1) أسونسيون (باراغواي): من 15 إلى 18 سبتمبر/أيلول 2026 تغطّي الوحدة الثانية أساسية لوائح FIFA الخاصة بانتقالات اللاعبين، وتركّز على نظام حلّ النزاعات، والمسائل المتعلقة باللاعبين وأنديتهم مثل توقيع العقود وخرق بنودها ومسائل التسجيل والمنتخبات الوطنية. الوحدة الثالثة: لوائح FIFA الخاصة بانتقالات اللاعبين واللاعبات (2) الرباط (المغرب): من 10 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 تغوص الوحدة الثالثة في تفاصيل لوائح FIFA الخاصة بانتقالات اللاعبين، وتتطرّق إلى توقيع العقود وخرق بنودها، ومسائل الانتقالات ومفاهيم آلية التضامن والتعويض على تدريب اللاعبين. الوحدة 4: جوانب أخرى من قانون كرة القدم دبي (الإمارات العربية المتحدة)، فبراير/شباط 2027 (سيتم تحديد التاريخ المفصل لاحقاً) تتناول الوحدة الرابعة أوجهاً إضافية لكرة القدم مثل الشؤون التأديبية وتعاطي المنشطات ومسائل النزاهة والحقوق التجارية وحقوق البثّ والرعاية، بالإضافة إلى المشارَكة في المراجعة السنوية لقانون كرة القدم FIFA - نسخة عام 2027. الوحدة الخامسة: إجراءات محكمة التحكيم الرياضي من 11 إلى 14 مايو 2027، زيورخ (سويسرا) تتطرق الوحدة الخامسة إلى إجراءات محكمة التحكيم الرياضي وممارساتها، التي تتضمن طريقة حلّ النزاعات في كرة القدم عن طريق التحكيم، كما تتناول عدداً من القضايا الأساسية التي نظرت فيها محكمة التحكيم الرياضي.