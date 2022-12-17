لا يقتصر هدف البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA على إطلاع الفاعلين القانونيين على خبايا التحكيم الرياضي فحسب، بل إن غايته تمتد لتشمل على وجه التحديد بناء جسر متين للتوفيق بين النظري والتطبيقي وإتاحة الفرصة للمشاركين والمُحَكِّمِين والمحامين من أجل تبادل الخبرات والمعارف بشكل مباشر فيما بينهم والاستفادة من بعضهم البعض. يُعتبر FIFA الاتحاد الدولي الأكثر نشاطاً في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تنظر سنوياً في مئات القضايا (منها ما هو تأديبي، ومنها ما يتعلق بمكافحة المنشطات، ومنها ما هو تعاقدي، إلخ). أُقيمت النسخة الثالثة من البرنامج بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2023. يُمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل في الكتيب الرسمي للبرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA.