لمحة عامة
لا يقتصر هدف البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA على إطلاع الفاعلين القانونيين على خبايا التحكيم الرياضي فحسب، بل إن غايته تمتد لتشمل على وجه التحديد بناء جسر متين للتوفيق بين النظري والتطبيقي وإتاحة الفرصة للمشاركين والمُحَكِّمِين والمحامين من أجل تبادل الخبرات والمعارف بشكل مباشر فيما بينهم والاستفادة من بعضهم البعض. يُعتبر FIFA الاتحاد الدولي الأكثر نشاطاً في تسوية المنازعات أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تنظر سنوياً في مئات القضايا (منها ما هو تأديبي، ومنها ما يتعلق بمكافحة المنشطات، ومنها ما هو تعاقدي، إلخ). أُقيمت النسخة الثالثة من البرنامج بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2023. يُمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل في الكتيب الرسمي للبرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA.
الوحدات
• محكمة التحكيم الرياضي: التاريخ والهيكلة. • محكمة التحكيم الرياضي (المجلس الدولي للتحكيم الرياضي). • قانون محكمة التحكيم الرياضي. • إجراءات محكمة التحكيم الرياضي: - إجراءات التحكيم العادية. - إجراءات التحكيم الاستئنافية. - إجراءات شعبة مكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضي. • الأقسام المعنية بالحالات الخاصة. • نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي: محكمة التحكيم في كرة السلة، ونظام الدوريات المحترفة في أمريكا الشمالية، إلخ. • تمرين عملي: بيان الاستئناف.
• بدء الإجراء: المكان، اللغة، المهل الزمنية، تشكيل الهيئة، تعيين المُحَكِّمِين. • تكاليف إجراءات التحكيم: المبلغ، دفعة مقدمة من التكاليف، حصة من التكاليف. • الإجراءات: بيانات مكتوبة، تفرعات، ولاية قضائية، تدابير مؤقتة وتحفظية المعمول بها، بيانات إضافية، جلسة استماع، إجراءات معجلة، القانون المطبق على الأسس الموضوعية. • أنواع الأدلة: المستندات، الشهود، أدلة الخبراء، طلب إجراءات الإثبات، إجراءات الإثبات التي تطلبها الهيئة. • الإثبات: عبء الإثبات ومعيار الإثبات. • جلسة الاستماع من وجهة نظر المُحكِّم: البيانات الافتتاحية، أقوال الشهود والخبراء، والبيانات الختامية. • سبل الانتصاف المحتملة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. • تمرين عملي: مذكرة الاستئناف والرد على الطعن.
• أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في تاريخ المنازعات المتعلقة بكرة القدم. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد الحالات التأديبية والأخلاقية. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد مكافحة المنشطات. • قرارات بارزة في محكمة التحكيم الرياضي في الألعاب الأولمبية. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في مجالات أخرى. • تمرين عملي: قضية صورية.
منهجية البرنامج
أُقيمت جميع الوحدات الثلاث حصرياً باللغة الإنجليزية، بين حصص نظرية وأخرى تطبيقية، علماً أن حفل التخرج تمت إقامته في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية.
التواصل
يُمكنكم توجيه كل الأسئلة التي تتعلق بالبرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA إلى: المجلس الأكاديمي البريد الإلكتروني: legal.strategic.projects@fifa.org