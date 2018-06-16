لمحة عامة
أقيمت النسخة الثانية من البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA في الفترة ما بين 3 فبراير/شباط و10 أبريل/نيسان 2022. أقيمت جميع الوحدات الثلاث حصرياً باللغة الإنجليزية، وتوزعت بين حصص عبر الإنترنت وأخرى حضورية، علماً أن حفل التخرج أقيم في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية.
البرنامج التنفيذي للتحكيم الرياضي FIFA - النسخة الثانية 2022
01/10
النسخة الثانية 2022 - مقر FIFA
02/10
النسخة الثانية 2022 - مكتب FIFA في باريس
الوحدات
مدخل إلى محكمة التحكيم الرياضي وإجراءاتها • محكمة التحكيم الرياضي: التاريخ والهيكلة. • محكمة التحكيم الرياضي (المجلس الدولي للتحكيم الرياضي). • قانون محكمة التحكيم الرياضي. • إجراءات محكمة التحكيم الرياضي: - إجراءات التحكيم العادية. - إجراءات التحكيم الاستئنافية. - إجراءات شعبة مكافحة المنشطات في محكمة التحكيم الرياضي. • الأقسام المعنية بالحالات الخاصة. • نماذج أخرى من عمليات التحكيم في المجال الرياضي: محكمة التحكيم في كرة السلة، ونظام الدوريات المحترفة في أمريكا الشمالية، إلخ. • تمرين عملي: بيان الاستئناف.
الجوانب الأساسية لإجراءات محكمة التحكيم الرياضي • بدء الإجراء: المكان، اللغة، المهل الزمنية، تشكيل الهيئة، تعيين المُحَكِّمِين. • تكاليف إجراءات التحكيم: المبلغ، دفعة مقدمة من التكاليف، حصة من التكاليف. • الإجراءات: بيانات مكتوبة، تفرعات، ولاية قضائية، تدابير مؤقتة وتحفظية المعمول بها، بيانات إضافية، جلسة استماع، إجراءات معجلة، القانون المطبق على الأسس الموضوعية. • أنواع الأدلة: المستندات، الشهود، أدلة الخبراء، طلب إجراءات الإثبات، إجراءات الإثبات التي تطلبها الهيئة. • الإثبات: عبء الإثبات ومعيار الإثبات. • جلسة الاستماع من وجهة نظر المُحكِّم: البيانات الافتتاحية، أقوال الشهود والخبراء، والبيانات الختامية. • الحُكم: سبل الانتصاف المحتملة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. • تمرين عملي: مذكرة الاستئناف والرد على الطعن.
أبرز القضايا الرياضية المحالة إلى محكمة التحكيم الرياضي • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في تاريخ المنازعات المتعلقة بكرة القدم. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد الحالات التأديبية والأخلاقية. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي على صعيد مكافحة المنشطات. • قرارات بارزة في محكمة التحكيم الرياضي في الألعاب الأولمبية. • أبرز القرارات التي اتّخذتها محكمة التحكيم الرياضي في مجالات أخرى. • تمرين عملي: قضية صورية.