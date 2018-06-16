الجوانب الأساسية لإجراءات محكمة التحكيم الرياضي • بدء الإجراء: المكان، اللغة، المهل الزمنية، تشكيل الهيئة، تعيين المُحَكِّمِين. • تكاليف إجراءات التحكيم: المبلغ، دفعة مقدمة من التكاليف، حصة من التكاليف. • الإجراءات: بيانات مكتوبة، تفرعات، ولاية قضائية، تدابير مؤقتة وتحفظية المعمول بها، بيانات إضافية، جلسة استماع، إجراءات معجلة، القانون المطبق على الأسس الموضوعية. • أنواع الأدلة: المستندات، الشهود، أدلة الخبراء، طلب إجراءات الإثبات، إجراءات الإثبات التي تطلبها الهيئة. • الإثبات: عبء الإثبات ومعيار الإثبات. • جلسة الاستماع من وجهة نظر المُحكِّم: البيانات الافتتاحية، أقوال الشهود والخبراء، والبيانات الختامية. • الحُكم: سبل الانتصاف المحتملة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. • تمرين عملي: مذكرة الاستئناف والرد على الطعن.