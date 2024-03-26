تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا ومصر تخسر النهائي أمام كرواتيا

تعادل مثير بين الجزائر وجنوب أفريقيا

مصر تخسر النهائي أمام كرواتيا

تونس تفوز بركلات الترجيح أمام نيوزيلندا

انتهت اليوم المرحلة التجريبية لسلسلة FIFA، والتي شارك فيها 24 اتحاداً عضواً في FIFA وتم لعبها في خمسة ملاعب في ثلاث قارات، بخمس مباريا لعبت في اليوم الختامي للمبادرة.

🥁 النتائج

سلسلة FIFA لعام 2024 الجزائر™ الجزائر - جنوب أفريقيا

سلسلة FIFA لعام 2024 مصر™ مصر 2–4 كرواتيا نيوزيلندا 0–0 تونس (2-3 ر.ت)

سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ (أ) غويانا 4–1 كمبوديا سلسلة FIFA لعام 2024 السعودية™ (ب) فانواتو 3–2 بروناي

سلسلة FIFA لعام 2024™ (25 مارس/آذار) Previous 01 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 02 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 03 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 04 / 14 Vanuatu v Brunei Darussalam - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 05 / 14 Guyana v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 06 / 14 Guyana v Cambodia - FIFA Series 2024 Saudi Arabia 07 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 08 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 09 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 10 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 11 / 14 Algeria v South Africa - FIFA Series 2024 Algeria 12 / 14 Marco Pasalic of Croatia is challenged by Mohamed Abdelmoneim Elsayed Mohamed Ahmed of Egypt 13 / 14 Andrej Kramaric of Croatia celebrates scoring 14 / 14 Lovro Majer of Croatia passes the ball whilst under pressure from Mohamed Abdelmoneim Elsayed Mohamed Ahmed of Egypt Next

🔘 الجزائر 3-3 جنوب أفريقيا

تقدمت الجزائر في الشوط الأول عن طريق ياسين بن زية الذي استلم كرة في العمق من ياسين براهيمي ليضعها في الشباك بيسارية جميلة (22'). رد فعل منتخب جنوب أفريقيا كان قوياً وتمكن من تعديل النتيجة عن طريق تيمبا زواني، ليضيف نفس اللاعب لمنتخب البافان بافانا هدفاً ثانيا في الدقيقة (45+5'). لكن الجزائر عادت مرة أخرى في النتيجة بعد خطأ في دفاع البافانا بافانا ليقدم بنزية كرة على طبق لبراهيمي الذي عدل النتيجة (53)'. وتمكن منتخب جنوب أفريقيا من تسجيل الهدف الثالث عن طريق راينيرز (66')، لكن ياسين بنزية عاد للتسجيل مرة أخرى بطريقة رائعة (70').

🔘 مصر 2–4 كرواتيا

قلبت كرواتيا الطاولة على الدولة المضيفة مصر لتنهي سلسلة FIFA بفوزها 4:2 في المباراة النهائية. تقدم أصحاب الأرض في البداية عبر رامي ربيعة، لكن نيكولا فلاشيتش وبرونو بيتكوفيتش وأندريه كراماريتش ولوفرو ماجر سجلوا رباعية كرواتيا. وسجل محمد الشامي هدفا متأخرا للفراعنة في الوقت بدل الضائع.

🔘 نيوزيلندا 0–0 تونس (2-3 ر.ت)

تمكنت تونس من إكمال سلسلة FIFA بنجاح. بعد الهزيمة أمام كرواتيا، كان لا بد من الاستفاقة ضد نيوزيلندا وحققوا الفوز بركلات الترجيح. ورغم أن الدقائق الـ90 انتهت بالتعادل السلبي إلا أن الفريقين سنحت لهما فرص للتسجيل لكن الفعالية كانت غابة، وضيع الفريقان ركلة جزاء خلال الوقت الرسمي، لتبتسم ركلات الترجيح لنسور قرطاج بنتيجة 3-2.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | نيوزيلندا 0–0 تونس (2-3 ر.ت) 03:00

🔘 غويانا 4–1 كمبوديا

سيطرت غويانا على أطوار المباراة في البداية وتمكنت من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عندما منح عمري جلاسكو التقدم لفريقه. وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، كاد لـ Chanthea Sieng شانتيا يبنغ أن يعدل النتيجة لكنه ضيع ما لا يضيع. وتكلل جهود نفس اللاعب بالنجاح في الدقيقة 53 محققا التعادل، الذي لم يدم طويلا بعد تسجيل غويانا ثلاثة أهداف أخرى من جلاسكو وليو لوفيل وخيدو حسمت هزيمة كمبوديا 4-1.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | غويانا - كامبوديا 03:00

🔘 فانواتو 2–3 بروناي

أحرز محمد حكيم يزيد بن سعيد هدف الفوز في الدقيقة 93 لتحقق بروناي دار السلام فوزا مثيرا على فانواتو 3-2. أعطى بونج كالو فانواتو التقدم قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يعدل النتيجة محمد شفيق صفي الدين بن عبد شري. وأعاد كيري لاواك التقدم لفانواتو قبل أن يعدل محمد نوريخوان بن عثمان الكفة للمرة الثانية في المباراة. في المراحل الأخيرة، منح يزد بن سعيد هدف الفوز لبروناي دار السلام.

سلسلة FIFA لعام 2024™ | فانواتو 2-3 بروناي 03:00