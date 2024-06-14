أسبانيا تواصل التربّع على العرش وفرنسا ترتقي إلى الوصافة

واصلت أسبانيا صدارة تصنيف العالمي للسيدات FIFA

تقدّمت فرنسا إلى المركز الثاني ومقدونيا الشمالية تواصل المضي قُدماً

كل الأعين شاخصة على مسابقة كرة القدم في باريس 2024

مرَّت ثلاثة أشهر تقريباً منذ صدور آخر نسخة من التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Cola-Cola، وهي الفترة التي شهدت إجراء ما لا يقل عن 154 مباراة دولية في شتى أنحاء المعمورة. فبالإضافة إلى العديد من المباريات الودية التي شهدتها الملاعب في مختلف القارات، أقيمت في أفريقيا منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات باريس 2024، بينما شهدت القارة العجوز إجراء تصفيات بطولة الأمم الأوروبية للسيدات 2025، مما أدى إلى بعض التغييرات في جدول الترتيب العالمي، علماً أن ثلاثي القمة طرأت عليه بعض التعديلات بشكل خاص.

فبينما عزّزت أسبانيا موقعها في الصدارة، انقضت فرنسا (المركز 2، +1) على مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخها، بعد تمكّنها من إزاحة إنجلترا (3، -1) التي تراجعت بمركز واحد في الترتيب. أما ألمانيا (4، +1)، فأضحت تقف على أعتاب ثلاثي المقدمة، تليها كل من الولايات المتحدة (5، -1) والسويد (6) واليابان (7)، اللتين تراوحان مكانهما.

أما كندا (8، +1)، والبرازيل (9، +1) وكوريا الشمالية (10، +1)، فقد تقدمت كل منها مركز واحد، بينما غادرت هولندا (11، -3) قائمة العشرة الأوائل لأول مرة منذ سبع سنوات.

المتصدر أسبانيا الانضمام إلى العشرة الأوائل كوريا الشمالية (من المركز 11 إلى المركز 10) الخروج من العشرة الأوائل هولندا (من المركز 8 إلى المركز 11) إجمالي المباريات الملعوبة 154 الأكثر خوضاً للمباريات العديد من المنتخبات (4 مباريات) أكبر تقدم من حيث النقاط بيلاروسيا (31.91+ نقطة) أكبر تقدم من حيث المراكز مقدونيا الشمالية (12+ مركز) أكبر تراجع من حيث النقاط قبرص (32.71- نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز مولدوفا (9- مراكز) دخول جديد في التصنيف 0 الخروج من التصنيف 0

في المقابل، وجد منتخبا الجبل الأسود (85، +4) والسلفادور (90، +7) موطئ قدم بين المئة الأوائل، بينما حقّقت بيلاروسيا (55، +2) أكبر عدد من النقاط في هذه النسخة من التصنيف (+31.91). أما مقدونيا الشمالية (123، +12)، فقد استفادت من انتصارها في عقر دار لاتفيا ومولدوفا لتحقّق أكبر ارتقاء من حيث المراكز.

وبالإضافة إلى مقدونيا الشمالية، أحرزت خمسة منتخبات أخرى أفضل إجمالي نقاط في تاريخها، ويتعلق الأمر بكل من أسبانيا وزامبيا وبورتوريكو والسلفادور والكونغو الديمقراطية. أما زامبيا (64، +1)، فقد حققت أفضل مركز لها في تاريخ التصنيف، علماً أنها مرشحة لإحراز مزيد من التقدّم في ظل تأهلها إلى باريس 2024. يُرجى الضغط هنا للاطلاع على جدول التصنيف الكامل.