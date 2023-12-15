الإسبانيات بطلات العالم يتربعن على عرش تصنيف FIFA

إسبانيا في الصدارة للمرة الأولى

192 منتخباً مصنفة في الساحة العالمية : رقم قياسي

ناميبيا تتقدم إلى الأمام، وخمسة منتخبات تبلغ ذروتها

مرت ما يقرب من أربعة أشهر منذ آخر إصدار لتصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات. أقيمت أكثر من 400 مباراة دولية بين شهري أغسطس/آب الماضي وديسمبر/كانون الأول الحالي . لم يحدث من قبل أن تم إجراء هذا العدد من المباريات خلال فترة مماثلة.

كانت التصفيات المؤهلة لبطولة كرة القدم الأولمبية باريس 2024، إلى جانب دوري الأمم الأوروبية، حاضرين بشكل خاص في برنامج مباريات المنتخبات الأوروبية. من جانبها، شاركت منتخبات آسيا وأفريقيا وكونكاكاف في التصفيات المؤهلة للبطولات القارية الخاصة بها، فيما شاركت منتخبات أوقيانوسيا - باستثناء نيوزيلندا - في ألعاب المحيط الهادئ.

وقد أثرت هذه المواجهات العديدة حتما على التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola لشهر ديسمبر/كانون الأول، وهو الأخير لعام 2023.

إسبانيا (الأولى) ، بطلة العالم، ستنهي السنة التقويمية متربعةً على عرش التصنيف. هو المنتخب الرابع في التاريخ الذي يتصدر التصنيف، بعد الولايات المتحدة وألمانيا والسويد. الولايات المتحدة تأتي ثانية (2، +1) وفرنسا (3، +2) ثالثة.

وتبقى إنجلترا (4، -) خارج ثلاثي المقدمة، متقدمة على السويد (5، -4)، المتصدرة السابقة، فيما تكمل ألمانيا (6)، وهولندا (7)، واليابان (8)، وكوريا الشمالية (9)، وكندا (10) عقد المراكز العشرة الأولى، التي خرجت منها البرازيل (11، -2).

وحققت إيطاليا (14، +3) والفلبين (38، +6) وأوزبكستان (47، +3) أكبر تقدم بين أفضل 50 منتخباً. وخلف المركز المائة نجد القفزات الأكثر إثارة، والتي سجلتها، على وجه الخصوص، كل من الكونغو الديمقراطية (102، +9)، والسلفادور (104، +11) وناميبيا (126، +14).

وإلى جانب إسبانيا، بلغت الفلبين (38)، وهايتي (51)، وكمبوديا (116)، والرأس الأخضر (131)، أفضل المراتب في تاريخها.

المنتخب المتصدر إسبانيا المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل كوريا (9) المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل البرازيل (11) إجمالي المباريات الملعوبة 419 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات بوتسوانا، الصين، تايبيه الصينية، كوريا الشمالية، ناميبيا، جنوب أفريقيا، زامبيا (9 مباريات) أكبر ارتقاء من حيث النقاط تنزانيا (أكثر من 68,24 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراتب ناميبيا (أكثر من 14 مركزاً) أكبر تراجع من حيث النقاط السويد (أقل من 71,08 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراتب جزر كايمان (14 مركزاً) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 6 (كوريا الشمالية، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساموا الأمريكية، ماكاو، مدغشقر، جزر البهاما) منتخبات غادرت التصنيف 0

وتظهر ستة منتخبات (جمهورية أفريقيا الوسطى و ماكاو ) أو تعاود الظهور (كوريا الشمالية، وساموا الأمريكية، ومدغشقر ، وجزر البهاماس) في الساحة العالمية، مما يرفع عدد المنتخبات المدرجة في التصنيف العالمي للسيدات إلى 192 منتخباً : رقم قياسي جديد ! ومن الممكن أن يرتفع العدد أكثر في مارس/آذار 2024، في ظل وجود ستة منتخبات أخرى على بعد مباراة واحدة فقط من الانضمام إلى هذا التصنيف.

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