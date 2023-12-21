الأرجنتين تتشبث بالصدارة، وبنما تحقق قفزة عملاقة

في نسخته الأخيرة لهذا العام، لم يشهد التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola سوى تغييرات طفيفة

حافظت الأرجنتين على موقعها في الصدارة

حققت بنما أفضل تقدم خلال عام 2023 لم تُلعب سوى إحدى عشرة مباراة منذ صدور نسخة نوفمبر/تشرين الثاني من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، حيث شملت تسع من هذه المواجهات منتخبات من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم خلال مشاركتها في ألعاب المحيط الهادئ، بالإضافة إلى اللقاءين اللذين جمعا كولومبيا ودياً بكل من فنزويلا والمكسيك، إذ لم يشهد ترتيب ديسمبر/كانون الأول سوى تغييرات طفيفة في ظل عودة عجلة منافسات الأندية للدوران بعد فترة التوقف الدولي الشهر الماضي.

فبعد مرور عام واحد على تتويجها بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، تمكنت الأرجنتين (1) من إنهاء السنة على قمة الهرم الدولي، متبوعة بكل من فرنسا (2) وإنجلترا (3)، علماً أن القائمة لم تشهد أي تغيير مهم على مستوى المراتب الثلاث عشرة الأولى.

من جهتها، استفادت كولومبيا (14، + 1) من فوزها على فنزويلا (50، -1) ثم المكسيك (15، -1)، لتتمكن من تجاوز منتخب تريكولور على جدول الترتيب، بينما تراجع المنتخب الفنزويلي مرتبة واحدة، وإن تمكن من الحفاظ على موقعه بين الخمسين الأوائل.

أما بنما (41، + 83.92 نقطة)، فقد ظلت تراوح مكانها في ترتيب هذا الشهر، علماً أنها حققت أفضل تقدم خلال هذا العام، حيث ارتقت بما لا يقل عن 20 مركزاً مقارنة بالمرتبة التي أنهت بها تصنيف 2022، بينما تليها في هذا الصدد كل من مولدوفا (155، +19 مرتبة، +63.72 نقطة) وماليزيا (130، +15 مرتبة، +56.27 نقطة).

الصدارة الأرجنتين (دون تغيير) الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد الخروج من قائمة المراكز العشرة الأوائل لا يوجد مجموع المباريات التي لعبت 11 الأكثر خوضاً للمباريات كولومبيا، جزر كوك، فيجي، كاليدونيا الجديدة، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تاهيتي، فانواتو (مباراتان) أكبر تقدم من حيث النقاط تاهيتي (+ 4.51) أكبر تقدم من حيث المراكز فيجي (+ 2) أكبر تراجع من حيث النقاط فانواتو (- 4.93) أكبر تراجع من حيث المراكز فانواتو (- 2) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة إريتريا

وفي المقابل، تُوِّجت كاليدونيا الجديدة (159، +1) بطلة لمسابقة كرة قدم الرجال في ألعاب المحيط الهادئ، لتُنهي عام 2023 بسجل إيجابي، بينما حققت منتخبات فيجي (168، +2)، وتاهيتي (163، +1) وساموا (186، +1) وساموا الأمريكية وتونغا عودتها إلى التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola بعد الفترة الصعبة التي عاشتها بلدان منطقة بولينيزيا على الساحة الكروية.

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