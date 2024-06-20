لا تغيير في الصدارة، وتقدّم كبير لليبيريا

الأرجنتين تحافظ على الصدارة في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

تغييرات بالجملة في المراكز

حقّقت ليبيريا أفضل ارتقاء

شهدت الفترة الماضية زخماً كروياً كبيراً مع استئناف التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™ في أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بالإضافة إلى اللقاءات الودية للاستعداد لخوض نسخ هذا العام من بطولات كأس الأمم الأوروبية وكأس كوبا أمريكا وكأس أمم أوقيانوسيا، وهو ما أدى إلى تغييرات ملحوظة في ترتيب المنتخبات منذ صدور النسخة الماضية من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola في أبريل/نيسان الماضي، إذ جرت 187 مباراة دولية حول العالم.

لم يكن هناك أي تغيير على ثلاث الصدارة، إذ لا تزال الأرجنتين (1) تهيمن على المركز الأول، تليها فرنسا (2) وبلجيكا (3). لكن كانت هناك بعض التغييرات في نادي العشرة الكبار، مع تبادل المراكز بين البرازيل (4، +1) وإنجلترا (5، -1). وتليهما كل من البرتغال (6)، وهولندا (7) وإسبانيا (8). بينما تمكّنت كرواتيا (9، +1) من تجاوز إيطاليا (10، -1) التي حافظت على تواجدها بين العشرة المتصدرين.

أما في قائمة المنتخبات المئة الأولى، فقد كانت هناك تغييرات بالجملة، ولا سيما تقدّم غانا (64، +4) وهندوراس (78، +4) وهايتي (86، +4) وكوراساو (87، +4)، وبنين (91، +6). أما التقدّم الأكبر، فكان من نصيب ناميبيا (97، +9) التي قفزت تسعة مراكز. كما شهد النصف الثاني من منتخبات العالم تبدّلات كثيرة، حققت أبرزها منتخبات موزامبيق (103، +7) ومدغشقر (104، +5) وكوريا الشمالية (110، +8) والسودان (121، +6) ونيكاراغوا (130، +5) وجبل طارق (198، +5). بينما حقّقت ليبيريا (142، +10) أفضل تقدّم بين منتخبات العالم في الأشهر الثلاثة الماضية، ويُشهد لفريقها عدم تعرّضه للهزيمة منذ مطلع العام الحالي.

الصدارة الأرجنتين (دون تغيير) الدخول إلى قائمة المراكز العشرة الأولى لا يوجد الخروج من قائمة المراكز العشرة الأولى لا يوجد مجموع المباريات التي لعبت 187 أكثر المنتخبات لعباً للمباريات دومينيكا وسانت فنسنت وجرنادين (4 مباريات) أكبر تقدم من حيث النقاط ليبيريا (+37.47 نقطة) أكبر ارتقاء من حيث المراكز ليبيريا (10 مراكز) أكبر تراجع من حيث النقاط غينيا الاستوائية (-47.53 نقطة) أكبر تراجع من حيث المراكز غينيا الاستوائية (10 مراكز) منتخبات جديدة دخلت التصنيف لا يوجد منتخبات غادرت التصنيف لا يوجد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة إريتريا

تجدر الإشارة إلى المباريات المقامة في إطار البطولتين القاريتين اللتين انطلقتا لتوّهما في أوروبا وأوقيانوسيا لم يتم أخذ نتائجهما بعين الاعتبار في إصدار شهر يونيو/حزيران.

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