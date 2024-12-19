الأرجنتين تنهي 2024 في الصدارة وأنغولا تحقق تقدماً مبهراً

لم تطرأ سوى تغييرات طفيفة على النسخة الأخيرة لهذا العام من التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola

تُواصل الأرجنتين تربعها على قمة الهرمي الدولي للسنة الثانية على التوالي

حققت أنغولا أفضل تقدم خلال عام 2024

بينما شهد عام 2024 في الإجمال إجراء ما لا يقل عن 1181 مباراة دولية - وهو رقم قياسي في سنة تقويمية واحدة - لم تُلعب سوى 21 مباراة منذ نشر النسخة الماضية من التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يفسر حالة جدول الترتيب في نسخة ديسمبر/كانون الأول، الذي شهد تغييرات طفيفة بالمقارنة مع الشهر الفائت. وكما كان الحال في متم عام 2023، فإن الأرجنتين (1) تعود لإنهاء العام في الصدارة، بينما تليها كل من فرنسا (2) وإسبانيا (3)، لتكتمل قائمة العشرة الأوائل بكل من إنجلترا (4) والبرازيل (5) والبرتغال (6) وهولندا (7) وبلجيكا (8) وإيطاليا (9) وألمانيا (10). أما نادي المئة الأوائل، فلم يشهد أي تغيير كبير يُذكر.

وفي المقابل، حققت فيتنام (114، +2) أفضل ارتقاء من حيث المراتب بصعودها مركزين، بينما حصدت هونغ كونغ، الصين (155، +1) أعلى عدد من النقاط (+4.18) لترتقي مرتبة واحدة في الهرم العالمي.

ومن أصل المنتخبات الـ 211 المصنفة، أنهت عشرة منتخبات أخرى السنة على نحو إيجابي، ويتعلق الأمر بكل من غامبيا (125، +1)، والهند (126، +1)، وجزر سليمان (147، +1)، وليسوتو (149، +1)، وسنغافورة (160، +1)، وكوبا (163، +1)، وسانت لوسيا (167، +1)، ومالطا (168، +1)، وساموا الأمريكية (187، +1)، وجبل طارق (196، +1).

المنتخب المتصدر الأرجنتين ( من دون تغيير) المنتخبات التي انضمت إلى العشرة الأوائل 0 المنتخبات التي غادرت قائمة العشرة الأوائل 0 إجمالي المباريات الملعوبة 21 المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات المنتخب الذي خاض أكبر عدد من المباريات هونغ كونغ، الصين (+4.18) أكبر ارتقاء من حيث المراكز فيتنام (+2) أكبر تراجع من حيث النقاط ميانمار (-4.80) أكبر تراجع من حيث المراكز إندونيسيا، ميانمار (-2) منتخبات جديدة دخلت التصنيف 0 منتخبات غادرت التصنيف 0 المنتخبات غير المصنفة والمتوقفة عن المنافسة إريتريا