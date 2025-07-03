الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2025)

تصفيات كأس العالم FIFA تتصدر المشهد وتأهل تاريخي للأردن

الاتحادات العربية تشارك في القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA بميامي

الحكام العرب يتألقون في كأس العالم للأندية FIFA تتلقى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

تصفيات كأس العالم FIFA تصنع الحدث في يونيو/حزيران

عرف شهر يونيو/حزيران أحداث مهمة بالنسبة للمنتخبات العربية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA، حيض ضمن المنتخب الأردني التأهل لأول مرة في التاريخ إلى النهائيات بعدما ضمن النشامة المركز الثاني في المجموعة التي تصدرتها كوريا الجنوبية، ليتفوق الأردن على العراق بفارق نقطة واحدة. كما عرف هذا الشهر تأهل كل من منتخبات قطر والسعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة إلى الملحق، حيث سيتنافسون على بطاقتين مؤهلتين بشكل مباشر من هذه التصفيات، التي عرفت تأهل منتخب إندونيسيا أيضاً.

مشاركة الاتحادات العربية في القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA بميامي

شارك مختلف رؤساء والأمناء العامون للاتحادات الأعضاء التابعة لـFIFA في القمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA بميامي، على هامش كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعرفت القمة مشاركة كل الاتحادات الأعضاء العربية. وتطرقت القمة إلى أبرز مستجدات كرة القدم العالمية، ومن بينها بطولات كأس العالم 2026 FIFA المقبلة، وتوسّع برنامج FIFA FORWARD، وانطلاق بطولات الفئات السنية، وكذلك تطوير أكاديميات FIFA، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم كرة القدم النسائية في رؤية الاتحادات الوطنية. كما استعرض تطبيق FIFA MATCH التجريبي، بالإضافة إلى بطولات FIFA السنوية ضمن FIFA SERIES.

الحكام العرب يتألقون في كأس العالم للأندية FIFA™

عرفتكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية تألق لافت للحكام العرب، على غرار الجزائري مصطفى غربال الذي أدار مباراة باريس سان جرمان وإنتر ميامي، والموريتاني دحان بيدا الذي أدار لقاء ريال مدريد وسالزبورغ النمساوي والمصري محمود عاشور الذي عين لمباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، حيث لقي هذا الثلاثي إشادة كبيرة من قبل الجماهير العربية والعالمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعالية خاصة لأكاديمية FIFA المخصصة لمواهب الفتيات في هونغ كونغ، الصين

أُقيمت فعالية خاصة في أكاديمية FIFA للمواهب في هونغ كونغ، الصين احتفاءً بالتقدم الذي أحرزته الأكاديمية المخصصة للفتيات تحت 12 سنة، والساعية إلى تزويدهنّ بأفضل بيئة ممكنة للعب، من خلال برنامج تدريب منتظم ومباريات تنافسية ضدّ الفتيان وبطولات تُقام في بلدان أخرى.

يُذكر أن أبرز أهداف مخطط FIFA لتطوير المواهب تتمثل في إنشاء ما لا يقل عن 75 من أكاديميات المواهب النخبة في شتى أنحاء العالم بحلول عام 2027، وذلك بإدارة مشتركة بين FIFA وكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء المعنية، إذ من شأن تلك الأكاديميات أن تساعد في ضمان حصول أفضل المواهب الشابة، من الفتيات والفتيان، على أفضل تدريب ممكن والاستفادة من مَرافق متطورة، مع نيل الفرصة للعب في بيئة تنافسية. حتى الآن، بدأ العمل بما لا يقل عن 33 أكاديمية، على أن يرتفع هذا العدد في النصف الثاني من عام 2025.

FIFA يواصل التزامه العالمي تجاه التحكيم

أكد كيث موييمبا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم (FAZ)، على التزام الاتحاد بالارتقاء بمعايير التحكيم في زامبيا، مع التركيز مجدداً على التدريب على مستوى القاعدة الشعبية والنزاهة في التحكيم.

وفي حديثه خلال الحفل الختامي لدورة حكام النخبة للاتحادات الأعضاء في FIFA التي أقيمت في فندق الأمير تشارلز في لوساكا، قال مويمبا إن زامبيا ترغب في خلق مسار عالي الجودة للحكام الشباب وتدريبهم على أعلى مستوى.

برنامج Football for Schools في أوغندا

بفضل برنامج Football for Schools التابع لـFIFA، استمتعت أوغندا بمزيد من الدورات التدريبية للمدارس التي لم تتمكن من المشاركة في الحدث التشاركي الأخير.

وأقيمت الأنشطة في مقاطعتي ماسيندي وهويما حيث تم توزيع ما مجموعه 3195 كرة قدم على مختلف المدارس بينما شارك أكثر من 200 معلم في البرنامج.

يدعم برنامج Football for Schools، الذي يديره FIFA بالتعاون مع اليونسكو، تنمية وتعزيز ملايين الأطفال.

ويجمع البرنامج بين كرة القدم والتعليم، ويشجع الأطفال على التعلم مدى الحياة من خلال تمارين كرة القدم المرحة ويعلم المهارات الحياتية من خلال كرة القدم وبالتالي يساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وغيرها من الأهداف ذات الأولوية. كما يتماشى البرنامج مع الاستراتيجيات العالمية للرياضة والتعليم والصحة.

وفي الوقت نفسه، تم توزيع كرات القدم على نطاق واسع في معظم أنحاء إريتريا كجزء من برنامج كرة القدم للمدارس. ويأتي توزيع المعدات بعد زيارة مدربين من FIFA إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في أبريل/نيسان لمساعدة البرنامج.

ورشة عمل FIFA لحوكمة كرة القدم في كينيا

قادت مديرة تطوير الاتحادات الأعضاء في FIFA أبيجيل ليما هايليميكايل ومديرة الخدمات المالية مريم أتوك ورشة عمل حول حوكمة FIFA في كينيا لمدة يومين بهدف تعزيز هياكل الحوكمة في الاتحاد الكيني لكرة القدم (FKF) وتعزيز الإدارة المهنية في الاتحاد.

افتتحت الجلسة التي افتتحها رسمياً حسين محمد، وضمت أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاتحاد وموظفي الأمانة العامة الرئيسيين. وقد صُممت الجلسات لتزويد المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواءمة العمليات مع أفضل الممارسات العالمية في حوكمة كرة القدم.

وأكد رئيس الاتحاد حسين محمد على التزام الاتحاد بالشفافية والمساءلة والنمو التنظيمي. "لقد أمضينا يومين في مناقشة كيفية إدارة رياضتنا بشفافية واحترافية ونزاهة بشكل أفضل. أشكر هايليميكايل وأتوك من الاتحاد الدولي لكرة القدم على دعمهما وتوجيهاتهما. هذا جزء من جهودنا المستمرة لبناء منظومة كرة قدم يثق بها الكينيون ويؤمنون بها".

برنامج FIFA لتطوير المواهب يواصل انتشاره العالمي

ساعد مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS) اتحاد كرة القدم في ملاوي (FAM) على إطلاق سبع مدارس للتميز في إطار برنامج FIFA لتحديد المواهب لاكتشاف ورعاية المواهب الشابة في جميع أنحاء البلاد.

أقيم حفل الإطلاق في ملعب كاسونجو، حيث أتيحت الفرصة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا لعرض مهاراتهم في كرة القدم على أمل أن يتم اختيارهم لمزيد من التدريب.

يعتقد مدرب تحديد المواهب في FIFA ثابو سينونج، وهو من بين المدربين الذين يشرفون على البرنامج، أن ذلك سيساعد على خلق حزام ناقل للمواهب.

وقال: ”إن الطاقة والانضباط والشغف الذي رأيته في اللاعبين الشباب واعد للغاية“. "أنا واثق من أنه مع التوجيه المناسب، ستنتج ملاوي مواهب رفيعة المستوى من خلال هذا النظام".

واصلت أوغندا أيضًا عملها مع نظام TDS. بعد إطلاق الإطار، قام اتحاد اتحادات كرة القدم الأوغندية (FUFA) بتدريب 24 كشافًا من مناطقها الإدارية الثمانية في أكتوبر من العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، بدأ التنفيذ بشكل جدي، بدءًا من المنطقة الشمالية الشرقية في مدينة سوروتي، ثم المنطقة الشمالية في مدينة ليرا، ومؤخرًا المنطقة الشرقية في ملاعب سازا في مدينة إجانجاجا.

أُجريت تجارب تحديد المواهب الإقليمية في كمبالا في أرض مدرسة كمبالا الثانوية القديمة هذا الشهر، وهي المنطقة الرابعة التي يتم فيها تنفيذ هذا البرنامج في أوغندا التي تتطلع إلى رعاية المواهب الشابة في جميع أنحاء البلاد.

وفي الوقت نفسه، انطلق مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS) في السلفادور في 4 يونيو. يهدف البرنامج إلى تحديد المواهب الكروية وتطويرها وتعزيزها، مع التركيز بشكل خاص على الفئات العمرية الشابة.

وقال مستشار FIFA خورخي خيمينيز: ”نحن نؤمن بقوة بالمواهب التي يمكن للسلفادور تطويرها". سيبدأ تنفيذ البرنامج في المناطق الوسطى والشرقية من الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، وسيتوسع لاحقاً ليشمل أجزاء أخرى من البلاد.

FIFA Forward يساعد أوروجواي على البناء للمستقبل

دشّن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم المرحلة الثانية من الخطة الرئيسية للبنية التحتية لمجمع السيليستي، وهو مشروع ممول جزئياً من خلال برنامج FIFA Forward.

تضم وحدة الشباب الجديدة قاعات للاجتماعات، ومدرج، وغرف تبديل الملابس، ومساحات جديدة أخرى. وقال رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إجناسيو ألونسو: "هذا الإنجاز مهم للغاية بالنسبة لبلد يصعب فيه تحقيق زيادة في البنية التحتية وإتاحتها لكل لاعب شاب يشارك في كرة القدم في أوروغواي".