الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أغسطس/آب 2025)

الاحتفال ببقاء 100 يوم على كأس العرب FIFA™

البحث عن المواهب يستمر وتطوير متواصل للتحكيم

حضور للتحكيم العربي في المغرب 2025 وقطر 2025

تتلقى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة. نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

أقل من 100 يوم على انطلاق كأس العرب FIFA™

ستنطلق كأس العرب قطر 2025 FIFA™ بعد أقل من 100 يوم حيث تُعتبر البطولة أكبر مسابقة كروية في العالم العربي وتجمع أبرز منتخبات المنطقة التي ستتنافس على اعتلاء منصة التتويج بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين. وهذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها قطر البطولة المرموقة، إذ سبق لها تنظيم نسخة عام 2021، والتي كانت الأولى تحت مظلة FIFA. وقد حقّقت البطولة نجاحاً منقطع النظير، إذ حصلت الجماهير على أكثر من 600 ألف تذكرة، بينما تابع منافساتها 272 مليون متفرج عبر التغطية التلفزيونية حول العالم. وقد جرت تلك النسخة في إطار الاستعدادات لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وحققت إقبالاً هائلاً، وشعبية كبيرة في أوساط جماهير المنطقة وخارجها على حدّ سواء.

وتتعدى أهمية كأس العرب FIFA™ بالنسبة لمهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح الجانب الكروي. ففي حوار له مع اللجنة المنظمة المحلية، قال اللاعب الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، وكان ضمن تشكيلة محاربي الصحراء التي اعتلت منصة تتويج البطولة عام 2021: "للبطولة دور مهم في إبراز الثقافة العربية والإسلامية للعالم. إنها احتفال بهويتنا، وفرصة لإظهار شغفنا باللعبة الجميلة على مثل هذا المستوى العالمي."

مشروع تنمية المواهب ينطلق في مصر

اختتم الاتحاد المصري لكرة القدم المرحلة الأولى لمشروع تنمية المواهب والذي يُقام ضمن مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS). وشهدت المرحلة الأولى التي بدأت يوم 28 يوليو/تموز الماضي اختبارات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والمنصورة.

وأشرف على المشروع المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل وتابع الاختبارات في جميع أيام المرحلة الأولى مدير المشروع أحمد الجوهري والمنسق العام عاطف عطية بحضور وفد FIFA، والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في أفريقيا ولابان سكوت ليبي وهاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع تنمية المواهب في مصر إلى اكتشاف الموهوبين من مواليد عام 2011 ورعايتهم فنياً وصحياً وبدنياً برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، من خلال المدير الفني للاتحاد وأفضل الكفاءات التدريبية.

ويلز تحتفل بافتتاح أول أكاديمية FIFA لتطوير لمواهب في أوروبا

شهدت ويلز أول مشروع نوعي في إطار أكاديمية FIFA لتطوير المواهب في أوروبا، ضمن جهود البلاد لتوسيع الفرص المتاحة أمام الفتيات للانخراط في اللعبة بشكل احترافي، يُذكر أن الأكاديمية تُعد جزءاً من مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS)، الذي بدأ العمل به في أكثر من 180 اتحاد عضو عبر العالم، حيث يتيح للاتحادات المشارِكة إرشادات وتوجيهات مبنية على خبرة أشخاص متخصصين في المجالات ذات الصلة، وذلك بهدف منح كل موهبة كروية الفرصة لإبراز إمكاناتها.

تقع أكاديمية الفتيات هذه داخل المركز الوطني لتطوير كرة القدم في ويلز المعروف باسم "دراغون بارك" في مدينة نيوبورت، ويتمثّل الهدف منها بدعم النظام الأكاديمي الذي يُشرف عليه الاتحاد الويلزي لكرة القدم. حضر الفعالية مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA ستيفن مارتنز، والمدير التنفيذي للاتحاد الويلزي لكرة القدم نويل موني، وشخصيات أخرى. وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن المشروع "شهدت كرة القدم في ويلز نهضة في السنوات الماضية، وتأتي أكاديمية FIFA لتطوير المواهب كأحدث حلقة في هذه السلسلة، فهي بمثابة استثمار بالغ الأهمية في أحلام اللاعبين واللاعبات من فئة الشباب، ومن شأنها أن تساعد على اكتشاف المواهب المحلية ورعايتها وصقلها، وتوفير مسار لها كي تتألق على المستويين الإقليمي والعالمي."

اختيار الحكام لبطولتي كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™

أعلنت لجنة الحكام في FIFA عن حكام المباريات الذين سيشرفون على مباريات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™، والتي ستقام في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المقرّر أن يدير المباريات 54 حكماً (18 حكم ساحة و36 حكماً مساعداً) من 36 اتحاداً عضواً في FIFA.

وشهدت القائمة تواجد الحكمة الموريتانية ياسين ساماسا والحكمة المساعدة المصرية يارا عاطف إلى جانب الفلسطينية هبة سعدية التي شاركت في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™.

وصرّح رئيس لجنة الحكام في FIFA، بييرلويجي كولينا "من المثير دائماً بالنسبة لي الإعلان عن مثل هذه الأحداث، لكن هذا الإعلان أكثر خصوصية من المعتاد. بطولة هذا العام هي أولى البطولات السنوية التي ستُقام في المغرب على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي النسخة الأولى التي يشارك فيها 24 فريقاً."

كما أعلنت لجنة التحكيم في FIFA عن قائمة الحكام الذين سيُديرون مباريات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025™ بنسختها الموسّعة الأولى التي تشمل مشاركة 48 منتخباً، والتي تستضيف منافساتها قطر بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويبلغ العدد الإجمالي للحُكام 81 حكماً (27 حكم ساحة و54 حكماً مساعداً) من 35 اتحاداً وطنياً سيُديرون مباريات البطولة التاريخية.

ويتواجد طاقم تحكيم سعودي بقيادة فيصل البلوي ومساعدة فيصل القحطاني وإبراهيم الدخيل ضمن قائمة الحكام إلى جانب الثلاثي القطري المكوّن من محمد الشمري وخالد عايد وفيصل عيد. كما تم اختيار الحكم المغربي حمزة الفارق ومواطنه حمزة النصيري إلى جانب التونسي أحمد الضويوي ضمن قائمة الحكام في البطولة.

وقال كولينا عن اختيار حكام البطولة: "ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA بطولة تاريخية نظراً لكونها تشهد مشاركة نجوم الغد، وستمنح الحكام الموهوبين فرصة ممتازة لصقل خبراتهم في أجواء تنافسية. كما ستكون فرصة إضافية بالنسبة لنا كي نختبر نظام الفيديو المساعِد، والبناء على الخلاصات التي توصلنا إليها في السابق."

تحسين معايير التحكيم مستمر

أقام الاتحاد المصري لكرة القدم معسكراً للحكمات تحت إشراف FIFA استمر لخمسة أيام بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد المعسكر اختبارات لياقة بدنية للمحكمات كما تخلّله تدريبات عملية واختبارات للفيديو وقانون اللعبة بهدف تطوير مستوى الحكمات في مصر.

من جهته، أقام الاتحاد اللبناني لكرة القدم دورة إعداد مقيّمين الحكام بإشراف FIFA على مدى أربعة أيام في بيروت. وأقيمت الدورة للمرة الأولى في لبنان وشارك فيها 34 مراقباً من الحكام السابقين حيث حاضر فيها المحاضر الدولي المصري عصام عبد الفتاح والمحاضر الدولي الأردني إسماعيل الحافي.

ورشة عمل FIFA للقادة الفنيين

يلتزم فريق القيادة الفنية لدى FIFA بتزويد جميع القادة الفنيين بإمكانية الوصول الشامل إلى برامجه لتطوير القيادة. وقد اختُتمت ورشة عمل تمهيدية لمدة خمسة أيام حول "القيادة الفنية في FIFA" في دار السلام بتنزانيا في أغسطس/آب. بدأت الورشة بجلسة تحضيرية عبر الإنترنت في يوليو/تموز، وحضرها ممثلون من إثيوبيا، والجزائر، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، وكينيا، وليبيا، وتونس، وليسوتو، وزيمبابوي، والصومال، وتنزانيا، وأوغندا، ومالي، وليبيريا.

وتضمنت الأهداف الرئيسية للورشة تحديد أدوار وأولويات المديرين الفنيين داخل الاتحادات الأعضاء، وتعزيز التعاون بين المديرين الفنيين والأمناء العامين، وتحسين التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، وتعميق المعرفة بالهيكل العالمي لـFIFA وبرامج تطوير كرة القدم، وتطوير استراتيجيات التمويل والتعاون بين الإدارات والقيادة الفعالة.