إنفانتينو يُشيد بالتطور الكروي في جزر سليمان

استعرض رئيسا FIFA واتحاد جزر سليمان لكرة القدم مشوار التصفيات التاريخية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

تم تخصيص تذكرة تأهل مباشر للقارة لأول مرة بتاريخ البطولة مع إمكانية تأهل منتخب إضافي عبر بطولة التصفيات بين المناطق القارية

كان برنامج FIFA Forward عاملاً جوهرياً في النهوض بالمستديرة الساحرة في هذه الدولة الشغوفة باللعبة

التقى رئيس اتحاد جزر سليمان لكرة القدم دونالد ماراهاري بنظيره جياني إنفانتينو رئيس FIFA في باريس، حيث استعرضا تطور اللعبة في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

ومن ضمن أبرز ما تطرّق إليه الرئيسان في اجتماعهما، الذي استضافته العاصمة الفرنسية، مشوار التصفيات التاريخية المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، إذ سيلتقي منتخب جزر سليمان بمنتخبات فيجي وكاليدونيا الجديدة وبابوا غينيا الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، بحيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المرحلة الثالثة من التصفيات القارية.

وللمرة الأولى، سيحظى اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم ببطاقة تأهل مباشر إلى العرس الكروي العالمي، وذلك بفضل توسيع المشاركة في البطولة، هذا إلى جانب إمكانية تأهل منتخب إضافي عبر بطولة FIFA للتصفيات بين المناطق القارية، وهو ما يرفع مستوى الإثارة الكروية في أوقيانوسيا.

“وعن ذلك، قال إنفانتينو: "حققت كرة القدم تطوراً كبيراً في جزر سليمان، وكان من دواعي سروري تهنئة رئيس اتحادها الوطني لكرة القدم، دونالد ماراهاري، على العمل الذي قام به هو وفريقه خلال استقبالي له في مكتب FIFA بباريس. كما أتمنى لجزر سليمان كل التوفيق في تصفيات (بطولة) كأس العالم FIFA 2026. بالنظر إلى توافر عدد أكبر من التذاكر لكل اتحاد قاري مقارنة بأي دورة سابقة، فإن ذلك يمنح عدداً أكبر من الفرق فرصة المشاركة للمرة الأولى، خلال النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ البطولة على الإطلاق".

وتطرّق الرئيسان خلال اجتماعهما لجملة من المواضيع ذات الصلة بالتطور الكروي. يُذكر أن الرئيس جياني إنفانتينو زار في أغسطس/آب الماضي جزر سليمان ليقف بنفسه على الأشغال القائمة لتطوير كرة القدم في البلاد الشغوفة بالمستديرة الساحرة.

وقال عن ذلك: "زرتُ جزر سليمان العام الماضي، ولمستُ بنفسي الشغف الكروي المذهل السائد في البلاد. ولن يؤدي التطور الحاصل داخل وخارج الملاعب، إلا بزيادة في ألق اللعبة الجميلة. يضطلع اتحاد جزر سليمان لكرة القدم بعمل مذهل فيما يتعلق بالاستثمار بكرة قدم السيدات، وسرّني التعرّف على أحدث التطورات على هذا الصعيد، وكذلك التحاور بشأن الاستفادة من برنامج FIFA Forward ليكون عوناً لمشروع النهوض باللعبة".

“جدير بالذكر أنه بفضل جهود FIFA، شهدت شعبية كرة قدم السيدات تطوراً سريعاً، وحقق المنتخب إنجازاً نوعياً باحتلال المركز الثاني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس كرة قدم السيدات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وها هو الآن يحتلّ المركز 88 على قائمة التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات FIFA/Coca-Cola، بينما استضافت البلاد منافسات دوري بطلات أوقيانوسيا في مارس/آذار 2024.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى جزر سليمان Previous 01 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 02 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 03 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 04 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 05 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 06 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 07 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 08 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 09 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 10 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 11 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 12 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 13 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 14 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 15 / 15 FIFA President Visits Solomon Islands - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Next

أما برامج FIFA الرئيسية الثلاثة التي ساعدت في هذا التقدم الكبير فهي برنامج تطوير كرة قدم السيدات، وخطة مواجهة جائحة كوفيد-19، وبرامج FIFA Forward. وكلها مشاريع من شأنها أن تضمن ازدهار المستديرة الساحرة في جزر سليمان.

من جهته قال ماراهاري: "كرة قدم السيدات على وجه الخصوص مهمة جداً بالنسبة لنا، لأن تركيزنا عليها بدأ مؤخراً. وأدركنا أن اللعبة شهدت تطوراً خلال فترة وجيزة، وأن بوسعنا أن نكون من بين الأفضل في المنطقة. أصبح التحدي الآن ملقى على عاتق الاتحاد الوطني للعبة والبلاد، بحيث نحرص على المضي قُدماً واستقطاب النساء لكرة القدم، والوصول إلى آفاق جديدة.

رئيس اتحاد جزر سليمان لكرة القدم دونالد ماراهاري 01:37

وكان برنامج FIFA Forward قد موّل إنشاء نادٍ للياقة البدنية ونظام لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المعدات في مقر اتحاد جزر سليمان لكرة القدم. كما تعهّد الاتحاد باستخدام تمويل برنامج FIFA Forward لتشييد مراكز فنية مناطقية بحلول عام 2026. كما تقدّمت جزر سليمان بطلب للانضمام إلى مخطط FIFA لتطوير المواهب حيث يقدم FIFA إرشادات للاتحادات الوطنية الأعضاء حول كيفية اكتشاف المواهب وتطويرها وتدريبها.

وأردف ماراهاري قائلاً: "إلى جانب كرة قدم السيدات، نعمل دائماً على مشاريع تطوير كروية أخرى، وخاصة فيما يتعلق بفئة الشباب. فذلك أمر مهم، إذ يمثل ذلك تأكيداً على التزام الاتحاد، وكذلك الحكومة، بالحاجة لضمان استفادة أو ممارسة كافة الأشخاص لكرة القدم في أرجاء البلاد، وهذا ما نقوم به حالياً، لضمان إيصال كرة القدم للشعب والمناطق الريفية. إنه تحدٍّ كبير، ولكننا على قناعة بأن التزامنا وواجبنا يتمثل بالحرص على إيصال كرة القدم لهذا المستوى، وتوفيرها للشعب".