كرة قدم السيدات في صعود مستمر في جزر سليمان

نجاح كبير للنسخة الثانية من دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات

كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في الدولة المضيفة جزر سليمان

اتحاد جزر سليمان لكرة القدم يركز على بناء قدرات كرة القدم النسائية

عشق كرة القدم في جزر سليمان لا مثيل له.

قد تبدو هذه عبارة روتينية مكررة. لكن فكّر فيما يلي: يجذب ملعب لاوسون تاما في العاصمة هونيارا بانتظام جماهير يتكون عددها من خمس خانات للمباريات الكبرى، على الرغم من أن عدد السكان هذا البلد يبلغ حوالي 100000 نسمة فقط يعيشون على مقربة من جزيرة جوادالكانال حيث يقع الملعب. وبقياس هذا الرقم كنسبة مئوية من عدد السكان المحليين، نجد أنها نسبة قد لا يضاهيها سوى عدد قليل من البلدان في العالم.

توفر كرة القدم للسيدات فرصة كبيرة لمزيد من النمو، وهي فرصة يحرص اتحاد جزر سليمان لكرة القدم على تطويرها.

وقال رئيس الاتحاد دونالد ماراهاري: "نحن بحاجة إلى تأكيد التزامنا بكرة القدم النسائية ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستوى الدولي". وأضاف: "ستتوسع قاعدة اللاعبات من خلال برامج التطوير. وستسمح لنا الدوريات الجديدة التي نخطط لإقامتها بالحصول على إمدادات متواصلة من نخبة اللاعبات".

وتشير كل الدلائل إلى أن جزر سليمان مستعدة لإحداث تأثير حقيقي. على خلفية حصولها على المركز الثاني في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات الأخيرة - تصفيات أوقيانوسيا- أظهر أحدث تصنيف عالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola أن الدولة الميلانيزية تتمتع بإنجاز نادر يتمثل في كونها أكبر متحرك صعوداً من بين جميع دول العالم.

بعد أن استضافت في أواخر العام الماضي بنجاح دورة ألعاب المحيط الهادئ المتعددة الرياضات التي تقام كل أربع سنوات، كانت جزر سليمان مكاناً مثالياً لدوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات، الذي اختتم يوم السبت.

وفي حين تتمتع جزر سليمان بطفرة في كرة القدم، يمكن القول إن الأمر نفسه ينطبق على جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ. شهدت النسخة الثانية من دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات هذا الشهر زيادة عدد الفرق إلى ثمانية، بزيادة ثلاثة فرق عن النسخة الأولى العام الماضي في كاليدونيا الجديدة.

تم بث المباريات مباشرة على FIFA+، واختتمت البطولة بفوز أوكلاند يونايتد على هيكاري يونايتد بهدف وحيد في الشوط الأول سجله بري جونسون، ليحصل أبطال بابوا غينيا الجديدة على المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي. شهدت البطولة مستوى عالٍ من التنافسية في المنطقة، وكان ذلك واضحاً في سلسلة من المباريات الصعبة وخروج حامل اللقب القاري AS Academy Féminine في مرحلة المجموعات.

أخفق ممثل البلد المضيف هندرسون إيلز في الوصول إلى الدور نصف النهائي لكنه حقق الفوز على أفاتيو من جزر كوك. شارك فريق هندرسون إيلز، الذي سمي على اسم مطار هندرسون التاريخي القريب، كبطل للدوري الوطني النسائي الناشئ. تأسس الدوري في عام 2020 فقط، وقد توسع بالفعل بانضمام نادٍ آخر، مع التخطيط لمزيد من النمو.

كان الهدف المعلن لاتحاد جزر سليمان لكرة القدم في عام 2020 هو الارتقاء في تصنيفات أوقيانوسيا. وهو أحد أهداف الاتحاد العديدة التي تم تحقيقها على خلفية إنشاء الدوري الوطني.

وقال ماراهاري: "إن الأداء القوي الذي قدمه فريق السيدات في تصفيات أوقيانوسيا الأولمبية الأخيرة يعد لحظة مهمة لكرة القدم النسائية هنا بشكل عام". وأضاف: "بالطبع، من حيث أعداد المتفرجين، يقوم الدوري النسائي ببناء قاعدة جماهيرية خاصة به. ورغم أن العدد ما زال بعيداً تماماً عن عدد المتفرجين على دوري كرة القدم للرجال، إلا أن ما نراه يحدث في دوري النساء هو أمر مشجع".

“"من المثير للاهتمام أن الكثير من الرجال هنا شاهدوا مباريات كأس العالم للسيدات 2023 FIFA. وأعتقد أن هذا سيحدث هنا، خاصة مع تغير المواقف والقوالب النمطية حول الرياضة ومشاركة المرأة. "أعتقد أن تأثير كأس العالم للسيدات في جزر سليمان كان كبيراً، ومع ذلك، فإن تأثيره الكامل سيتحقق بالكامل مع مرور الوقت. فالاستماع إلى الرجال وهم يناقشون كأس العالم للسيدات يعد تجربة جديدة، ويظهر قبولاً تدريجياً ولكن قوياً للعب النساء لكرة القدم في مجتمعنا.

وأظهرت النسخة الثانية الموسعة من البطولة السنوية أهمية العمل التطويري الذي يقوم به FIFA والذي سمح لمسابقات الأندية النسائية في المنطقة بالتوسع بسرعة. فقد ساعدت ثلاثة برامج رئيسية تابعة ل FIFA في تحقيق هذا النمو، وهي برنامج تطوير كرة القدم للسيدات (مبادرات محددة أدت إلى زيادة الوعي وبناء القدرات)، وبرنامج الإغاثة الخاص بكوفيد-19 (أموال تستخدم لتعزيز المسابقات الوطنية) وبرنامج FIFA Forward (بعض الأموال المقدمة في إطار البرنامج تستخدم لتعزيز المنافسات المحلية).

تلقت جزر سليمان مبلغ 500 ألف دولار أمريكي في إطار برنامج الإغاثة الخاص بفيروس كورونا واستخدمته لتجديد وتعزيز الدوري الممتاز للسيدات ودوري كرة الصالات، بالإضافة إلى المشاركات الدولية للفترة 2020-2022. وقد تمت الموافقة أيضاً على تمويل البلاد في إطار برنامج FIFA لتطوير كرة القدم للسيدات في مجالات الاستراتيجية والحملات الإعلامية وتطوير الدوري.

وقال سانجيفان بالاسينجام، مدير الاتحادات الأعضاء من آسيا وأوقيانوسيا في FIFA: "يعد دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات محركاً رئيسياً للعبة السيدات في أوقيانوسيا. ويواصل الدوري توفير منصة للاعبين والإداريين على حدٍ سواء لبناء القدرات على مستوى الأندية، مع تحقيق هذه الفوائد أيضاً لبرامج المنتخبات الوطنية.

وهناك بالطبع القيمة المضافة المتمثلة في زيادة انخراط الجمهور وأصحاب المصلة. شهدت العديد من الاتحادات الأعضاء زيادة ملحوظة في أعداد المشاركة بعد نجاح كأس العالم للسيدات 2023 FIFA. يضمن برنامج تطوير كرة القدم للسيدات الاستثمار في المجالات الحيوية التي تقود اللعبة، مع دعم يناسب كل اتحاد عضو.

"استفادت الاتحادات الأعضاء بشكل كبير من برنامج الإغاثة من فيروس كورونا، وحافظت على القدرات التشغيلية أثناء الوباء لضمان أن يكون التأثير السلبي على كرة القدم للسيدات في حده الأدنى. وفي المقابل، فإن الزيادة بنسبة 30% في التمويل المتاح عبر برنامج FIFA Forward للفترة 2023-2026 ستمكن الاتحادات الأعضاء من الاستمرار في تصميم آليات الدعم الخاصة بها لضمان استمرار ازدهار كرة القدم النسائية.