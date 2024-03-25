اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.siff.com.sb

العنوان

Allan Boso Complex,

Ranadi Highway,

P.O. Box 584,

HONIARA

Solomon Islands

طرق التواصل

الهاتف: +677/26 496

البريد الإلكتروني:administration@siff.com.sb

فاكس: +677/26 497

التنظيم

President

Donald MARAHARE

Vice President

Jimmy KERESEKA

Marlon HOUKARAWA

Tome KIKI

General Secretary

Leonard PAIA

Treasurer

Aloysio MA HAANOA

Media And Communication Manager

Simon ABANA

Technical Director

Moses TOATA

National Coach Women

Batram SURI

Referee Coordinator

Hamilton SIAU

Futsal Coordinator

Victor WAI IA

تصنيف جزر سليمان

تصنيف منتخب جزر سليمان للرجال
تصنيف منتخب جزر سليمان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
رواندا
1107.04

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
86
البحرين
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
غويانا
1238.46

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر سليمان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Henderson huddle. OFC Women's Champions League, Henderson Eels FC v Hekari United FC, Lawson Tama Honiara, Solomon Islands, Wednesday 13 March 2024. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
كرة القدم للسيدات
كرة قدم السيدات في صعود مستمر في جزر سليمان
٢٥ مارس ٢٠٢٤
Spain's forward #08 Mariona Caldentey celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the UEFA Women's Nations League final football match between Spain and France at the La Cartuja stadium in Seville, on February 28, 2024. (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP) (Photo by CRISTINA QUICLER/AFP via Getty Images)
تصنيف السيدات
أسبانيا تغرد خارج السرب، وجزر سليمان تحقّق أكبر قفزة
١٥ مارس ٢٠٢٤
The teams come out to the field. OFC's 2018 FIFA World Cup Russia Qualifier Stage 1, Match Day Two, American Samoa v Tonga, Loto-Tonga Soka Centre, Tonga, Wednesday 2nd September 2015. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤
New Zealand have qualified for the Paris Olympics with a 11 - 1 win over Solomon Islands. Women's Olympic Football Tournament, Oceania Qualifier Final, Solomon Islands v New Zealand, FFS Football Stadium Apia, Samoa, Monday 19 February 2024. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
كرة القدم للسيدات
الاستثمار يدفع زخم كرة القدم للسيدات عبر المحيط الهادئ
١٩ فبراير ٢٠٢٤
SURABAYA, INDONESIA - NOVEMBER 10: Players of Panama sing the national anthem prior to the FIFA U-17 World Cup Group A match between Panama and Morocco at Gelora Bung Tomo Stadium on November 10, 2023 in Surabaya, Indonesia. (Photo by Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣
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HONIARA, SOLOMON ISLANDS - NOVEMBER 28: A view of the action during the Solomon Islands 2023 Pacific Games football match between on November 28, 2023 in Honiara, Solomon Islands.
التصنيف العالمي
FIFA يدعم دول المحيط الهادئ على العودة إلى الساحة الدولية
HONIARA, SOLOMON ISLANDS - AUGUST 14: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of the Solomon Islands Manasseh Sogavare as part of his visit to Solomon Islands during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 14, 2023 in Honiara, Solomon Islands. (Photo by Limahl Totogi)
الرئيس
جياني إنفانتينو يتحدث عن تطوير المواهب خلال زيارته لجزر سليمان
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 18: Ex Waikato / New Zealand Football Players during the 2023 FIFA Women's World Cup Unity Pitch marketing activation at the Hamilton Lake Domain on February 18, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
إيما إيفانز: لا يمكنك أن تكوني ما لا تستطيعين رؤيته
FIFA event during the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand, Rydges Hotel, Wellington, Tuesday 25th July July 2023. Photo: Dave Lintott / www.phototek.nz
التطور التقني
صقل المواهب الكروية في أوقيانوسيا
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock during OFC Extraordinary Congress as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يهنئ رئيس اتحاد أوقيانوسيا قُبيل إعادة انتخابه بالتزكية
AUCKLAND, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: Group during the FIFA Forward 3.0 Workshop at Aotea Centre on February 20, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Fiona Goodall - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
ورشة عمل في أوقيانوسيا تسلط الضوء على FIFA Forward 3.0