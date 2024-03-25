اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.siff.com.sb
العنوان
Allan Boso Complex,
Ranadi Highway,
P.O. Box 584,
HONIARA
Solomon Islands
طرق التواصل
الهاتف: +677/26 496
البريد الإلكتروني:administration@siff.com.sb
فاكس: +677/26 497
التنظيم
President
Donald MARAHARE
Vice President
Jimmy KERESEKA
Marlon HOUKARAWA
Tome KIKI
General Secretary
Leonard PAIA
Treasurer
Aloysio MA HAANOA
Media And Communication Manager
Simon ABANA
Technical Director
Moses TOATA
National Coach Women
Batram SURI
Referee Coordinator
Hamilton SIAU
Futsal Coordinator
Victor WAI IA
تصنيف جزر سليمان
تصنيف منتخب جزر سليمان للرجال
تصنيف منتخب جزر سليمان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
129
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية أفريقيا الوسطى
1121.34
130
غامبيا
غامبيا
1114.80
131
جزر سليمان
جزر سليمان
1113.57
132
ماليزيا
ماليزيا
1110.17
133
رواندا
رواندا
1107.04
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
86
البحرين
البحرين
1254.12
87
مالطا
مالطا
1253.52
88
جزر سليمان
جزر سليمان
1252.55
89
الجبل الأسود
الجبل الأسود
1241.73
90
غويانا
غويانا
1238.46
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد جزر سليمان لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
تجاري
+FIFA تصبح المنصة الرسمية لمسابقات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم على الصعيد العالمي
٢٨ فبراير ٢٠٢٤