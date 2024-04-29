سباق محموم بين ثلاثي الكونكاكاف للتأهل لبطولة Mundial de Clubes FIFA 25™

تتوجه أندية باتشوكا وأمريكا وكولومبوس كرو إلى مباريات الإياب في نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف لعام 2024 مع آمال للتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA

على الأندية الثلاث الفوز بلقب كونكاكاف للوصول إلى البطولة المكونة من 32 فريقاً في الولايات المتحدة العام المقبل

العين ويوكوهاما إف مارينوز يستعدان للمباراة النهائية التي ستُحسم الفائز في آسيا

تواصل أندية باتشوكا (المكسيك) وأمريكا (المكسيك) وكولومبوس كرو (الولايات المتحدة) مساعيها للانضمام إلى 32 فريقاً في بطولة Mundial de Clubes FIFA 25 (كأس العالم للأندية 2025 FIFA) حيث تشارك هذه الأندية الأمريكية الشمالية الثلاث هذا الأسبوع في مباريات الإياب في نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف لعام 2024.

كونكاكاف (اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي)

مع تأهل نادي مونتيري (المكسيك) ونادي ليون (المكسيك) إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025 بوصفهما بطلين حديثين للقارة، ونظرا لأن الحد الأقصى للمشاركة لكل بلد هو ناديين فقط، باستثناء مسار الأبطال، يدرك كل من باتشوكا وأمريكا أن هناك طريق واحد فقط للانضمام إلى زملائهم في الولايات المتحدة العام المقبل، يبدأ بمحاولة إقصاء بعضهما البعض.

يتوجه الثنائي إلى مباراة الإياب في نصف نهائي كأس أبطال كونكاكاف يوم الثلاثاء متعادلين 1-1 ومدركين أنه يتعين عليهما أن يتوجا باللقب بعد المباراة النهائية في 2 يونيو/حزيران إذا أرادا الحصول على مقعد في كأس العالم للأندية لعام 2025.

ينطبق هذا أيضاً على كولومبوس كرو، الذي يواجه بطل عام 2021 مونتيري الأربعاء في مباراة الإياب الأخرى في الدور نصف النهائي. يتقدم كولومبوس كرو 2-1 بعد المباراة الأولى في الولايات المتحدة، ولكنه يحتاج إلى أن يصبح بطل كونكاكاف هذا الموسم للانضمام إلى نظيره فريق سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة)، الفائز بلقب القارة لعام 2022، في بطولة كأس العالم للأندية.

إذا توّج مونتيري باللقب مرة أخرى، فإن فريقاً آخر من دوري MLS، وهو فيلادلفيا يونيون (الولايات المتحدة)، سيكون المستفيد وسيتأهل عبر مسار التصنيف.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:

بعد فوز فريقي العين الإماراتي ويوكوهاما إف. مارينوز الياباني في مباريات الدور نصف النهائي، هناك نهائي حاسم في دوري أبطال آسيا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. فبالإضافة إلى تتويجه كبطل لآسيا، سيحصل الفائز بالنهائي المكون من جولتين (الجولة الأولى في 11مايو /أيار والثانية في 25 مايو/أيار) على المقعد الوحيد المتبقي المتاح لفرق الاتحاد الآسيوي في البطولة.