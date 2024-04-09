الأندية المكسيكية تتصدر سباق التأهل إلى بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™

احتدام التنافس على رابع وآخر بطاقات التأهل عن أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

تُحسم هوية المتأهل عن هذا الاتحاد القاري بعد إياب ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف منتصف الأسبوع الجاري

تنطلق منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع أيضاً

تشتد المنافسة على نيل بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة إلى النسخة الأولى من بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) هذا الأسبوع الذي سيشهد اكتمال عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائي كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، بينما تجري مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أما في أفريقيا، فلا تزال الفرصة متاحة أمام أندية القارة لنيل بطاقتين متبقيتين مع انتهاء منافسات ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي التفاصيل، تهيمن الأندية المكسيكية على السباق للتربع على عرش كونكاكاف والانضمام إلى كل من مونتيري (المكسيك) وسياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية) وكلوب ليون (المكسيك) التي ضمنت تأهلها بفضل فوزها بلقب البطولة القارية في النسخ الثلاثة الماضية. يستضيف نادي مونتيري نظيره الأمريكي إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية) بقيادة ليونيل ميسي بعد أن فاز الفريق المكسيكي خارج أرضه بهدفين لهدف في الذهاب، أما نادي باتشوكا (المكسيك) فيخوض مرتاحاً على أرضه مباراة الإياب أمام هيريديانو (كوستاريكا) بعد أن حقق فوزاً عريضاً بخماسية نظيفه خارج أرضه في لقاء الذهاب.

كذلك الحال بالنسبة إلى نادي أمريكا (المكسيك) الذي سجّل انتصاراً مستحقاً خارج أرضه الأسبوع الماضي أمام نيو إنغلاند ريفوليوشن (الولايات المتحدة الأمريكية) وسيُلاقي أمام جمهوره نفس الخصم على ملعب أزتيكا في لقاء الإياب.

أما تيغريس (المكسيك) ففي جعبته تقدّم بسيط من تعادل خارج الأرض بهدف لمثله مع كولومبوس كرو (الولايات المتحدة الأمريكية). وفي حال فوز مونتيري باللقب القاري مجدداً، فإن هذا يفتح الباب أمام تأهل نادٍ آخر عبر مسار ترتيب الأندية على مستوى القارة، وسيكون ذلك من نصيب فيلادلفيا يونيون (الولايات المتحدة الأمريكية). أما في أوروبا، فيتعيّن على برشلونة، بطل القارة خمس مرات، إقصاء باريس سان جيرمان (فرنسا) في ربع نهائي دوري الأبطال للحفاظ على فرصه في التأهل إما عبر مسار التصنيف أو كفائز بالبطولة القارية لهذا الموسم، فإذا خسر فريق تشافي المواجهة، فسيضمن أتلتيكو مدريد (إسبانيا) مكانه عبر مسار التصنيف بغض النظر عن أداء فريق دييغو سيميوني أمام بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

وبالمثل، سيحجز نادي سالزبورغ (النمسا) مكانه في حال إقصاء أرسنال (إنجلترا) على يد بايرن ميونيخ بالنظر إلى النادي الإنجليزي لا يمكنه التأهل إلا كبطل للقارة. يُذكر أن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يجري يومي 9 و10 أبريل/نيسان والإياب بعد ذلك بأسبوع، ولا تتنافس أندية أخرى على المركزين المتبقيين للقارة الأوروبية.

في أفريقيا، لا نزال بانتظار تحديد هوية آخر فريقين متأهلين بعد أن حجز كل من النادي الأهلي (مصر) والوداد الرياضي (المغرب) مكانهما في مونديال الأندية بفضل فوز الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسمي 2020/2021 و2022/2023 والثاني في موسم 2021/2022. وستكون إحدى البطاقتين المتبقيتين من نصيب الفريق الذي سيتربع على منصة تتويج البطولة بموسمها الحالي، بينما تذهب الأخرى إما إلى ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) أو الترجي الرياضي (تونس) عبر مسار التصنيف القاري، وكان هذان الفريقان قد فازا بمباراتي ربع النهائي بنتيجة ركلات الترجيح إثر التعادل السلبي دون أهداف في ختام لقاءي الذهاب والإياب أمام يونغ أفريكانز (تنزانيا) وأسيك ميموزا (ساحل العاج) على التوالي، بحيث سيتواجه ماميلودي صنداونز والترجي فيما بينهما في نصف النهائي يومي 19 و26 أبريل/نيسان. وسيكون التأهل من نصيب الفريقين في حال تمكّن الأهلي من الفوز باللقب القاري للمرة الثانية عشرة مسجلاً بذلك رقماً قياسياً. وسيُلاقي النادي المصري نظيره تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) في نصف النهائي يومي 20 و26 أبريل/نيسان.

وفي آسيا، لا يزال هناك مكان واحد شاغر للفائز بدوري أبطال آسيا لموسم 2023/2024 وآخر عبر مسار التصنيف، إذ سيضمن أولسان (كوريا الجنوبية) مكاناً في كأس العالم للأندية 2025 FIFA على حساب مواطنه جيونبوك موتورز (كوريا الجنوبية) إذا حقق فوزاً إضافياً أو تعادلين اثنين في مسابقة هذا الموسم أو تأهل إلى النهائي. ويواجه أولسان يومي 17 و24 أبريل/نيسان فريق يوكوهاما إف مارينوس (اليابان) بقيادة هاري كيويل، وهو مدرك تماماً عدم قدرته على التأهل إلى بطولة العام المقبل في الولايات المتحدة إلا من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه. وفي مواجهة نصف النهائي الأخرى (16 و23 أبريل/نيسان)، يستضيف نادي العين (الإمارات العربية المتحدة) نظيره الهلال (المملكة العربية السعودية) الذي حصد لقب آسيا أربع مرات وضمن تأهله للولايات المتحدة الأمريكية 2025 كبطل لنسخة 2021. وفي حال فوز "الزعيم" بلقبه القاري الخامس، سينضم إليه أولسان وجيونبوك في مونديال الأندية. وفي حال تأهل الهلال وأولسان إلى المباراة النهائية، فإن بطاقة تأهل جيونبوك إلى البطولة العالمية ستكون مضمونة.