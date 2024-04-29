كاكا يتطلع إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™رائعة

كاكا، الفائز بكأس العالم للأندية FIFA، يشيد بالمنافسة الجديدة

نادي ريال مدريد من بين 32 ناديا سيشاركون في النسخة الأولى من البطولة العام المقبل

يقول FIFA Legend: "أعتقد أنه سيكون حدثًا ضخمًا"

يتوقع نجم ريال مدريد والبرازيل السابق كاكا أن تقدم بطولة Mundial de Clubes FIFA 25™ (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) الجديدة دفعة كبيرة لكرة القدم في جميع أنحاء العالم. وقال كاكا عن البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل، والتي ستشارك فيها أندية تمثل جميع الاتحادات العالمية الستة "أعتقد أن كأس العالم للأندية ستكون مذهلة بمشاركة 32 فريقًا. إن مزيج الثقافات والأساليب المختلفة لكرة القدم سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لكرة القدم." وأضاف "البطولة تمنح المزيد من الأطفال والشباب الفرصة للحلم. وتدفع نحو المزيد من الإدماج، وهذا يؤدي إلى تفكير المزيد من الأطفال والشباب في كرة القدم، واستخدام هذه الرياضة التي أحبها كثيرًا، ليس فقط فيما يتعلق بمسيرة اللعب، بل من حيث تطوير شخصيتهم أيضًا."

كاكا يتطلع إلى Mundial de Clubes FIFA 25™ 02:21

فاز كاكا بكأس العالم FIFA 2002™، وتمتع بمسيرة مهنية رفيعة المستوى على مستوى الأندية والمستوى الدولي. حصل لاعب خط الوسط المهاجم البرازيلي على جائزة الكرة الذهبية لمساعدة ميلان على الفوز بلقب كأس العالم للأندية FIFA 2007™، وتوج عامه الكبير بالانتصارات بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم FIFA.

ويقول كاكا الذي لعب أربعة مواسم متتالية في مدريد "إن العمالقة الإسبان سيستمتعون بفرصة إضافة لقب آخر إلى مجموعتهم المزدهرة من الألقاب. ريال مدريد هو واحد من 12 ممثلاً أوروبياً في البطولة الذين تأهلوا بفضل رفعهم لعب دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-22." وأضاف أسطورة FIFA: "يتطلع ريال مدريد إلى الفوز بكل بطولة يشارك فيها، النادي يدوّر حول الفوز، وهم مشهورون عالميًا بذلك. أعتقد أنهم سيتوجهون إلى هذه المسابقة الجديدة سعيًا للفوز بها، وبالطبع، أن يكونوا النادي، أو أحد الأندية، الحائز على أكبر عدد من الألقاب في العالم. أعتقد أن ريال مدريد سيأخذ هذه المسابقة على محمل الجد ليصبح ناديًا أكثر تميزًا."