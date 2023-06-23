مجلس FIFA يُعيّن الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والموسَّعة

سيُشارك 32 نادياً في البطولة التي ستُلعب في سنة 2025

الموافقة على شروط استضافة بطولة كأس العالم FIFA 2030™

سيُفتح باب الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم FIFA 2030™ في الربع الثالث لسنة 2023، ومن المنتظر الإعلان عن البلد المضيف أو البلدان المضيفة في الربع الأخير لسنة 2024

الموافقة على لوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™

عيّن مجلس FIFA بالإجماع الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً للنسخة الجديدة والموسّعة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ المزمع إقامتها في سنة 2025، وذلك في لقائه المنعقد عبر الإنترنت من مقره الرئيسي.

أخذت عملية اختيار البلد المضيف متطلبات البنية التحتية والخدمات بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للبطولة، واستند هذا القرار إلى مكانة الولايات المتحدة الأمريكية كرائد في تنظيم الفعاليات الدولية، كما أنه سيساهم في تعزيز التآزر من أجل إنجاح بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وهذا ما سيدعم البطولتين في آن واحد ويُعزز تطوير كرة القدم في منطقة أمريكا الشمالية، وفي خطوة قادمة، سيتعاون FIFA مع الجهات الفاعلة المعنية لاستكمال تحديد التواريخ وأسماء الملاعب وجدول المباريات لهذه البطولة الموسَّعة حديثاً.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA، جياني إنفانتينو: "ستكون بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ذروة أحداث نخبة أندية كرة القدم المحترفة، وبتوفر البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل، تُعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المضيف المثالي لهذه البطولة العالمية في حلتها الجديدة".

وأضاف: "بعد تأكد تأهل بعض أفضل الأندية في العالم، سيأتي المشجعون في غضون عامين من كل قارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مدججين بشغف اللعبة وحماسها ليشهدوا هذا الإنجاز المميز الذي سيساهم في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق".

وسبق لمجلس FIFA في وقت مضى هذا العام أن أكّد كيفية توزيع المقاعد على القارات، كما حدَّد أهم مبادئ المشاركة والتأهل.

عملية تقديم عروض استضافة كأس العالم FIFA 2030™

لضمان المزيد من الاستشارات مع أهم الجهات الفاعلة المعنية ببطولة كأس العالم FIFA 2030™ التي ستحتفي بالذكرى المئوية لأهم مسابقة في كرة القدم الرجالية، وافق مجلس FIFA على تأجيل موعد العملية الرسمية لتقديم ملفات الترشح لاستضافتها، وبالتالي سيتم عرض اللوائح المتعلقة بالترشحات في الاجتماع القادم لمجلس FIFA المزمع عقده في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن ثم سيتم فتح باب الترشحات الرسمية واستلام الملفات، ومن المتوقع أن يُعقد مؤتمر FIFA الذي سيتم فيه اختيار البلد أو البلدان التي ستستضيف البطولة في الربع الرابع من عام 2024 بدلاً من الربع الثالث.

كما وافق مجلس FIFA على الفكرة العامة لمتطلبات استضافة كأس العالم FIFA 2030™ التي أعدتها إدارة FIFA لتمكّن الاتحادات الوطنية المهتمة من فهم متطلبات الاستضافة بشكل أفضل، بما في ذلك متطلبات البنية التحتية، والإطار القانوني الذي يجب تأسيسه، والأهداف البيئية والاجتماعية التي ينبغي أن يسعى المضيف لتحقيقها.

الموافقة على لوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™

وافق مجلس FIFA على لوائح التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026™ التي ستنطلق في سبتمبر/أيلول 2023. وفي هذا الصدد، قال الرئيس إنفانتينو: "بمشاركة 48 منتخباً في النسخة القادمة من كأس العالم، سيكون للبطولة تأثير غير مسبوق على كرة القدم العالمية بفضل فرص التواجد في البطولة، وسعي مزيد من الدول لضمان مشاركتها والتألق على المستوى العالمي".

الدول المضيفة لبطولات FIFA ومكان انعقاد مؤتمر FIFA القادم:

أكّد مجلس FIFA أن المؤتمر الـ 74 لـ FIFA سيكون في 17 مايو/أيار 2024 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

اجتماع مجلس FIFA الرابع والعشرين، رئيس FIFA جياني إنفانتينو 04:20

كما قرر المجلس تعيين إندونيسيا مضيفاً لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™، وتعيين كولومبيا مضيفاً لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA2024™، وجمهورية الدومينيكان مضيفاً لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2024™، وأوزبكستان مضيفاً لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2024™، وسيتم تأكيد الجدول الزمني لكل بطولة من هذه البطولات في وقت لاحق.

أما بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2023™، التي كان من المقرر إقامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة من 16 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فقد أُرجئت إلى الفترة الممتدة من 15 إلى 25 فبراير/شباط 2024.