في ظل انعقاد قمة FIFA للامتثال رقميًا هذا العام، شارك في الفعالية عدد أكبر من المشاركين مقارنة بالنسخ السابقة التي عقدت في مقر FIFA كما جذبت القمة مجموعة رائعة من المتحدثين الرئيسيين، بما في ذلك المدعي العام الأمريكي السابق لوريتا لينش، ومديرة مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة إليا يي أرمسترونج، ورئيس FIFA جياني إنفانتينو، وأمين عام FIFA فاطمة سامورا، ورئيس لجنة التدقيق والامتثال في FIFA توماس فيسيل. انعقدت قمة امتثال FIFA الثالثة على مدار أسبوع كامل وجمعت خبراء الحوكمة والامتثال في كل منطقة زمنية. وانطلقت القمة بجلسة افتتاحية ضمت الخطابات الرئيسية تلاها أربعة أيام من ورش العمل هدفها توجيه الاتحادات الأعضاء في مجال الحوكمة الرشيدة. شارك في القمة أكثر من 380 مشاركًا من جميع أنحاء العالم وشهدت تقديم دليل FIFA للامتثال الأول، والذي يقدم للاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء دليلًا عمليًا وتفاعليًا وبسيطًا يحدد المبادئ الأساسية وفوائد تطبيق أنظمة الامتثال في الاتحادات الرياضية. يتألف الدليل من أجزاء قابلة للتطوير يمكن لأصحاب المصلحة استخدامها لوضع برنامج امتثال يلبي احتياجاتهم التنظيمية بشكل أفضل. وصرحت فاطمة سامورا، أمين عام FIFA قائلةً "يتطلب تطوير كرة القدم بطريقة مستدامة آليات امتثال قوية، وقد كشفنا هذا الأسبوع عن دليل الامتثال لتزويد اتحاداتنا الأعضاء البالغ عددها 211 بتوجيهات بشأن التصرف بطريقة أخلاقية وبنزاهة. نتطلع إلى العمل معهم لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية كرة القدم ". للوصول إلى دليل FIFA الجديد للامتثال، يرجى النقر هنا.