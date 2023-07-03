افتتاح مجمع "لا ماسانا" الرياضي رسمياً في أندورا

حصل المجمع على المركز الثاني في النسخة الافتتاحية لجوائز برنامج FIFA Forward

تم تصميم المركز بهدف أن يكون منشأة مرجعية لكرة القدم في أندورا

يستضيف المركز المسابقات المحلية، من كرة القدم لفئات لشباب إلى كرة قدم الكبار، وكرة الصالات، وكرة القدم السباعية

تم رسمياً يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول افتتاح المجمع الرياضي الأندوري "لا ماسانا"، الذي احتل المركز الثاني في النسخة الافتتاحية لجوائز برنامج FIFA Forward، وهي الجوائز تم إنشاؤها لتكريم أفضل المشاريع المنفذة في إطار برنامج تطوير كرة القدم هذا.

تم تصميم المشروع بهدف أن يكون منشأة مرجعية لكرة القدم في أندورا، كونه المركز الرياضي الأكثر تعدداً في الألعاب الرياضية في الاتحاد الأندوري لكرة القدم.

مركز لا ماسانا الرياضي في أندورا يفوز بالجائزة الثانية من جوائز برنامج FIFA Forward 01:02

ومع بناء مركز التدريب في لا ماسانا في عام 2021، تم وضع حد لنقص ملاعب التدريب للاعبين الشباب وأعضاء المنتخب الوطني الأول. تم استئجار الأرض لمدة 25 عاماً، مما يضمن الاستفادة من المنشأة حتى عام 2042 على الأقل.

يستضيف المركز المسابقات المحلية، من كرة القدم لفئات لشباب إلى كرة قدم الكبار، وكرة الصالات، وكرة القدم السباعية كما يتيح المركز المزيد من ساعات التدريب للفرق الـ110 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأندوري لكرة القدم، وهي ساعات تدريب متاحة لجميع الفئات العمرية. بالإضافة إلى ذلك، يستضيف المركز دورات تدريبية ومباريات الدوري الأندوري الأول والثاني، ودوري السيدات والمحاربين القدامى، بالإضافة إلى المباريات المحلية لـ 18 فريقًا من المدرسة الوطنية للاتحاد الأندوري.

وبفضل نظام التدفئة الخاص به، يتيح ملعب كرة القدم العشبي للاعبين والفرق التدرب واللعب في الثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة، وهو أمر شائع في دولة جبال البيرينيه الصغيرة هذه. ويتسع الملعب لـ 500 متفرج، وهو أول ملعب من نوعه في أندورا. وتتوفر أيضاً في نفس المنشأة صالات للياقة البدنية والاستشارات الطبية والعلاج الطبيعي.

ويعد مجمع لا ماسانا جوهرة الخطة الإستراتيجية 2021-2024 للاتحاد الأندوري لكرة القدم. وتتمثل مهمة المركز في تطوير وتعزيز وحماية كرة القدم في أندورا وتحسين بنيتها التحتية وكذلك تطوير لعبة كرة القدم في البلاد، بما يحقق أهداف الاستراتيجية المذكورة أعلاه.

وقدم كل من FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم التمويل لإنشاء هذا المركز الرياضي، ولم يساهم الاتحاد الأندوري سوى بأقل من 4.5 مليون دولار أمريكي.

وقال الخان محمدوف، رئيس الاتحادات الأوروبية الأعضاء فيFIFA : "إن هذا إنجاز رائع، خاصة بالنظر إلى محدودية الأراضي في أندورا. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها ندرة المساحة، عمل رئيس الاتحاد الأندوري ألفاريز والاتحاد بشكل عام على إيجاد موقع مناسب وتنظيم جميع التفاصيل اللازمة، مما أدى إلى تحسين فرص كرة القدم لكل لاعب بشكل كبير".

“وحصل مشروع لا ماسانا على المركز الثاني بجدارة في جوائزFIFA Forward ، بما يؤكد على التزامه بإنشاء بنية أكثر احترافية لتطوير كرة القدم."

يوفر برنامج FIFA Forward التمويل لكل اتحاد من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً. ويقع هذا البرنامج في صميم جهود FIFA لتطوير كرة القدم حول العالم. ومنذ عام 2016، تم انجاز مئات المشاريع في إطار البرنامج. ويتوفر المزيد من المعلومات عن هذه المشاريع على خارطة التأثير. وقال رئيس الاتحاد الأندوري لكرة القدم فيليكس ألفاريز: "إنه لأمر مميز للغاية أن يزورنا كل من FIFA وUEFA لحضور هذا الافتتاح. لم يكن من السهل تحديد موعد، وقد أردنا أن نقيم حفل الافتتاح هذا قبل عامين، وبالنسبة لنا فإنه يسعدنا ويشرفنا أن يكونوا هنا معنا اليوم".