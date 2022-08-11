ما يصل إلى 500,000 دولار أمريكي تدفع في شهر يوليو/تموز من كل عام، بشرط أن ينفذ الاتحاد العضو ما يصل إلى عشرة أنشطة محددة خلال العام (50,000 دولار أمريكي لكل نشاط). تشمل هذه الأنشطة: (1) تنظيم مسابقات للرجال والنساء والشباب (مجموعتان عمريتان لكل من الفتيات والشباب) - يجب أن تشمل كل مسابقة ما لا يقل عن عشرة أندية تخوض ما لا يقل عن 90 مباراة ولمدة ستة أشهر على الأقل كل عام؛ (2) وجود منتخبات وطنية نشطة للرجال والنساء والشباب - يشارك كل منها في أربع مباريات على الأقل كل عام؛ (3) وجود نظام تكنولوجيا معلومات فعال ومحدّث بانتظام لتسجيل اللاعبين وإدارة المنافسات (يتم توفيره مجاناً من قبل FIFA إذا لزم الأمر)؛ و (4) وجود برامج تحكيم للرجال والنساء.