المستحقات المالية
للاتحادات الأعضاء بالنسبة للاتحادات الأعضاء، استثمار بقيمة 6,000,000 دولار أمريكي لكل اتحاد عضو لدورة أربع سنوات لدعم الاحتياجات التشغيلية ومشاريع التطوير، بينما يتم تخصيص 1,000,000 دولار أمريكي إضافية للاتحادات الأعضاء التي يبلغ دخلها السنوي 4 ملايين دولار أمريكي أو أقل من أجل دعم احتياجاتها للسفر والمعدات.
|ما يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي سنوياً لتكاليف التشغيل:
|يتم صرف 500,000 دولار أمريكي في يناير/كانون الثاني من كل عام للأنشطة اليومية وتكاليف الإدارة والتشغيل.
|ما يصل إلى 500,000 دولار أمريكي تدفع في شهر يوليو/تموز من كل عام، بشرط أن ينفذ الاتحاد العضو ما يصل إلى عشرة أنشطة محددة خلال العام (50,000 دولار أمريكي لكل نشاط). تشمل هذه الأنشطة: (1) تنظيم مسابقات للرجال والنساء والشباب (مجموعتان عمريتان لكل من الفتيات والشباب) - يجب أن تشمل كل مسابقة ما لا يقل عن عشرة أندية تخوض ما لا يقل عن 90 مباراة ولمدة ستة أشهر على الأقل كل عام؛ (2) وجود منتخبات وطنية نشطة للرجال والنساء والشباب - يشارك كل منها في أربع مباريات على الأقل كل عام؛ (3) وجود نظام تكنولوجيا معلومات فعال ومحدّث بانتظام لتسجيل اللاعبين وإدارة المنافسات (يتم توفيره مجاناً من قبل FIFA إذا لزم الأمر)؛ و (4) وجود برامج تحكيم للرجال والنساء.
|2,000,000 دولار أمريكي على مدى فترة دورة 2019-2022 بأكملها للمشاريع المصممة وفقاً للعقد المعتمد من الاتحاد العضو بالأهداف المتفق عليها، ولا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية لكرة القدم (مثل الملاعب والمراكز الفنية وملاعب التدريب والاستادات والمقر الرئيسي).
|وقد تشمل المشاريع مجالات التطوير الأخرى بشرط أن يكون لدى الاتحاد العضو استاد / ملعب واحد على الأقل يسمح بلعب المباريات الدولية فيه، ومقر اتحاد مناسب، ومركز فني فعال.
|ما يصل إلى 200,000 دولار أمريكي سنوياً للسفر والإقامة، وما يصل إلى 200,000 دولار أمريكي لكل دورة مدتها أربع سنوات لمعدات كرة القدم للاتحادات الأعضاء التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة:
|تم تحديد الاتحاد العضو على أنه يحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة إذا كانت إيراداته السنوية لا تتجاوز 4 ملايين دولار أمريكي (كما يبيّن ذلك تقرير التدقيق القانوني السنوي للعام السابق والمقدم إلى FIFA بحلول 30 يونيو/حزيران من كل عام).
للاتحادات المناطقية / الإقليمية سيتم تسليم ما يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي مخصصة للاتحادات المناطقية / الإقليمية إلى الاتحادات القارية المعنية في يناير/كانون الثاني من كل عام شريطة أن يكون هذا الاتحاد المناطقي / الإقليمي معترفاً به من قبل الاتحاد القاري وأن ينظم ما لا يقل عن مسابقة واحدة للنساء ومسابقتين للشباب ومسابقتين للشابات (للمنتخبات أو الأندية الوطنية). للاتحادات القارية 12 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد سنوياً، ودفع هذه الأموال تلقائياً على دفعتين نصف سنويتين في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز من كل عام.
الإبلاغ والتدقيق
قدم برنامج FIFA Forward 1.0 ضوابط رقابة محسّنة لضمان شفافية الاستثمار في تطوير كرة القدم وإدارتها بعناية وفعالية.
عقد واحد بالأهداف المتفق عليها لكل اتحاد، يضع إستراتيجية التطوير على مدى سنتين إلى أربع سنوات، موافق عليها من لجنة التطوير
يجب ربط جميع المشاريع المصممة حسب الطلب بالعقد المعتمد للأهداف المتفق عليها
أي مشروع تزيد قيمته عن 300.000 دولار أمريكي يجب اعتماده من قبل لجنة التطوير
تقوم إدارة FIFA بمراقبة تنفيذ المشاريع وإرثها وتأثيرها. إجراء تدقيق مالي مستقل للأموال التي يقدمها البرنامج لكل اتحاد
لوائح تطوير معززة، بما في ذلك صلاحيات أكبر للرقابة وإجراءات امتثال أكثر صرامة
نشر البيانات المالية السنوية المدققة للاتحادات الأعضاء
بموجب برنامج FIFA Forward 2.0 يجب على الاتحادات الأعضاء:
حماية وتعزيز مبادئ مناهضة التمييز والتنوع وسهولة الوصول والشمول وحقوق الإنسان للجميع
اتخاذ تدابير للحفاظ على سلامة الأطفال والقصر وحمايتهم من الانتهاكات المحتملة وتعزيز رفاهيتهم داخل كرة القدم
تجنب أي موقف يؤدي إلى تضارب في المصالح
تجنب استخدام النقد
الاحتفاظ بجميع الوثائق الداعمة لجميع النفقات والمدفوعات التي تتم باستخدام أموال البرنامج
استخدم أموال FIFA حصرياً للأغراض المخصصة
استخدام المساهمات والأموال المخصصة بموجب برنامج Forward 1.0 بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020. أي أموال غير مستخدمة وفقاً للغرض سيتم خصمها من استحقاق دورة 2019-2022
تحذير: الدعوات الاحتيالية لتقديم العطاءات
لقد نما إلى علمنا أن العديد من الشركات تتلقى رسائل بريد إلكتروني يدعي مرسلوها بشكل احتيالي أنهم مرتبطون بـ FIFA أو بمشاريع / فعاليات خاصة ب FIFA. وتبدو العديد من رسائل البريد الإلكتروني هذه وكأنها رسمية حيث تستخدم علامات تجارية مسجلة مملوكة لـ FIFA، وتوقيعات موظفي FIFA، و/ أو حسابات بريد إلكتروني مزيفة من FIFA في محاولة لإقناع المستلم بتقديم عرض وهمي من خلال مشاركة معلومات حساسة محتملة و/ أو تقديم دفع نقدي للحصول على مجموعة كاملة من وثائق المناقصة. يرجى ملاحظة أن عناوين البريد الإلكتروني لموظفي FIFA موجودة على نطاق fifa.org. ننصح بشدة بتوخي الحذر عند تلقي رسائل بريد إلكتروني من عناوين بريد إلكتروني على نطاقات مختلفة تدعي أنها مرتبطة بـ FIFA نظراً لوجود خطر كبير في كونها عملية احتيال.