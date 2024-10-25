دعم FIFA يدفع منتخبات بوتسوانا، جزر القمر وأنغولا إلى تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola

جزر القمر أفضل منتخب تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لشهر أكتوبربـ10 مراكز

حققت بوتسوانا أعلى ارتقاء من حيث عدد النقاط وتقدمت أنغولا بثلاثة مراتب

تتلقى الاتحادات الثلاثة الدعم من FIFA ما ساهم في تطور منتخباتها

عرف شهر أكتوبر/تشرين الأول تألق ثلاثة منتخبات من القارة السمراء بشكل لافت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في المغرب من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 12 يناير/كانون الثاني 2026، حيث حققت منتخبات جزر القمر، بوتسوانا وأنغولا نتائج رائعة مكنتها من تسلق المراتب بشكل كبير في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، لتؤكد هذه الاتحادات الأعضاء الثلاثة تجسيدها واستغلالها للدعم الذي تلقته من FIFA من خلال برامجه المختلفة، أبرزهم برنامج FIFA Forward.

جزر القمر تواصل طفرتها غير المسبوقة

حقق منتخب جزر القمر فوزاً تاريخياً على المنتخب التونسي بالعاصمة تونس في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 سابقاً هذا الشهر، واكتفى بالتعادل أمام نفس المنتخب في مباراة الإياب، محققاً أربع نقاط وضعته وحيداً في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن متصدر الترتيب نسور قرطاج. وبعد هتين النتيجتين الرائعتين، نصبت جزر القمر نفسها كأفضل منتخب من حيث تسلق المراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola لشهر أكتوبر رفقة السودان، حيث تقدمت بـ10 مراكز كاملة في التصنيف.

وما يؤكد تطور جزر القمر في السنوات القليلة الماضية، يتصدر حالياً منتخبها الأول الذي لم يسبق له المشاركة في كأس العالم FIFA™، المجموعة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 FIFA™ برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، متقدماً على غانا بفارق الأهداف، بعد الفوز على جمهورية إفريقيا الوسطى وغانا وتشاد. كما تألقوا أيضاً في أول ظهور لهم في كأس الأمم الإفريقية ببلوغهم دور الـ16 من نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون. ولأن التطور في كرة القدم لا يأتي بمحض الصدفة، فإن دعم FIFA لجزر القمر لعب دورا محورياً في التألق الذي يعرفه منتخبها الأول للرجال مؤخرا، حيث زار رئيس FIFA البلد في أبريل/نيسان 2023، والتقى الرئيس أسوماني وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد القمري لكرة القدم، كما قام بجولة في المركز الفني الوطني في ميتساميولي، والذي يتم تجديده بدعم من برنامج FIFA Forward وساعد في افتتاح ملعب جديد بأرضية من العشب الطبيعي.

وقد ساهم FIFA من خلال برنامجه Forward بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي، حيث يتم استخدامه في توسيع وتجديد المركز الفني في ميتسامولي في جزر القمر؛ وتحسين القدرات الفنية في مناطق نغازيدجا وندزواني وموالي؛ وإعادة تأهيل ملعب دي هومبو وملعب الحاج مطور. وفي يناير 2023، أصبحت جزر القمر أول دولة في المحيط الهندي تنضم إلى برنامج FIFA Football for Schools، وهي مبادرة تهدف إلى تسخير قوة كرة القدم لتعليم الأطفال وفتح فرص الحياة أمامهم.

العودة القوية لبوتسوانا

بعد بداية متعثرة في التصفيات، انتفضت بوتسوانا بقوة في شهر أكتوبر/تشرين الثاني بفوزها على الرأس الأخضر ذهاباً وإياباً بهدف يتيم، لتنفرد بالمركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط على بعد ثلاث نقاط كاملة على أقرب ملاحقيه الرأس الأخضر، وهو ما يمنحهم فرصة تاريخية للتأهل للمرة الثانية إلى النهائيات الأفريقية بعد المشاركة الوحيدة لهم في 2012 في النسخة التي نظمت في الغابون وغينيا الاستوائية.

وبعد هذه النتائج، نالت بوتسوانا الشرف هذا الشهر لتحقق أعلى ارتقاء من حيث النقاط في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، حيث حققت +38.30 نقطة في تصنيف شهر أكتوبر.

أما في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA، تتخلف بوتسوانا بثلاث نقاط فقط عن المتصدرين الجزائر وموزمبيق، بعد فوزين على غينيا والصومال، لتواصل الحمير الوحشية (كما يلقبون) سباقهم نحول التأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم FIFA.

وعلى غرار جزر القمر، كان لـFIFA حضوراً قوياً في هذا البلد، حيث كانت بوتسوانا واحدة من أوائل الاتحادات الأعضاء التي استفادت من برنامج FIFA Forward، حيث افتتحت ملعباً جديداً بأرضية اصطناعية في مركز ليكيدي لكرة القدم لاستخدامه من قبل منتخباتها الوطنية وكذلك الأندية وفرق الشباب بدعم من البرنامج، باستخدام ما يقرب من 400,000 دولار أمريكي من تمويل FIFA Forward. فضلاً عن ذلك، قدم برنامج FIFA Forward أيضاً ما يقرب من 480,000 دولار أمريكي لاتحاد بوتسوانا لكرة القدم لإنشاء دوري مستقل للرجال، وهو مشروع استفاد أيضاً من مشورة إدارة كرة القدم للمحترفين في FIFA، فضلا عن تمويل FIFA Forward أيضاً إعادة إطلاق الدوريات الإقليمية في البلاد، بعد تأثرها من جائحة كوفيد-19، بدعم يزيد عن 297,000 دولار أمريكي، وكانت المبادرة سبباً رئيسياً في رفع المعايير على مستوى البلاد.

كما كانت بوتسوانا إحدى البلدان التي أطلقت برنامج FIFA Football For Schools، كما أقيمت فعاليات أخرى للبرنامج في بوتسوانا في مارس/آذار لهذا العام، حيث يستمر برنامج Football for Schools في النمو على مستوى العالم بعدما قطع حتى الآن نصف الطريق نحو تحقيق مهمته المتمثلة في جعل كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان من خلال تعزيز نُظم التعليم عبر قيم الرياضة في جميع أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، أطلق FIFA بالتعاون مع حكومة بوتسوانا واتحاد كرة القدم في البلد مؤخرًا برنامج تطوير المواهب (TDS). وبموجب هذه المبادرة، سيتم توجيه اللاعبين المحددين إلى مراكز التميز الرياضي في راديسيل وموجوديتشاني. وهناك أيضًا إمكانية للتوسع إلى مناطق أخرى.

ونظرا لاعتقاده الراسخ أن كرة القدم في بوتسوانا ستستمر في مسارها التصاعدي، وخلال لقائه مع رئيس اتحاد بوتسوانا لكرة القدم أوبيل طارق بابيتسينغ على هامش الجمعية العمومية العادية السادسة والأربعين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في أديس أبابا، إثيوبيا، قال السيد إنفانتينو "بدعم من برنامج FIFA Forward، أنا متأكد من أنه سيقود كرة القدم في بوتسوانا في الاتجاه الصحيح ويضمن تحقيق أهدافها، بما في ذلك نشر اللعبة في جميع أنحاء البلاد."

أنغولا في الطريق الصحيح

تمكنت أنغولا هذا الشهر من بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد أربع جولات من أصل ستة، بعد فوزها ذهاباً وإياباً على النيجر 2-0 و1-0 في أكتوبر/تشرين الأول، لتواصل بذلك تألقها بعد مشوارها الرائع في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في كوت ديفوار، حيث خرجت من الدور ربع النهائي. ومن خلال هذه النتائج، تسلقت أنغولا ثلاثة مراتب في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola.

وفي تصفيات كأس العالم 2026 FIFA، تتخلف أنغولا بفارق نقطتين فقط عن الكاميرون المتصدرة، ما يترك حظوظها قائمة لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها، بعد مشاركتها الوحيدة في كأس العالم FIFA في ألمانيا عام 2006. بالإضافة إلى ذلك، تأهلت أنغولا إلى كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، وهي المشاركة الثانية لها على التوالي، بعد تأهلها لأول مرة إلى النهائيات في نسخة ليتوانيا 2021.

ويعتبر حضور FIFA قوياً في أنغولا، ما ساهم بشكل كبير في تطور منتخبها الأول وتحقيقه لنتائج رائعة، وهو ما اعترف به رئيس الاتحاد الأنغولي لكرة القدم بعد اجتماعه مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو في يوليو/تموز الأخير في باريس، حيث قال "بفضل FIFA Forward، شهدنا تطورًا كبيرًا، سواء من حيث الكوادر العاملة في كرة القدم أو مستوى أداء أنديتنا أو مستوى أداء المنتخب الوطني".

وفي مبادرات أخرى، عُقدت ورشة عمل للأندية في العاصمة الأنغولية لواندا في يوليو 2024 كجزء من برنامج FIFA لاحتراف وإدارة الأندية في نسخة أفريقيا. وتهدف ورش العمل هذه إلى زيادة قوة الأندية الإفريقية مما سيساعد على منح الفرصة لكل المواهب والمساعدة في جعل كرة القدم عالمية بحق.