أنغولا تستضيف أول ورشة عمل من برنامج FIFA لاحتراف وإدارة الأندية في أفريقيا

عقدت أنغولا أول ورشة عمل من برنامج FIFA لاحتراف وإدارة الأندية في أفريقيا
استحداث برنامج جديد بناءًا على الملاحظات التي قدمتها الاتحادات الأعضاء من أفريقيا
هذه هي الجلسة الأولى من 12 جلسة ستُعقد في أرجاء أفريقيا
أُقيمت ورشة عمل للأندية كجزء من برنامج FIFA لاحتراف وإدارة الأندية في لواندا عاصمة أنغولا. ففي الفترة من 15 حتى 19 يوليو/تموز، ضمت ورشة العمل ممثلين عن كل نادٍ من أندية الدرجة الأولى في أنغولا الستة عشر بالإضافة إلى كل من الرئيس والمدير التنفيذي للرابطة الوطنية لأندية كرة القدم الأنغولية (ANCAF). وقد منحت ورشة العمل، التي حظيت بدعم لوجستي من FIFA، المسؤولين التنفيذيين في الفرق الفرصة لاكتساب مهارات جديدة وخبرة عملية بالإضافة إلى تبادل أفضل طرق العمل مع محترفي هذا المجال على أرض الواقع. وقد أتى الطلب من أجل برنامج FIFA لاحتراف وإدارة الأندية وإدارتها - الذي يعد مبادرة جديدة - من الاتحادات الأعضاء بعد زيارات واجتماعات عديدة مع FIFA تماشياً مع رؤية الاتحادات في تطوير الدوريات والأندية المحلية.
ورشة عمل برنامج FIFA لاحتراف وإدارة الأندية في أنغولا
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Kick-off FIFA Club Professionalisation and Management Programme in Angola
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Kick-off FIFA Club Professionalisation and Management Programme in Angola
وقال جيلسون فيرنانديز مدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء لدى FIFA "بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء ووفقاً لرؤيتهم لتطوير دورياتهم المحلية، نقدّم لهم الدعم. أتمنى أن ينضم للمبادرة المزيد من الاتحادات في المستقبل، والذي من شأنه أن يعزّز إمكانيات الأندية عبر الاتحادات الأعضاء." ويركّز الهدف الخامس من أهداف FIFA الاستراتيجية على تطوير اللاعبين والمدربين والحكام. وتهدف ورش العمل هذه إلى زيادة قوة الأندية الإفريقية، مما سيمنح كل موهبة فرصة للتألق وسيساعد على جعل كرة القدم عالمية حقاً.
ويُعتبر الطموح الأكبر بالنسبة إلى FIFA هو خلق نظام بيئي عالمي في كرة القدم أكثر تنافسية، حيث يمكن لعدد أكبر من أندية كرة القدم من كل مناطق العالم - وليس فرق قليلة من منطقة معيّنة - التنافس على أعلى مستوى في أرضية الميدان. وأولى المراحل لتحقيق ذلك هو الاستماع لحاجات ومطالب الاتحادات الأعضاء وتقديم الدعم في المكان الذي يحتاجه. في هذه الحالة، أوضحت الاتحادات الأعضاء أن الاحتراف المتزايد والإدارة الجيدة سيكون لهما تأثيراً حقيقياً على تطوّر كرة القدم داخل الملعب وخارجه للفرق الإفريقية. وقال أرتور سيلفا، رئيس اتحاد كرة القدم الأنغولي "نرحّب بشدة بهذه المبادرة المشتركة بين FIFA واتحاد كرة القدم الأنغولي (FAF). كما تأتي هذه المبادرة إلى إفريقيا للمرة الأولى، نظراً إلى مطالبنا وحاجات أنديتنا، وبالأخص الأندية التي تمتلك نظام احترافي،" مضيفاً "بالنسبة إلى أنديتنا، تهدف المبادرة إلى زيادة قدرتهم الإدارية على كل المستويات، سواء إن كان ذلك متعلقاً بالشؤون المادية أو بالشؤون الرياضية أو بالبنية التحتية بالإضافة إلى الجوانب التجارية والتسويقية، أي كل الجوانب المتعلقة بإدارة الأندية."
وفي المستقبل، سيتم تطبيق المبادرة بالتعاون مع الجزائر وأنغولا والكاميرون وكوت ديفوار ومصر وغانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وتنزانيا وأوغندا. وسيتضمن البرنامج 6 جلسات شخصية مباشرة و6 جلسات عبر الإنترنت. وسيُسلط تركيز الجلسات على آخر التوجهات المتعلقة بإدارة عمليات في الأندية وإدارة الملاعب والشؤون المالية والتسويق والتواصل وكذلك في الاستراتيجيات الرياضية وأكاديميات الناشئين والشؤون القانونية والحكومية بالإضافة إلى مهارات القيادة والتفاوض. وقال دينو باولو، المدير التنفيذي للرابطة الوطنية لأندية كرة القدم الأنغولية "أتت هذه الورشة في وقت ممتاز لأننا حالياً في خضم عملية تطوير دوري كرة القدم إلى المستوى الاحترافي. ستكون تلك الأدوات مفيدة للغاية بالنسبة للأندية وللرابطة الوطنية لأندية كرة القدم الأنغولية ذاتها، وهي الرابطة التي تعتني بحقوق ومصالح الأندية. وستساعد الأندية بكل تأكيد على تحسين إجراءاتها فيما يتعلق بالإدارة وجذب الرعاة والمستثمرين المحتملين."