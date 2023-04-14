جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم خلال زيارته لاتحاد جزر القمر

جياني إنفانتينو يلتقي الرئيس عثماني خلال زيارة إلى اتحاد جزر القمر

المحادثات تتركز على تشجيع المزيد من الناس على لعب كرة القدم في البلاد

رئيس FIFAيشارك في حفل تدشين ملعب لكرة القدم موّله برنامج FIFA Forward

خلال زيارة إلى اتحاد جزر القمر، التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بفخامة رئيس البلاد غزالي عثماني لمناقشة سبل تطوير كرة القدم في هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي. كما زار المركز الفني الوطني يرافقه رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم سعيد علي سعيد عثمان.

وقال إنفانتينو: "سعدت للغاية وتشرفت بلقاء فخامة رئيس جزر القمر اليوم، وهو معجب كبير بكرة القدم. بالطبع، تحدثنا عن كرة القدم، عن البنى التحتية، وكيف يمكننا مساعدة كرة القدم على النمو في هذا البلد الجميل. يجب أن تكون هناك منشآت وملاعب في الجزر الثلاث".

رئيس FIFA في زيارة إلى جزر القمر 04:52

وأضاف: "نريد أن يحصل الرجال والنساء في الجزر على المزيد من فرص اللعب المنتظمة، ونحن بحاجة إلى العمل معاً في المدارس لأن كرة القدم يمكن أن تلعب دوراً مهماً للغاية في التعليم. نريد تجميع مواردنا وأموالنا وبرامجنا لمساعدة المزيد من شباب جزر القمر على ممارسة رياضتنا المحبوبة".

وقد شهدت جزر القمر أحد الأمثلة على ذلك في يناير/كانون الثاني من هذا العام عندما تم إطلاق برنامج FIFA لكرة قدم المدارس في البلاد في فعالية حضرها 40 مدرباً و130 طفلاً.

وقبل لقائه مع الرئيس عثماني، والذي يرأس حالياُ الاتحاد الأفريقي الذي وقع مذكرة تفاهم مع FIFA والاتحاد الإفريقي لكرة القدم عام 2019، التقى جياني إنفانتينو بأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد جزر القمر لكرة القدم. وبعد ذلك قام بجولة في المركز الفني الوطني في ميتساميولي، والذي يتم تجديده بدعم من برنامج FIFA Forward للتطوير، وشارك في حفل تدشين ملعب كرة قدم جديد هناك.

ورافق إنفانتينو في الزيارة نائب الأمين العام لكرة القدم في FIFA ماتياس جرافستروم ومدير الاتحادات الإفريقية الأعضاء في FIFA جيلسون فرنانديز، إلى جانب أسطورتي FIFAلكرة القدم يوري دجوركاييف وحسين خرجة.

وتحدث السيد إنفانتينو والسيد عثمان عن أهمية برنامج FIFA Forward بالنسبة للاتحادات الأعضاء مثل اتحاد جزر القمر. وقال عثمان: "يتيح لنا صندوق FIFA Forward تقديم العديد من الدورات التدريبية وبالتالي تحسين جودة المدربين والحكام ومديري كرة القدم لدينا وكذلك تطوير بنيتنا التحتية، مثل عشب الملعب الذي تم وضعه هنا في جزيرة القمر الكبرى، وأيضاً في جزر موهيلي وإنجوان. أريد حقاً أن أشكر الرئيس إنفانتينو على كل الجهود التي يبذلها لتطوير كرة القدم في جزر القمر وفي منطقة اتحادات كوسافا وفي كافة أنحاء إفريقيا".

وكان قد تم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج FIFA Forward(FIFA Forward 3.0) في يناير/كانون الثاني. وتقدم هذه النسخة تمويلاً ودعماً أكثر شمولاً لمشاريع تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وتمثل دورة الأربع سنوات لهذه النسخة، والتي تستمر حتى نهاية عام 2026، زيادة في الاستثمار في تطوير كرة القدم بنسبة 30٪ تقريباً، وهي نتيجة مباشرة لتعزيز الحوكمة والوضع المالي لـ FIFA الجديد منذ عام 2016.

Previous 01 / 11 FIFA President Gianni Infantino during the FIFA president visit to Comoros and Inauguration Ceremony of the new synthetic pitch at Mitsamiouli 02 / 11 Nour El Fath AZALI, Conseillé privé du président de l'union des Comores (Son of the President , His excellency Azali), President Gianni Infantino and Said Ali Said Athoumane, Président de la fédération de football des Comores 03 / 11 President Gianni Infantino during his visit to Comoros 04 / 11 FIFA President Gianni Infantino during his visit to Comoros during his welcome at the Prince Said Ibrahim International Airport. 05 / 11 Nour El Fath AZALI, Conseillé privé du président de l'union des Comores (Son of the President , His excellency Azali), President Gianni Infantino and Said Ali Said Athoumane, Président de la fédération de football des Comores 06 / 11 FIFA President Gianni Infantino and Said Athouman, Comoran Football Association President during the FIFA president visit to Comoros and Inauguration Ceremony of the new synthetic pitch at Mitsamiouli 07 / 11 FIFA President Visit to Comoros 08 / 11 FIFA President Visit to Comoros 09 / 11 FIFA President Visit to Comoros 10 / 11 2481863.jpg 11 / 11 2481867.jpg Next