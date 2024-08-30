جزر القمر تفتتح مركز التدريب الفني الجديد بشعار ”إرساء أسس المستقبل“

صمدت الدولة الأفريقية داخل الملعب وخارجه في أعقاب إعصار كينيث في 2019

ساهم برنامج FIFA Forward بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي في مشروع واسع النطاق

افتتحت جزر القمر مركزاً جديداً رائداً للتدريب الفني بمساعدة تمويل برنامج FIFA Forward، وذلك لتسهيل التعافي المثير للإعجاب الذي شهدته كرة القدم القمرية مؤخراً، والذي تحقق رغم الصعاب. دمر إعصار كينيث في عام 2019 الدولة الإفريقية الواقعة في المحيط الهندي. بعد خمس سنوات فقط، وصل المنتخب الوطني للرجال إلى نصف نهائي كأس COSAFA 2024، ويحتل فريق ستيفانو كوزين صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2024™، بثلاثة انتصارات من أربع مباريات. والآن، ساهم FIFA، من خلال برنامج FIFA Forward، بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي سيتم استخدامه في: توسيع وتجديد مركز ميتسامولي الفني في جزر القمر؛ وتحسين القدرات الفنية في مناطق نغازيدجا وندزواني وموالي؛ وإعادة تأهيل ملعب دي هومبو وملعب الحاج مطور.

"ويعتبر المركز التقني ميتسامولي هو المشروع الرائد لاتحاد كرة القدم في جزر القمر، كما أوضح رئيس الاتحاد سعيد عثمان، خلال الافتتاح الذي جرى في ملعب سعيد محمد الشيخ، قائلاً ”ستستوعب المنشأة أكثر من 30 لاعباً ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً بهدف رؤيتهم يتطورون بسرعة للعب مع المنتخب الوطني الأول مستقبلاً. سيتم تدريبهم هنا ليصبحوا في السنوات القادمة مستقبل كرة القدم القمرية."

وأضاف ”نحن دولة جزرية، ولكن عندما يلعب المنتخب الوطني يشعر الجميع بالفخر بأننا جزر القمر.“

جزر القمر "تضع أسس المستقبل" بافتتاح مركز جديد للتدريب التقني Previous 01 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 02 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 03 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 04 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 05 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 06 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 07 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 08 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 09 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 10 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 11 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding 12 / 12 The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding Next

كما ستستقبل المنشأة أيضاً المنتخبات الوطنية للسيدات والشباب، ومن المفترض أن تكون في وضع جيد قبل دورة ألعاب جزر المحيط الهندي 2027 التي ستستضيفها جزر القمر. احتل منتخب جزر القمر للرجال المركز 119 في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola الصادر في يوليو الماضي، أي أقل بمركزين فقط من رقمه القياسي الذي حققه في أبريل 2024 وهو 117.

وقال جيلسون فرنانديز، مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في إفريقيا: ”أنا فخور للغاية بالاحتفال مع هذا الاتحاد العضو في هذا اليوم المميز. سيشكل تجديد المركز الفني خطوة كبيرة إلى الأمام لتطوير كرة القدم داخل البلاد."