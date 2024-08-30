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الجمعة 30 أغسطس 2024, 10:30
برنامج FIFA Forward

جزر القمر "تضع أسس المستقبل" بافتتاح مركز جديد للتدريب التقني

  • جزر القمر تفتتح مركز التدريب الفني الجديد بشعار ”إرساء أسس المستقبل“

  • صمدت الدولة الأفريقية داخل الملعب وخارجه في أعقاب إعصار كينيث في 2019

  • ساهم برنامج FIFA Forward بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي في مشروع واسع النطاق

افتتحت جزر القمر مركزاً جديداً رائداً للتدريب الفني بمساعدة تمويل برنامج FIFA Forward، وذلك لتسهيل التعافي المثير للإعجاب الذي شهدته كرة القدم القمرية مؤخراً، والذي تحقق رغم الصعاب. دمر إعصار كينيث في عام 2019 الدولة الإفريقية الواقعة في المحيط الهندي. بعد خمس سنوات فقط، وصل المنتخب الوطني للرجال إلى نصف نهائي كأس COSAFA 2024، ويحتل فريق ستيفانو كوزين صدارة المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA 2024™، بثلاثة انتصارات من أربع مباريات. والآن، ساهم FIFA، من خلال برنامج FIFA Forward، بمبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي سيتم استخدامه في: توسيع وتجديد مركز ميتسامولي الفني في جزر القمر؛ وتحسين القدرات الفنية في مناطق نغازيدجا وندزواني وموالي؛ وإعادة تأهيل ملعب دي هومبو وملعب الحاج مطور.

BELIZE CITY, BELIZE - AUGUST 16: A view during a FIFA Forward Project on August 16, 2022 in Belmopan, Belize. (Photo by Ivan Valencia/FIFA)
FIFA.COM
برنامج FIFA Forward

"ويعتبر المركز التقني ميتسامولي هو المشروع الرائد لاتحاد كرة القدم في جزر القمر، كما أوضح رئيس الاتحاد سعيد عثمان، خلال الافتتاح الذي جرى في ملعب سعيد محمد الشيخ، قائلاً ”ستستوعب المنشأة أكثر من 30 لاعباً ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً بهدف رؤيتهم يتطورون بسرعة للعب مع المنتخب الوطني الأول مستقبلاً. سيتم تدريبهم هنا ليصبحوا في السنوات القادمة مستقبل كرة القدم القمرية."

وأضاف ”نحن دولة جزرية، ولكن عندما يلعب المنتخب الوطني يشعر الجميع بالفخر بأننا جزر القمر.“

جزر القمر "تضع أسس المستقبل" بافتتاح مركز جديد للتدريب التقني

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The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding

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The Comoros has inaugurated a groundbreaking new technical training centre with the help of FIFA Forward funding

كما ستستقبل المنشأة أيضاً المنتخبات الوطنية للسيدات والشباب، ومن المفترض أن تكون في وضع جيد قبل دورة ألعاب جزر المحيط الهندي 2027 التي ستستضيفها جزر القمر. احتل منتخب جزر القمر للرجال المركز 119 في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola الصادر في يوليو الماضي، أي أقل بمركزين فقط من رقمه القياسي الذي حققه في أبريل 2024 وهو 117.

Comoros' forward Ahmed Mogni (L) celebrates after scoring his team's second goal during the Group C Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Ghana and Comoros at Stade Roumde Adjia in Garoua on January 18, 2022. (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP) (Photo by DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جزر القمر، بين تخطي العقبات وتحقيق المعجزات

وقال جيلسون فرنانديز، مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في إفريقيا: ”أنا فخور للغاية بالاحتفال مع هذا الاتحاد العضو في هذا اليوم المميز. سيشكل تجديد المركز الفني خطوة كبيرة إلى الأمام لتطوير كرة القدم داخل البلاد."

وأضاف ”إن قرار الاتحاد يسير على ما يرام من منظور رياضي وهم وFIFA معاً يضعان أسساً للمستقبل، ووجود زميلتنا مديرة تطوير الاتحادات الأعضاء في FIFA ساندا راسوماهينينا ضمن الحضور يدل على التقارب بين المؤسستين." وختم جيلسون كلامه قائلاً ”بالإضافة إلى ذلك، تتمثل رؤية رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو في منح الفرصة لكل المواهب الطموحة. ومن خلال البنية التحتية هذه، نضمن أن يتمكنوا من اللعب والتطور في بيئة آمنة وعالية الجودة“.

PARIS, FRANCE - JULY 27: FIFA President Gianni Infantino meets with President of Comoros Azali Assoumani at FIFA's Paris office on July 27, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم مع رئيس جزر القمر غزالي عثماني

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