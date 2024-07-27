رئيس الاتحاد الأنغولي لكرة القدم أرتور سيلفا يزور جياني إنفانتينو في باريس

وقال رئيس FIFA "لقد تحدّثنا عن أفضل السبل لاستخدام تمويل برنامج FIFA Forward في أنغولا حتى تتمكّن البلاد من تطوير اللاعبين الموهوبين والاستفادة من إمكاناتها الهائلة. كما ناقشنا كيف يُمكن لكرة القدم أن تؤثر بشكل إيجابي على التعليم والمجتمع بشكل عام. لقد تمنيّت لأنغولا كل التوفيق في كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024 في أوزبكستان ونقلت أطيب تحياتي إلى شعب أنغولا الذي يحب كرة القدم، كما رأيت بنفسي خلال زيارتي هناك قبل بضع سنوات." وأضاف "خلال هذا الاجتماع المثمر للغاية، أكدت لهم دعم FIFA تجاه كرة القدم وتوفير المزيد من الفرص للشباب في هذا البلد الجميل." وأكد السيد سيلفا أن الاستثمار في كرة القدم الأنغولية من خلال برنامج FIFA Forward يحقّق فوائد كبيرة ويمكن رؤية ذلك أيضاً من خلال صعودهم الإيجابي في التصنيف العالمي للرجال FIFA - حيث يحتلون حالياً المركز 90 في العالم، بزيادة 24 مركز في الأشهر الـ12 الماضية وحدها.

وقال رئيس الاتحاد الأنغولي لكرة القدم "اكتسبت كرة القدم بعداً جديداً اليوم في أنغولا. فقد حققنا خطوات كبيرة، في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي شاركنا فيها (نسخة 2023 التي ستقام في 2024)، ووصلنا إلى ربع النهائي." وأضاف "يحدث هذا في أنغولا لأنه بفضل برنامج FIFA Forward، شهدنا تطوراً كبيراً، سواء من حيث الموظفين المشاركين في كرة القدم، أو مستوى أداء أنديتنا، أو مستوى أداء المنتخب الوطني. وبالتالي، فإننا الآن نحصد ثمار كل العمل الذي قمنا به على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية. ونتيجة لذلك، شهدت كرة القدم في أنغولا نمواً كبيراً." وفي مبادرات أخرى، وكجزء من برنامج FIFA للاحتراف وإدارة الأندية في نسخة أفريقيا، أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر ورشة عمل للأندية في العاصمة الأنغولية لواندا. وتهدف ورش العمل هذه إلى زيادة قوة الأندية الإفريقية، مما سيمنح كل موهبة فرصة للتألق وسيساعد على جعل كرة القدم عالمية حقاً.